Bántja a Richtert az árfolyam és a különadó, de van kellemes meglepetés is

Az elemzői várakozásokhoz képest felemás eredményekről számolt be a Richter a második negyedévre ma reggel közzétett gyorsjelentésében. A bevétel növekedett, részben a Vraylar indikációjának kiterjesztéséhez kötődő új receptfelírásoknak, részben a stratégiai nőgyógyászati szegmens növekedésének köszönhetően, az adózott eredmény viszont jelentősen esett. Ehhez azonban hozzátartozik, hogy a bázisidőszakot egy egyszeri mérföldkő kifizetés jelentősen megdobta, emellett a pénzügyi soron teljesített sokkal rosszabbul az idei második negyedévben a társaság, mint az előző év azonos időszakában és el kell számolni a gyógyszergyártói különadót is, ami avaly még nem volt.

Vegyes képet mutat a második negyedévről a Richter ma reggel közzétett gyorsjelentése, míg a bevétel és a bruttó fedezet tekintetében a várakozásokat felülmúló számokat közölt a gyógyszergyártó, addig az üzemi eredmény és az adózott eredmény elmaradt az elemzői konszenzustól. A bevétel növekedett az előző év azonos időszakához képest, a bruttó fedezeti szint jelentősen javult, az adózott eredmény azonban kevesebb, mint a felére csökkent. Az adózott eredmény visszaesésében az árfolyamhatások és a gyógyszergyártói különadó is szerepet játszott, ami az idei számokat rontja, emellett a bázisidőszak eredménye egy egyszeri mérföldkő bevétel miatt kiemelkedő volt.

„A vártnál magasabb Vraylar royalty bevétel és a készítményeink iránti általánosan élénk kereslet következtében árbevételünk növekedett 2023 első félévében. A csoport nyereségessége továbbra is erős, ami visszatükröződik a pénztermelő képességünkben is, ugyanakkor a számviteli értelemben vett üzemi eredményt több egyedi tényező is negatívan befolyásolta a beszámolási időszakban.

A romániai nagy-és kiskereskedelmi üzletrészeink értékesítése visszafogta árbevételünket a második negyedévben, de üzemi eredményünket nem érintette. A vételár meghaladta a könyv szerinti értéket, és ez a fedezeti ügyletekkel együtt számottevően hozzájárult a folyamatosan fennálló negatív árfolyamtrendek miatti átértékelési veszteségek mérsékléséhez. A nőgyógyászati portfoliónkhoz nemrégiben hozzáadott új készítmények jelentős jövőbeni árbevétellel és nyereséggel kecsegtetnek, hozzájárulva ezáltal ahhoz, hogy vezető vállalattá váljunk ezen a terápiás területen Európában.” – kommentálta a negyedéves számokat Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.

Növekvő bevétel

203,8 milliárd forintos összesített árbevétellel zárta 2023 második negyedévét a Richter, ami 5,6 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

Stabil kereslet mutatkozott a piacokon az összes üzletágban, ami a vártnál magasabb Vraylar royalty bevételekkel párosult. A neuropszichiátriai üzletág várhatóan túlteljesíti a várakozásokat, a többi üzletág pedig jó úton halad a kitűzött célok teljesítése felé – derül ki a Richter által közzétett prezentációból.

A stratégiai nőgyógyászati termékcsoport forgalma elsősorban az orális fogamzásgátlók árbevételének, illetve az Evra közvetlen termékértékesítésnek köszönhetően emelkedett. A Janssentől megvásárolt termék már a harmadik legnagyobb árbevételű készítmény, miután lezárult az átadás átmeneti időszaka és termék közvetlen értékesítésének aránya elérte a teljes bevétel 98,5 százalékát, és a royalty elhanyagolható szintre csökkent.

Az árbevétel alakulásához nagymértékben hozzájárult a Drovelis forgalma, ami elsősorban Nyugat-Európában nőtt, különösen Németországban és Olaszországban. A termék oroszországi bevezetésére 2022 utolsó negyedévében került sor, amelynek értékesítése rendkívül jól alakult a beszámolási időszakban. A kiemelkedő teljesítményhez szintén hozzájárult, hogy a Richter ki tudta használni az áremelések és a kedvező versenykörnyezet hatásait Oroszországban.

A Bemfola értékesítése elsősorban Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban növekedett.

A viszonylag magas bruttó fedezetű orális fogamzásgátlók magasabb értékesítési volumene nagyban hozzájárult a tisztított EBIT növekedéséhez a vizsgált időszakban – közölte a vállalat.

A neuropszichiátriai terület húzóterméke, a cariprazine bevétele jelentősen növekedett, az Egyesült Államokban az AbbVie által fogalmazott Vraylar értékesítéseinek nagy lendületet adtak a major depresszió indikációhoz kötődő új receptfelírások.

A bázisidőszakot egy, az AbbVie által fizetett egyszer, 25 millió dolláros mérföldkő bevétel segítette.

2023 első félévének végére a cariprazine globálisan 57 országban vált elérhetővé, ideértve az USA-t és Magyarországot. A legtöbb országban támogatott készítményként került bevezetésre. A termék esetén a tisztított EBIT növekedését mérsékelte a kutatási és fejlesztési költségek növekedése.

Az eredmények

A bruttó fedezeti szint jelentősen, több mint 6 százalékponttal javult az egy évvel ezelőtti szintről, 63,3 százalékra.

A fedezeti összeget pozitívan befolyásolták a Vraylar amerikai és kanadai értékesítése után járó royalty számottevő növekedése, valamint az egyes nőgyógyászati termékek, mint az orális fogamzásgátlók árbevételének növekedése. A marzsra pozitívan hatott, hogy a gyógyszergyártási tevékenység árbevétel növekedése meghaladta az alacsony fedezetű korábbi nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalmának bővülését. Ez utóbbi szegmens meghatározó részét kitevő romániai nagy-és kiskereskedelmi üzletrészeinket értékesítette a vállalat májusban. Negatív hatással voltak viszont a volumen növekedés hatására emelkedő termékelőállítási költségek, illetve a fuvarköltségek növekedése.

A működési költségek közül a befektetők által kiemelten figyelt kutatás-fejlesztés 10,4 százalékkal növekedett a második negyedévben az egy évvel ezelőtti szintről, és a bevételhez viszonyítva 10,9 százalékot tett ki, a bázisidőszakhoz hasonlóan. Ezen költségek szintjét elsősorban az AbbVie-val közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok, valamint a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programok magyarázzák. A k+f költségeket növelték egyes központi idegrendszeri projektek is, amelyek sikeresen klinikai fázisba értek.

A működési eredmény kismértékű növekedése ellensúlyozta az előző évi mérföldkő bevétel és az idén elszámolt gyógyszeripari különadó hatását, az árfolyamhatások nélkül tisztított EBIT mintegy 18 százalékkal növekedett az első félévben.

A pénzügyi eredmény szintjén veszteséget könyvelt el a második negyedévben a Richter, szemben a bázisidőszaki pozitív eredménnyel, aminek oka a kedvezőtlen árfolyammozgások folytatódása, amely mind a nem realizált, mind a realizált tételeken éreztette hatását azzal együtt, hogy a menedzsment fedezeti ügyletek kötésével csökkentette az árfolyamkockázatot. A devizák közül legnagyobb hatású rubel esetében az Oroszországban bevezetett tőkekorlátozások miatt nem volt lehetőség fedezeti műveleteket kötni, így itt a pénzügyi eredmény rövid távú volatilitása várhatóan a jövőben is fennmarad, a hosszú távú jövedelmezőségi hatásokat az árazáson keresztül próbálja kezelni a cég – olvasható a gyorsjelentésben.

Az adózott eredmény 28,7 milliárd forintra csökkent az idei második negyedévben, ami 62 százalékos visszaesés.

A bázisidőszakban jelentős egyszeri mérföldkő kifizetést könyvelt el a Richter, összesen 8,63 milliárd forint értékben, míg a tárgyidőszakban mindössze 597 millió forintot, így a visszaesés részben ezzel magyarázható. Az adózott eredmény csökkentette a gyógyszeriparra 2022 végén kivetett rendkívüli adó, amelyre az időszakban 9 milliárd forintot, a teljes első félévben pedig összesen 12,462 milliárd forintot számolt el a Richter.

Árfolyam és árazás

A december vége óta tartó lejtmenet után, ami a gyógyszeripari különadó bejelentésével kezdődött, március végén jött egy fordulat a Richter árfolyamában, és az akkori 7200 forint körüli szintekről mostanra 9000 forintos magasságokig emelkedett az árfolyam. Idén még így is alulteljesítő a részvény a magyar tőzsdén, az év eleje óta 7 százalékos pluszban áll az árfolyam, szemben a BUX 22 százalékos erősödésével.

Az árfolyamalakulás kapcsán érdemes megemlíteni, hogy története legnagyobb saját részvény vásárlási programjába kezdett májusban a Richter a részvényesi készpénz-visszajuttatás jegyében. Összesen 40 milliárd forint értékben vásárolhat vissza részvényeket a következő egy évben a vállalat, amiből eddig több 10 milliárd forintot teljesített, így a saját részvény vásárlások a következő hónapokban is még támaszhatják az árfolyamot.

A Richter részvényeinek árazása a március közepi mélyponthoz képest valamelyest emelkedett, a 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg a 7,8-szoros szinten áll, de ez továbbra is mélyen a historikus átlag alatti érték.

A legközelebbi szektortársak árazásához képest nincs nagy változás, a 40 százalék körüli diszkont, ami egy éve jellemző, továbbra is fennáll.

A növekedési várakozások fényében az európai gyógyszercégekhez viszonyítva kifejezetten olcsónak tűnnek a Richter részvényei mind a 2023-as P/E ráta alapján,

mind EV/EBITDA tekintetében.

A Richter részvényeinek medián célára jelenleg 10 ezer forint, ami 12 százalékos felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz viszonyítva.