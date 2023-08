Itt az EU kibervédelmi szuperfegyvere: büntetést kockáztat, aki nem lép időben

A NIS2, vagyis a felülvizsgált kibervédelmi irányelv a 2016-os hálózat és információbiztonsági irányelvet (NIS) váltja fel. Az irányelv 2023. január 16-án lépett hatályba, és az Európai Unió tagállamainak 2024. október 17-ig kell átültetniük a benne foglalt intézkedéseket a nemzeti jogba. Arról egyelőre nem sokat tudni, ez hogy fog megtörténni, annyi viszont biztos, hogy a hazai cégeknek is sok teendőjük lesz, ha meg akarják úszni a büntetést. A NIS2 eddig ismert részleteiről Csendes Balázzsal, a BlueVoyant kibervédelmi vállalat kelet-közép-európai, valamint a közel-keleti térségekért felelős értékesítési igazgatójával beszélgettünk, aki szerint a szabályozás semmi olyat nem mond, amit egy cégnek a saját érdekéből ne kellene meglépnie.

Miért van szükség a NIS2-re?

A NIS első verziója a felgyorsult digitalizációval sokat vesztett az aktualitásából, az újfajta kihívások pedig új kibervédelmi eljárásokat igényeltek. Az új irányelv megerősítené a kritikus infrastruktúrák kibervédelmét, emellett harmonizálná a különböző tagállamok kiberbiztonsági követelményeit és az intézkedéseik végrehajtását is.

A NIS2 egyik legfontosabb újítása, hogy nem csak kritikus szervezetek, hanem ellátási láncaik védelmét is előírja.

A támadók tartózkodási helyét nehéz megállapítani, így sokszor nem egyértelmű, honnan érkezik a támadás, és melyik ország hatóságának kell eljárnia – mondta el a Portfoliónak Csendes Balázs, a BlueVoyant kibervédelmi vállalat kelet-közép-európai, valamint a közel-keleti térségekért felelős értékesítési igazgatója. A szabályozás elősegítené, hogy az egyes országok kiberbiztonsági szervei együttműködjenek, koordinálják a felderítést, és eldöntsék, melyik ország bírósága kapja az ügyet, illetve akár a büntetési tételeket is harmonizálhatják. Utóbbit lehetőleg úgy, hogy a bűnelkövetés következményei elrettentőek legyenek.

Csendes Balázs szerint az elrettentő hatás nagyon fontos, hiszen a kiberbűnözők egyelőre nem kockáztatnak sokat. A belépési korlát egyre alacsonyabban van, hiszen a támadók eszközei online is elérhetők, a lebukás veszélye pedig az egységes hatósági fellépés hiányában kicsi. A támadók kihasználják azt is, hogy a kiberbűnözés a társadalom szemében egyelőre sokkal kevésbé számít elítélendő cselekedetnek, mint mondjuk egy nagyobb összegű lopás vagy fegyveres rablás. Ennek megfelelően a rávonatkozó bírósági ítélet sem annyira súlyos. A NIS2 célja, hogy idővel ez is megváltozzon.

Mely cégekre vonatkozik?

A NIS2 a kritikus szektorokban tevékenykedő közepes méretű és nagyvállalatokra vonatkozik. A küszöbérték 50 alkalmazott és 10 000 000 eurót meghaladó éves nettó árbevétel. Az alsó korlát ellenére a kis- vagy mikroszervezetek sem feltétlenül jelentenek kivételt. Ahogy arra Csendes Balázs is felhívta a figyelmet, a szabályozás a nagyon kis létszámú cégekre is kiterjedhet, ha kritikus szerepet töltenek be a gazdaság működésében.

Ilyen cégek lehetnek például a DNS-szolgáltatók, amelyek összeomlása esetén online szolgáltatások tömegei állhatnak le egyik pillanatról a másikra.

A NIS2 irányelv több szervezetet és ágazatot érint, mint az előző NIS-irányelv. A szervezetek két kategóriába sorolhatók: "létfontosságú" szervezetek vagy alapvető szolgáltatások üzemeltetői; és "fontos" szervezetek, ahol az ágazatok bár jelentősek, zavaruk nem feltétlenül járna súlyos társadalmi vagy gazdasági krízissel. A felügyeleti intézkedésekben és a szankciókban azonban lesz különbség. Az alapvető fontosságú szervezeteknek a NIS2 bevezetésétől kezdve már meg kell felelniük a felügyeleti követelményeknek, míg a fontos szervezetek utólagos felügyelet alá tartoznak majd, ami azt jelenti, hogy a hatóságok akkor intézkednek csak, ha bizonyítékot találtak a meg nem felelésre.

A NIS2-irányelv hatálya alá tartozó ágazatok a következők:

„Létfontosságú” szervezetek:

Energia: villamos energia, olaj és gáz

Közlekedés: légi, vasúti, vízi és közúti közlekedés

Bankszektor: hitelintézetek

Pénzügyi piaci infrastruktúrák: kereskedési helyszínek

Egészségügyi ágazat: kórházak, magánklinikák, alapellátási létesítmények.

Ivóvízellátás és -elosztás

Digitális infrastruktúra: internetes cserepontok, domainnévrendszer-szolgáltatók, felső szintű domainnév-nyilvántartások.

Közigazgatás: a polgárok vagy vállalkozások számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó közigazgatási szervek.

„Fontos” szervezetek:

Postai és futárszolgálatok

Hulladékgazdálkodás

Vegyi anyagok

Élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -forgalmazás

Gyógyszergyártás, orvosi eszközök és egyéni védőeszközök gyártása

Digitális szolgáltatók: felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, online piacterek, online keresőmotorok, közösségi hálózatok, adatközpont-szolgáltatók.

Közigazgatás: a polgároknak vagy vállalkozásoknak fontos szolgáltatásokat nyújtó közigazgatási szervek.

Ha egy cég egynél több tagállamban nyújt szolgáltatást, akkor az összes érintett tagállam joghatósága rendelkezhet felette. Az irányelv kiköti, hogy amennyiben a szolgáltatás EU-n kívüli cég tevékenységétől függ, akkor az EU-n kívüli szolgáltatás fennakadása esetén is biztosítani kell az unión belüli szolgáltatás folytonosságát.

Hogyan érné el?

Az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége (ENISA) létrehozott egy európai sebezhetőségi adatbázist, amely megkönnyíti a tagállamok közötti tudásmegosztást. Már a NIS1 is kimondta, hogy minden tagállamnak rendelkeznie kell egy központi kapcsolattartó ponttal, kiegészülve egy koordinációs szerepet ellátó CSIRT-tel (Computer Security Incident Response Team) az incidensek bejelentésére.

Jelenleg, ha támadás ér egy céget, akkor azt nem köteles jelenteni senkinek, de akár előfordulhat az is, hogy szándékosan elhallgatja, megkímélve magát a reputációs károktól. A NIS2 viszont jelentési kötelezettséget ír elő, amit a tagállamok által létrehozott központi kapcsolattartó pont felé kell teljesíteni. Itthon vélhetően a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet látja majd el ezt a szerepet, de erre vonatkozóan még nincsenek egyértelmű információk.

A CSIRT-nek vagy adott esetben az illetékes hatóságnak háromhavonta kell jelentést tennie az ENISA-nak az incidensekről, anonimizált információk felhasználásával. Ezen információk birtokában az ENISA hathavonta jelentést tesz közzé az uniós incidensekről.

A jelentési kötelezettségre azért van szükség, hogy egy adott támadásról begyűjtött adatokat gyorsan szét lehessen teríteni az egyes országok gazdasági szereplői között – fogalmazott Csendes Balázs. Ha elindul egy új típusú támadás valahol, akkor az információt tovább lehet küldeni a potenciális célpontoknak, akik még idő előtt megerősíthetik a védelmi rendszereiket. Így gyakorlatilag az összes szereplő védett lesz az ugyanolyan típusú támadások ellen.

A jelentési kötelezettségen túl a rendelet megköveteli biztonsági rendszerek kidolgozását, létrehozását és fenntartását is. Ez az, amit a szakmai nyelvben incident response-nak neveznek. Csendes Balázs szerint fontos, hogy a fenyegetésekre proaktívan tudjanak reagálni a cégek.

Így nem elég csupán kidolgozni egy eljárásrendet, de alkalmanként el is kell gyakorolni, pont úgy, mint egy irodában a tűzriadót.

Mit kell tenniük a cégeknek?

Fontos új eleme a NIS2-nek, hogy az érintett vállalatoknak már nem csak a saját rendszereik védelmére kell figyelmet fordítaniuk, hanem az ellátási láncukra is. A digitális ellátási láncok ugyanis számos, a szervezet hálózatához hozzáférést biztosító pontot tartalmazhatnak. Hiába rendelkezik egy szervezet fejlett belső kiberbiztonsági rendszerekkel, ha a támadók egy beszállítóján keresztül megkerülik azokat.

A NIS2 értelmében a beszállítót nem a nemzeti hatóságok, hanem az ügyfél felügyeli majd.

A cégek nagyjából nyomon tudják követni, hogy egyes beszállítóiknak milyen a gazdasági teljesítménye, és időben tudomást szereznek arról, ha egyikük csődközeli állapotba kerül. Ez ugyanis egy hosszabb folyamat, a csőd nem egy nap alatt következik be. Egy kibertámadás viszont percek alatt padlóra küldhet valakit, és nagyon nehéz előre jelezni, vagy védekezni ellene. A beszállítók felkészültségének folyamatos monitorozása, a kockázatok rangsorolása és kezelése tehát elengedhetetlen feladat.

A NIS2 értelmében a vezetésnek nagyobb felelősséget kell vállalnia a szervezet kiberbiztonsági érettségéért. Ez többek között magában foglalja majd a kockázatértékelések elvégzését és a végrehajtandó kockázatkezelési tervek jóváhagyását is. Az irányelv továbbá javasolja, hogy ne csak a vezetőség, hanem a munkavállalók is részesüljenek kiberbiztonsági képzésekben.

A kiberbiztonsági feladatok ellátására hosszú ideig nem hoztak létre külön formális részleget a szervezetekben, a tevékenység elsősorban az informatikának volt alárendelve. Később aztán a fejlesztésért és az üzemeltetésért felelős informatika mellett elkezdett kinőni egy új, kiberbiztonságra dedikált szervezeti egység is. Csendes Balázs úgy látja, hogy mostanában egyre többször találkozni azzal, hogy a szakértelem a legfelsőbb vezetői szinteken is megjelenik: az informatikai vezetők mellett ugyanis már egyre több helyen alkalmaznak kiberbiztonsági vezetőket is, akik közvetlenül a vezérigazgatónak jelentenek.

Aki már most jól működő kibervédelmi rendszert épít ki, az jobban felkészül az új szabályozásokra, és ezzel nem csak a szabályozásokat előzi meg, hanem a kiberbűnözőket is. A szervezeteknek a jogszabályi megfelelőséget előkészítő ütemterv meghatározásával és a kiberbiztonsági tudatosság szervezetbeli fejlesztésével kezdhetik a felkészülést.

Semmi olyat nem mond ez a szabályozás, amit egyébként egy észszerűen gondolkozó cégnek a saját érdekében, önállóan ne kellene meglépnie

– állapította meg Csendes Balázs.

Mekkora lesz ennek a költsége, van-e büntetés?

Léteznek olyan jó gyakorlatok, amelyeket a cégek életbe tudnak léptetni különösebb befektetés nélkül is, de a jogszabályi megfelelésnek biztosan lesz valamekkora költségvonzata. Ugyanakkor, ha ezt összevetjük azzal, hogy mekkora kárt szenvedhet el egy cég kibertámadásokból adódóan, akkor emellett eltörpül a ráfordítás összege. Még akkor is, ha csak háromévente történik komolyabb kiberincidens.

A NIS2 követelményeinek elmulasztása jelentős bírságokat vonhat maga után. Ezek összege akár 10 millió euróig, vagy a szervezet globális éves forgalmának 2 százalékáig terjedhet attól függően, hogy melyik a magasabb összeg. A jogi következmények mellett egyéb pénzügyi költségekkel, valamint reputációs károkkal is szembe kell nézniük az ügyfeleknek.

Az EU-n belül tevékenykedő cégeknek komoly munkát kell fektetniük abba, hogy eleget tegyenek a jogszabályoknak.

Ha a tagállamok észszerűen implementálják az előírásokat a helyi jogrendbe, az jelentős előrelépést hozhat a hazai vállalatok kibervédelmi fejlettségében, ám ehhez kulcsfontosságú, hogy már most elkezdjék a felkészülést.

Címlapkép forrása: Sean Gladwell via Getty Images