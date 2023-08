Váratlanul meghalt a Daimler-Truck sikerkovácsa

Portfolio 2023. augusztus 06. 20:51

A Daimler Truck pénzügyi igazgatója, Jochen Goetz szombaton tragikus hirtelenséggel elhunyt egy balesetben - jelentette be a vállalat. Az 52 éves Goetz több mint 36 éves karriert futott be a Daimler-csoportnál, és kulcsszerepet játszott a Daimler Truck Holding sikeres kiválásában a Mercedes-Benz-csoportból 2021 decemberében. A vállalathoz való hozzájárulását kollégái, köztük Martin Daum vezérigazgató is méltatták, aki Goetznek tulajdonította, hogy a vállalat gazdaságilag minden eddiginél sikeresebbé vált.