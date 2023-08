Két budapesti kerület sínylette meg a leginkább az augusztus eleji viharokat

Összesen 1100 lakásbiztosítási kárt jelentettek be a K&H-nál hétfő délutánig a múlt héten pusztító vihar miatt - közölte a pénzintézet, amely további 1000 kárbejelentésre és több száz millió forintos kárkifizetésre számít. A legtöbb káresemény a fővárosból, ezen belül is a XVI. és a XVII. kerületekből érkezett.

Rég nem látott mennyiségű lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett hétfő délutánig a K&H-hoz a múlt hét második felében az ország nagy részén pusztító vihar miatt. Eddig összesen 1100 károsult jelentkezett, de további 800-1000 bejelentésre számítanak. A károk felmérése megkezdődött,

a pénzintézet szakértői szerint akár rekordnak számító, 150-200 millió forint összegű kárkifizetésre kerülhet sor.

A legtöbb káreseményt Budapestről – ezen belül a XVI. és XVII. kerületekből - valamint Pest vármegyéből jelentettek be az érintettek.

A pénzintézet szakértői arra is felhívták a figyelmet a múlt héten hatalmas mennyiség csapadékkal járó viharok apropóján, hogy még azoknak is érdemes megnézniük a meglévő lakásbiztosításukat, akiknél most nem merült fel káresemény. A lakásbiztosításoknál ugyanis előfordulhat, hogy az évekkel ezelőtt megkötött szerződés nem nyújt teljeskörű fedezetet az esetleges károkra. Szintén fontos figyelmet fordítani a kiegészítő biztosításokra: egy családi ház esetében például előfordulhat, hogy a lakásbiztosítási szerződésben a meglévő melléképületre, garázsra, vagy éppen a szabadban tárolt ingóságokra nem vonatkozik a biztosítás, márpedig ezekben is komoly károkat tud okozni egy, a mostanihoz hasonló viharos időszak.

