Repítik a magas kamatok a Graphisoft Park profitját

Közzétette legfrissebb számait a Graphisoft Park, amelyek a kihasználtság stabil szinten maradását, az árbevétel növekedését, és a profit megugrását mutatták. Ugyan üzemi alapon alig változott a cég eredménye a tavalyihoz képest, a magas kamatkörnyezetnek köszönhetően jelentősen nőttek a cég kamatbevételei, amelyek megtolták a nettó profitot. A vállalat menedzsmentje a tervezettnél kedvezőbb első félévi eredmények, a várhatóan az év hátralevő részében is stabil kihasználtsági szint, és a pénzügyi eredményt is befolyásoló piaci körülmények (kamatkörnyezet) figyelembevételével felfelé módosította várakozásait.

Stabil kihasználtság

A befektetők által leginkább figyelt kihasználtsági mutató még a tavalyi év végén csökkent 98 százalékról 97 százalékra, azonban ezen a szinten stabilizálódott, így az előző három hónapban is 97 százalékon maradt.

Ebből tehát az látszik, hogy a bizonytalan gazdasági környezet ellenére sem merültek fel a bérlők részéről jelentősebb, tárgyidőszakot érintő területcsökkentési igények, illetve egyes bérlők területcsökkentését más bérlők növekedése nagyrészt kompenzálta. A nagyfokú kreativitással és intenzív együttműködéssel járó kutató-fejlesztő munka nem nélkülözheti legalább részben a személyes jelenlétet, így érdemben nem csökkentek a bérelt területek - áll a jelentésben.

A főbb számok

A magas kihasználtság és az alkalmazott euró alapú indexálás eredményeképpen a bevételek 8,5 százalékkal 4,2 millió euróra nőttek a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

Az EBITDA gyakorlatilag a tavalyi évvel megegyező szinten maradt az előző három hónapban, mindössze 0,1 százalékot javult az egy évvel korábbihoz képest, így 3,5 millió eurót ért el. Mivel a bevétel növekedése mellett szinten maradt az EBITDA, így értelemszerűen az EBITDA marzs beszűkült, sőt, 10 éves mélyponra esett a második negyedévben.

Ezt nagyrészt az egyéb bevétel (ráfordítás) nettó egyenlege okozza, amely elmarad a tavalyi évtől. Ez a bérlők megrendelésére és költségére végzett bérlemény kialakítások és felújítások időszaki eredményét tükrözi, melyet az előző évben rendkívüli tételek is növeltek. 2023-ban ugyanakkor a bérbeadott területek energiafelhasználásának csökkentéséhez, és az üzemeltetés dekarbonizációs stratégiájához való – a társaság által vállalt - hozzájárulás költségei csökkentették az egyéb eredményt.

Üzemi eredmény szintjén is hasonlót látunk, mint az EBITDA-nál, vagyis a második negyedévben mindössze 0,8 százalékkal 1,8 millió euróra nőtt az operatív profit. Ebben szintén a fent említett tényezők játszottak szerepet.

A nettó profitban viszont szép növekedést ért el a társaság,

az egy évvel korábbihoz képest 19,5 százalékkal 1,6 millió euróra nőtt az adózott eredmény.

Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a nettó kamatköltség némileg csökkent az előző évhez képest, miközben a szabad pénzeszközökön a tárgyidőszakban realizált kamatbevétel jelentősen nőtt: a tavalyi 16 ezer euróhoz képest 243 ezer euróval.

Ingatlanállomány és nettó eszközérték

A félév végén a független értékbecslő az ingatlanállomány valós piaci értékét 230,1 millió euróra értékelte, mely relatív kismértékű, 760 ezer euró csökkenést jelent 2022. év végéhez képest.

Ezen belül az elkészült, átadott ingatlanok valós értéke 620 ezer euróval csökkent az előző év végéhez képest, míg a fejlesztési területek valós értéke 140 ezer euróval csökkent. Az energiaárak volatilitása, a magas infláció és az általános piaci bizonytalanság – különös tekintettel az irodapiaci túlkínálat kialakulására – azok a kockázati faktorok, melyek következtében a hozamelvárás az elmúlt két negyedévben tovább nőtt, ugyanakkor, köszönhetően az irodapark stabil bérlői körének és az épületek magas kihasználtságának, az ingatlanok értékében ezek együttvéve marginális csökkenést okoztak.

A fejlesztési területek értékének első félévi kismértékű (1 százalékos) csökkenését elsősorban a jövőbeli fejlesztések várható költségigényének további növekedése okozta, melynek közismert oka az építőipari anyagárak és munkadíjak drasztikus növekedése. Emellett, a kivitelezések megvalósításának várható ideje és a kialakulóban lévő túlkínálat miatti szűkülő beruházási lehetőségek is hatással vannak a valós értékre, melyet az északi fejlesztési területet érintő kármentesítés elhúzódó és jelenleg teljesen bizonytalan időtartama is befolyásol.

Köszönhetően annak, hogy az eurózónában a kamatok emelkedő trendje tapasztalható, és a kamatszintek csökkenése a közeljövőben nem várható, a társaság által az euró alapú hiteleinek kamatfixálására kötött kamatcsere fedezeti ügyletek valós értéke továbbra is kedvező, melynek eredménye a tőkében (nettó eszközértékben) jelenik meg. Mindeközben a társaság fennálló hitelállománya a folyamatos törlesztések eredményeképpen 90 millió euró alá csökkent. A társaság készpénzállománya a mintegy 5,4 millió euró osztalék kifizetését követően a félév végén közel 12 millió euró, mely biztosítja a vállalat hosszú távú biztonságos működését, az egyes bérlői kialakítások, épület korszerűsítések, felújítások finanszírozását, továbbá tartalékot képez a változó gazdasági körülmények esetleges negatív hatásaira is.

Mindezek eredményeként, az ingatlanállomány valós értékének kismértékű csökkenése ellenére, a társaság valós nettó eszközértéke az előző év végi értéket 360 ezer euróval meghaladva 158 millió euró értéket ért el.

Megemelte várakozásait a menedzsment

A tervezettnél kedvezőbb első félévi eredmények, a várhatóan az év hátralevő részében is stabil kihasználtsági szint, és a pénzügyi eredményt is befolyásoló piaci körülmények (kamatkörnyezet) figyelembevételével a társaság módosítja a 2023-as évre vonatkozó előrejelzését: a korábban előrejelzettnél éves szinten 400 ezer euróval magasabb, tehát 16,7 millió euro bérleti díjbevétellel, és mintegy 500 ezer euróval magasabb, azaz 6,8 millió pro forma eredménnyel számol, ami az előző évhez képest 7,5 százalék bevétel- és 13 százalék pro forma eredménynövekedést jelenthet.

A bérleti díjak tekintetében a magas kihasználtság és az alkalmazott indexálások árbevétel növelő hatása mellett kedvező, hogy a gazdasági helyzet és bizonytalanság ellenére jelentősebb, a tárgyévet érintő területcsökkentési igények nem merültek fel. A működési költségek összessége tartalmazza az egyes szolgáltatások díjának inflációs drágulását, a személyi jellegű költségek növekedését, továbbá az év során publikálásra kerülő ESG stratégiával összhangban felmerülő egyéb feladatok (többek között az épületüzemeltetés optimalizálása érdekében szükséges mérések, adatgyűjtések, elemzések) költségeit is.

Az egyéb bevétel többségében a bérlők által rendelt bérlemény kialakítások, felújítások eredményét tükrözi, amelynek tervezhetősége függ a bérlői igények volumenétől és időzítésétől is. Idén azonban ezt csökkentik a társaság által vállalt, a bérbeadott területek energiafogyasztásának csökkentését és ezáltal a dekarbonizációs célok elérését támogató hozzájárulások is. Ennek megfelelően az egyéb bevételek összessége 200 ezer eurót érhet el, mely mintegy 300 ezer euróval lesz alacsonyabb a korábban előrejelzettnél. Az értékcsökkenés a korábban publikáltaknak megfelelően – egyes régebbi eszközök kifutása miatt – várhatóan összességében az előző évhez képest 100 ezer euróval mérséklődik. A folyamatos hiteltörlesztések eredményeképpen a tőkekintlévőség után fizetendő kamatok csökkennek, továbbá a szabad pénzeszközökön realizált kamatbevételek is kedvezőek, bár a második félévben az elérhető kamatbevétel csökkenése várható. Ugyanakkor az előrejelzésben a cég számol tartalékkal is a forint hektikus árfolyammozgása miatt előre nem kalkulálható árfolyamkülönbözetekre.

Mindezeket figyelembe véve 1,4 millió euró nettó pénzügyi költséggel számolnak, mely a korábban publikálthoz képest jelentősen, mintegy 400 ezer euróval kedvezőbb.

Oldalazik az árfolyam

A Graphisoft Park árfolyama gyakorlatilag hónapok óta oldalazik a 8,2 euró szint közelében.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: shutterstock