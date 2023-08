Súlyos sebezhetőséget fedeztek fel a Ford autóinál, itt a lista az érintett modellekről

A Ford arra figyelmeztet, hogy egy sebezhetőséget fedeztek fel a számos Ford és egyes Lincoln járműben használt SYNC3 fedélzeti szórakoztató rendszerében, amely távoli kódfuttatást tesz lehetővé. Ugyanakkor azt állítják, hogy a járműveket biztonságosan lehet használni továbbra is - számolt be a Bleeping Computer.

A SYNC3 egy modern infotainment rendszer, amely támogatja a járműbe épített wifi hotspotokat, a telefonkapcsolatot, a hangutasításokat, a harmadik féltől származó alkalmazásokat, az Andorid Autot és az Apple Cart. A sebezhetőséggel érintett rendszert a következő autómodellekben használják a Ford tájékoztatása szerint:

Ford EcoSport (2021-2022)

Ford Escape (2021 - 2022)

Ford Bronco Sport (2021-2022)

Ford Explorer (2021-2022)

Ford Maverick (2022)

Ford Expedition (2021)

Ford Ranger (2022)

Ford Transit Connect (2021 - 2022)

Ford Super Duty (2021 - 2022)

Ford Transit (2021 - 2022)

Ford Mustang (2021 - 2022)

Ford Transit CC-CA (2022)

A Ford egy beszállítójától értesült arról, hogy egy biztonsági sebezhetőséget fedeztek fel a bizonyos Ford és Lincoln járművekbe szerelt SYNC 3 rendszer wifi szoftverillesztőjében. A Ford megkezdte a sebezhetőséget orvosló intézkedések kidolgozását.

"A mai napig nem láttunk bizonyítékot arra, hogy ezt a sebezhetőséget kihasználnák, amihez valószínűleg jelentős szakértelemre lenne szükség, és az is szükséges lenne, hogy fizikailag egy olyan jármű közelében legyünk, amelynek gyújtása és wifi beállítása be van kapcsolva. Vizsgálatunk azt is megállapította, hogy ha ezt a sebezhetőséget kihasználnák, bármennyire is valószínűtlen, az nem befolyásolná a járműben ülők biztonságát, mivel az infotainment rendszer külön van választva az olyan kezelőszervektől, mint a kormányzás, a gázadás és a fékezés.

A Ford hamarosan közzéteszi az interneten a szoftver javítócsomagját, amelyet USB-n keresztül lehet letölteni és telepíteni. Addig is a sebezhetőség miatt aggódó ügyfelek egyszerűen kikapcsolhatják a wifi funkciót a SYNC 3 infotainment rendszer beállítások menüjén keresztül. Az ügyfelek online is tájékozódhatnak arról, hogy járművük rendelkezik-e SYNC 3-mal" - olvasható a Ford közleményében.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images