Új világ küszöbén állunk: a gazdagok hamarosan szuperemberré operáltathatják magukat

Az újgenerációs technológiák, mint a robotika, a 3D nyomtatás és a mesterséges intelligencia ma már olyan protézisek gyártását teszik lehetővé, amelyeket akár agyi jelekkel is lehet irányítani. Az ehhez szükséges agy-számítógép interfészek az utóbbi időben hatalmas fejlődésen mentek keresztül, és úgy tűnik, a jövőben már nem csak a testi fogyatékossággal élők életét könnyítik meg, hanem az emberi képességek természetes határait is ki fogják szélesíteni. Cikkünkben utánajártunk, mely cégek kísérleteznek kiborg-technológiákkal, és milyen társadalmi hatásai lehetnek a bionikus eszközök elterjedésének.

Mik azok a kiborgok?

A kiborgok olyan élő szervezetek, amely mesterséges és szerves komponensekből állnak. A kifejezés a NASA tudósaitól, Nathan Kline-től és Manfred Clynes-tól származik, akik egy 1960-ban szerzett repüléstechnikai tanulmányukban írtak először egy olyan gép-ember hibridről, amely akár a világűrben is képes túlélni.

A modern orvostudomány fejlődése nyomán a kiborg definíciója is kibővült: ma már minden olyan élő szervezetet annak hívunk, amelyhez bizonyos testrészek vagy szervek természetes működését utánozni képes technológiák tartoznak. Bár egy átlagos protézist, mint mondjuk egy pacemakert még nem szokás idesorolni, egy szenzoros c-leg rendszer (mikroprocesszor vezérelte műláb) tulajdonképpen már tekinthető egy kiborg részét képező bionikus eszköznek.

A lehetőségek tárháza folyamatosan bővül, a kiborg-megoldások fejlesztői pedig már rég nem csak a testi fogyatékossággal élők életminőségének javítására törekszenek, hanem egyre több kísérlet folyik olyan rendszerek kifejlesztésére is, amelyekkel teljesen átlagos, egészséges emberek képességeit tervezik kibővíteni: az agyi implantátumoktól a memória javulását várják, az ujjainkba ültetett mágneseknek és RFID-chipeknek köszönhetően többé nem lenne szükségünk jelszavakra, az exoszkeletonok pedig emberi feletti erőt kölcsönöznének a viselőiknek.

Az emberi szervek szintetikus alkatrészekkel történő helyettesítése is egyre inkább kezd kilépni tudományos fantasztikum világából. Számos cég dolgozik olyan technológiákon, amelyektől azt várják, hogy olyan komplexebb szerveinket is helyettesíteni tudják, mint a tüdő vagy akár a szív. A nagyon távoli cél persze az, hogy akár az egész testet szintetikus szervekre lehessen cserélni, amivel az emberi életet korlátlan ideig ki lehetne tolni.

Protézisek

A robotika és a 3D nyomtatás lehetővé teszi olyan végtagprotéziseket gyártását, amelyek működésükben és megjelenésükben is egyre jobban hasonlítanak a valódi végtagokhoz. Ezeket a protéziseket viselőjük a megmaradt csonkon található izmok mozgatásával, de akár az agy által kibocsátott jelek segítségével is irányíthatja. Utóbbit az agy-számítógép interfészek gyors fejlődése teszi lehetővé.

Az ember természetes képességeit visszaadó high-end eszközökig azonban hosszú út vezetett. Az első régészek által fellelt protézis egy fából készült nagylábujj volt, amit egy mumifikálódott egyiptomi nő jobb lábához erősítve találták meg, aki valamilyen betegség vagy baleset következtében vesztette el a járáshoz egyébként elengedhetetlen testrészét.

A világ első protézise az ókori Egyiptomból. A kairói lábujj egyes becslések szerint több mint 3000 éves. Forrás: manchester.ac.uk.

Esper Bionics

A fából készült művégtagoktól ma viszont már eljutottunk a fent említett agyi jelek által vezérelt protézisekig, amelyekre talán az egyik legkorszerűbb példa az Esper Bionic öntanuló technológiával felszerelt műkarja. Az Esper Handet egy elektromiográfián alapuló agy-számítógép interfész működteti, amely az agyi aktivitás nyomon követésével irányítja a művégtagot.

Amikor az Esper Hand viselője megmozdítaná a karját, az agya impulzusokat küld bizonyos izmoknak, a csonk alján a viselő bőréhez csatlakoztatott 30 nem invaziv szenzor pedig begyűjti ezeket a jeleket. Az izomaktivitást jelző információt az interfész végül továbbítja a műkar számára, amely elindítja a műveletet.

Dima Gazda, az Esper Bionics társalapítója szerint a kar háromszor gyorsabb, mint a piacon kapható protézisek. Az Esper Hand öt mozgatható ujjal rendelkezik, amelyek segítségével viselője olyan mindennapi feladatokat is el tud végezni, mint egy üveg kinyitása, az autóvezetés, konyhai eszközök használata, de akár az érintőképernyős eszközöket is tudja kezelni. Az Esper Bionics egy felhőalapú platformot is létrehozott, amelyhez egy okostelefonos applikációt fejlesztettek. A rendszer adatokat gyűjt a felhasználó mozgásáról, amelyek alapján gyakorlatilag megjósolja a viselőjének következő mozdulatát.

Agy-számítógép kapcsolat

Az Esper Bionic által is használt agy-számítógép interfészetek (BCI) jelenleg súlyos idegi rendellenességben szenvedő embereken tesztelik, és úgy tűnik, ez a technológia jelenti majd a protézisgyártás jövőjét. A technológia segítségével a mozgáskorlátozottak olyan feladatokat is elvégezhetnek, amelyekre korábban nem voltak képesek. Vegyük például a villany felkapcsolását: a páciensek vizualizálják a műveletet, eközben egy BCI dekódolja az agyi jeleket, és továbbítja azokat a kapcsolóhoz. Hasonlóképpen, ha a páciensek a számítógép képernyőjén bizonyos karakterekre vagy szavakra összpontosítanak, akkor a BCI kiválasztja azokat a kurzor mozgatásával.

Az invaziv típusú agy-számítógép interfészekhez az elektródákat sebészeti úton kapcsolják össze az aggyal. Ez a módszer pontosabb kommunikációt tesz lehetővé az agy és a külső eszközök között, de a műtét miatt egyelőre nagy benne a kockázat. Ezzel szemben a nem invaziv agy-számítógép interfészek nem igényelnek közvetlen kapcsolatot az aggyal, külső érzékelőket használnak az idegi jelek érzékelésére.

A technológia üzleti alkalmazási lehetőségei rendkívül változatosak: csökkenthetik a veszélyes munkákból eredő kockázatokat, hasznosnak bizonyulhatnak a gyártásban, és a fogyasztói elektronikában is. Az agy-gép interfészek segítségével közvetlenül kommunikálhatunk az okostelefonokkal, intelligens hangszórókkal, hangalapú asszisztensekkel, vagy akár önvezető autókkal is.

A „gondolatolvasó” technológiákkal kísérletező cégekre pedig már most számos példát látunk:

A MindX intelligens szemüvegek segítségével teremtene kapcsolatot az emberi agy és a digitális világ között. A szemüveg agyi hullámok alapján érzékeli, hogy viselője mire gondol, vagy hova néz. Az eszközzel gondolatok alapján böngészhetnénk az emlékeink között, így könnyen rákereshetünk elveszett tárgyakra vagy egy-egy olyan termékre, amely valahol megtetszett nekünk, de egyéb információt már nem tudunk felidézni vele kapcsolatban.

A Kernel nevű cég két különböző termékkel kísérletezik. Az egyik a Speller, amellyel a felhasználók legépelhetik a gondolataikat egy virtuális billentyűzeten. A másik a Sound ID, amely agyi jelek alapján mondja meg, hogy mely zeneszámra gondolt a felhasználó.

A Nectome egy olyan technológiát fejleszt, amelynek célja az emlékek megőrzése, és ezzel együtt annak tanulmányozása, hogy az agy fizikailag hogyan hozza létre azokat. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egyike annak a 25 embernek, akik 10 000 dollár előleget tettek le azért, felkerüljenek a Nectome várólistájára. A baj csak az, hogy a páciens vélhetően meghal az emlékek kinyerése során. A cég ügyfeleinek így életük végén kell eldönteniük, hogy feltöltik-e magukat a digitális túlvilágra.

Az Elon Musk tulajdonában lévő Neuralink nevű cég a chipet az agy fontos részeihez közel helyezné el, ott, ahol érzékelni tudja neuronok közötti üzenetváltásokat. A chipet egyelőre műtéti úton tervezik elhelyezni, de Musk elképzelése az, hogy a jövőben szinte fájdalommentes lenne az eljárás. A Neuralink alkalmazási lehetőségei sokfélék lehetnek a neurológiai rendellenességek kezelésétől kezdve a beszélt nyelv helyettesítésén át egészen az emberi emlékezőképesség kiterjesztéséig.

Agy-számítógép interfészek nem csak emberek számára készülnek. A Con Slobodchikoff etológus által alapított Zoolingua éppen azon dolgozik, hogy lehetővé tegye a kétirányú kommunikációt emberek és állatok közt. Slobodchikoff és tanítványai az elmúlt évek során több bizonyítékot is találtak arra, hogy számos állatfaj olyan nyelvet használ, amely az emberi nyelvhez hasonló funkciót tölt be az életükben. A kutatások középpontjában jelenleg kutyák állnak, akiknek a viselkedését meghatározott helyzetekben rögzítik, majd az adatok mesterséges intelligenciával történő kielemzése után az állat által leadott jeleket megpróbálják lefordítani angol nyelvre.

Mit tartogat a jövő?

A szuperhumán képességekkel kecsegtető bionikus eszközök közül a közeljövőben várhatóan az exoszkeletonok terjednek majd el a leghamarabb. Ezeket a testre illeszkedő protéziseket a fejlesztő cégek ígérete szerint idegi összeköttetés útján irányíthatjuk majd, a rendeltetésük pedig, hogy megnöveljék a viselőjük fizikai erejét. Az exoszkeletonokat leggyakrabban két felhasználási területtel összefüggésben szokták emlegetni: a háború és a logiszitka. Előbbi esetében szuperkatonák hadrendbe állítása, utóbbinál pedig a nem robotizálható, de nagy fizikai erőt igénylő munkafolyamatok támogatása lenne a cél.

Egyes elképzelések szerint az agy-számítógép interfészekkel felszerelt szuperkatonák akár a tőlük több ezer kilométerrel arrébb található fegyverrendszereket is irányíthatják majd pusztán a gondolataik segítségével. Egy hasonló típusú számítógép elnyomhatná a katonák félelmeit és szorongását, akik így hatékonyabban hajthatnának végre harci feladatokat. Egy mesterséges intelligenciával működtetett rendszer pedig úgy segítené a katonát az operatív feladatok elvégzésében, hogy elemzi a viselkedését, és megmutatja neki, hogy az adott helyzetben milyen döntési lehetőségek vezethetnek a legjobb eredményre.

A kiborgokkal foglalkozó kutatók közül sokan arra figyelmeztetnek, hogy az új találmányok megfelelő szociális politika nélkül csupán a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket fogják növelni:

A tudományos felfedezések könnyen megelőzhetnek minket, mielőtt rendszerszinten felkészülhetnénk rájuk. És akkor kénytelenek leszünk felzárkózni és szabályokat alkotni, ugyanakkor azzal a lehetőséggel is számolnunk kell, hogy a gazdagok, akik már most is előnyös helyzetben vannak, még több privilégiumra tesznek szert azáltal, hogy megvásárolják ezeket a fejlesztéseket. Akár a Neuralinkről, akár bármilyen genetikai fejlesztésről van szó, nem nehéz elképzelni, hogy ez hogyan hat a társadalomban már most is jelenlévő egyenlőtlenségekre.

- foglalja össze a kiborg-rendszerek lehetséges társadalmi hatásait és a hozzájuk kötődő aggodalmakat Samanth Subramanian a Quartz nevű technológiai magazin vezető szerkesztője.

