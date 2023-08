Rossz hírek jöttek Amerikából, mínuszban zártak a tőzsdék

Portfolio 2023. augusztus 15. 22:00

Felemás hangulatban telt ma a kereskedés az ázsiai piacokon, az esést pedig ezúttal is a kínai részvények vezették. Ezt követően azonban Európában lefordultak a vezető részvényindexek, és a magyar tőzsde is nagyobb mínuszban van.



Az esés pedig a délutáni órákban tovább folytatódott, miután a vártnál jóval erősebb kiskereskedelmi adatok érkeztek Amerikából, ami tovább erősítette azon várakozásokat, hogy a Fednek a vártnál tovább kell kitartania szigorúbb monetáris politikája mellett, így később kezdődhetnek a kamatcsökkentések is. Emellett hírek érkeztek arról is, hogy a Fitch amerikai bankokat minősíthet le.