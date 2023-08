Dunavecsén fél Európa szeme, ahol rendkívüli fontosságú okosgyár épül

Az ipari szereplők növekvő klímatudatossága és egy készülő uniós szabályozás miatt exponenciálisan növekedni fog az SF6-mentes kapcsolóberendezések iránti kereslet, amelyeket Dunavecsén fogunk gyártani és ezért, illetve az erős piaci verseny miatt kell gyorsan elindulnia a termelésnek az új okosgyárunkban – fedte fel a hátteret a Portfolio-nak adott páros interjúban a Schneider Electric két magyarországi vezető illetékese. Sali Péter, a kunszentmiklósi gyár igazgatója, Plant Director AHM, többek között arról beszélt, hogy milyen konkrét megoldásokat építenek be a most épülő dunavecsei gyárban, és mikortól indulhat el a termelés, mindez pedig milyen munkaszervezési és logisztikai átalakításokkal jár. Géczy Áron Senior Product Manager pedig azt mutatta be, hogy melyek azok az iparági és klímavédelmi folyamatok, amelyek a komoly keresletet megalapozzák. Utóbbi kapcsán elég, ha csak annyit rögzítünk: a kén-hexafluorid (SF6) gáz 23500-szor (!) erősebb üvegház hatással jár, mint a szén-dioxid, és mostanra létrejöttek azok a műszaki-technológiai megoldások, amelyekkel a villamosenergia hálózatban is ki lehet majd váltani a rendkívül káros SF6-gázt. A Schneider Electric megoldása erre a sűrített levegő és a vákuumtechnológia kombinációja, így tehát kis egyszerűsítéssel fél Európa arra vár, hogy mikor indul el a termelés Dunavecsén, hogy a klímavédelmi harcban egy fontos lépést lehessen tenni.

Portfolio: Az idén márciusi alapkő letételkor elhangzott, hogy a dunavecsei gyár már a Schneider Electric ötödik magyarországi gyára lesz. Milyen piaci folyamatok tették indokolttá ezt a beruházást?

Sali Péter: Jelenleg Kunszentmiklóson készülnek a középfeszültségű villamos kapcsolószekrényeink, egyrészt a piac bővülése, másrészt új termék bevezetése igényelte ennek az új gyárnak a létrejöttét. A Schneider Electric célja létrehozni egy erős, versenyképes, nagy kapacitással rendelkező gyártóegységet, ami kiszolgálja az európai piacot. A döntést hosszú kiválasztási folyamat előzte meg, aminek az eredménye az, hogy Dunavecsén építeni fogunk egy 25 ezer négyzetméteres okosgyárat, a neve DSPS, azaz Duna Smart Power Systems lesz.

Sali Péter. Kép forrása: Schneider Electric

Kunszentmiklós közel van Dunavecséhez, gondolom, ez volt az egyik szempont a helyszínválasztásnál.

S. P.: Természetesen a jelenlegi munkaerő megtartása fontos szempont volt, és így a kollégák velünk költöznek az új telephelyre. A két telephely közötti különbség 20 kilométer, így ezt logisztikailag meg tudjuk oldani.

Infrastruktúra, úthálózat és egy egyetemi város közelsége is nagy szerepet játszott a helyszín kiválasztásban.

Az ötödik gyárépítéshez vezető piaci folyamatok csak Magyarországra jellemzőek, vagy az európai zöldátállás és az azzal teremtett villamosipari kereslet is szerepet játszott ebben?

S. P.: Mindkettő folyamat jelentős szerepet játszott a döntésben. Magyarországon kedvező a beruházás támogatási rendszer, másrészt az emberiség egyre több villamos energiát használ, egyre több adatot tárol, amelyhez egyre több adatközpontra van szükség, ezek eredményképpen több igény van a termékeinkre. Kapacitásnövelésen kívül a termékportfóliónk is fejlődik, a fenntarthatósági célok elérése érdekében.

Géczy Áron: Van egy új termékcsoportunk, az AirSeT nevű középfeszültségű kapcsolóberendezés családunk, amely kiváltja a jelenleg SF6 gázzal működő termékeket. Ennek az új terméknek az európai gyártókapacitási székhelye lesz az új gyár.

A dunavecsei beruházást az is motiválta, hogy ez a fajta kapcsolóberendezés klasszikusan olyan, ami az áramszolgáltatói elosztó hálózatokra dedikált megoldás. Itt hosszú távon óriási növekedésre számítunk, abból eredően, hogy a decentralizált villamosenergia hálózat egyre növekszik a sok napelem, autótöltő miatt, és így egy sokkal komplexebb elosztóhálózatra lesz szükségünk, mint ami jelenleg van.

Az ilyen típusú berendezéseknek, amiket Dunavecsén is fogunk gyártani, exponenciálisan fog növekedni a kereslete. Ezért is volt szükség arra, hogy egy új gyártóegységet alakítsunk ki Európában, mert itt ez a világ többi részéhez képest fokozottan halad előre.

Az itthoni elosztótársaságok is részesedhetnek majd a dunavecsei gyárból érkező termékekből?

G. Á.: Egészen biztosan. Már 2021-ben felvettük a kapcsolatot a hazai áramszolgáltatói engedélyesekkel, meghívtuk őket a központunkba, bemutattuk nekik a prototípust, mivel a Schneider Electric hasonló SF6 gázt tartalmazó berendezései között abszolút piacvezetők vagyunk ezeknél az áramszolgáltatóknál, és a Schneider Electric kiemelten kezeli a hazai áramszolgáltatókat. Az elsők voltunk, akik egyeztetésre hívtuk őket, hogy mi az, amin módosítani lenne célszerű.

Géczy Áron. Kép forrása: Schneider Electric

Van már esetleg rendelésállományuk is a hazai szereplőktől?

G. Á.: Akkor számítunk felfutásra, ha elkészül a dunavecsei gyárunk. Van viszont az AirSeT termékcsaládban olyan berendezés, amelyet az ipari létesítményekbe gyártunk, szintén Magyarországon, a zalaegerszegi gyáregységünkben, és onnan a magyarországi megrendeléseket természetesen már most is ellátjuk.

Sőt, ott az idei rendelésállományunknak már majdnem az 50 százaléka az új SF6 mentes technológiára érkezett.

Ott hamarabb elindult az átállás. Más a két szektor: az áramszolgáltatóknál a szabályozás kötöttségeket is jelent, és kevesebb a keret az ilyen újdonságok bevezetésére is. Az iparba szánt megoldásoknál multinacionális vállalatok beruházásait szolgáljuk ki, ők sokkal előrébb vannak azzal, hogy a fenntarthatósági céljaikat elérjék.

Dunavecsén 16 milliárd forintos gyár épül, amelyhez a magyar kormány is biztosít 2,3 milliárd forintnyi támogatást, és közel 500 főre nő a foglalkoztatottak száma 2025-ig. Ez a bővülés mikorra valósulhat meg?

S. P.: Jelenleg 450 munkavállalónk van. A későbbiekben további létszámnövekedéssel számolunk, a piaci felfutásnak megfelelően a következő években.

Mennyiben korlátozza a létszámbővülési terveket a szakképzett munkaerő hiánya és milyen lépéseket tesznek a helyzet kezelésére?

S. P.: Ez fontos szempont volt az új gyár lokációjának a kiválasztásakor. Dunaújváros közelsége várhatóan segíteni fog a munkaerőtoborzásban. Várjuk az új munkavállalók jelentkezését, minden munkavállalónkat folyamatosan tanítjuk, képezzük.

Már most is dolgozunk helyi szakképző intézményekkel duális képzés keretében és ezt tovább bővítjük. A Dunaújvárosi Egyetemmel és a kecskeméti Neumann János Egyetemmel is elindítjuk az egyetemi duális képzést.

Megközelíthetőségi szempontból a gyár Dunavecséről, Apostagról vagy akár Dunaújvárosból is kerékpárúton, elektromos kerékpárral elérhető.

Az új gyárban „csak” gyártási tevékenység várható, vagy K+F is?

S. P.: Kutatás-fejlesztéssel Magyarországon nem foglalkozunk, ezt külön központokban végzik. Azonban a mi tevékenységünk nem csupán gyártás, nem hasonlítható egy autógyárhoz, hanem sokkal inkább szól egy teljes projektmenedzsmentről, ami magába foglalja az árképzést, a villamos tervezést, a mechanikus tervezést, a teljes projektmenedzsmentet és minden olyan gyártási funkciót, ami egy normál gyárban megtalálható, mint a logisztika, a supply chain managament, gyártás, és így tovább. Mi egy sokkal szélesebb körű lehetőséget tudunk ajánlani ebben a régióban a leendő kollégáknak, mint más, például ipari szereplők.

Mik azok a főbb szempontok, amelyek egyedivé teszik ezt az okosgyár beruházást? Egyáltalán mitől lesz okosgyár a gyár?

S. P.: A gyár megfelel korunk minden fenntarthatósági és digitális elvárásának. Geotermikus energiát fogunk használni a hűtési és fűtési rendszerek működtetésére, napelemek támogatják a lehető legmagasabb megújuló energiafelhasználást. Öntözésre és a mosdókhoz esővizet alkalmazunk, hogy minél jobban védjük a környezetet. Olyan megoldásokat építünk be a kijáratokhoz, illetve a teherforgalomhoz légzsilipeket, amelyek megakadályozzák a hőveszteséget, amikor belépünk az épületbe vagy elhagyjuk azt. Van egy speciális technológiánk, egy porszóró festőműhelyünk, ahol a festési folyamathoz felhasznált, az előkezelőből keletkezett extra hőt a fűtéshez fogjuk felhasználni, nem hagyjuk elveszni. CO2-érzékelőket szerelünk fel, amelyek vezérlik majd a légcserét, hogy mindig friss levegő álljon rendelkezésre a dolgozók számára.

Az öltözőkben, mosdókban, tárgyalókban jelenlét-érzékelőket szerelünk fel, amelyek szabályozzák a hűtést, fűtést, és a LED világítást, illetve az elektromos járművek számára 30 darab, töltésre alkalmas parkolóhelyet alakítunk ki, és 25 e-bike-ot is lehet majd tölteni napközben.

Az összes rendszer a Schneider Electric digitális épületgépészeti és energiamenedzsment-felügyeleti rendszerével lesz összekapcsolva.

Ez azért is fontos számunkra, mert amikor a vevők a gyárban átveszik a termékeket, ez a legjobb módja annak, hogy meggyőzzük őket arról, hogy amit gyártunk, azt mi is használjuk, és ezzel egyrészt védjük a környezetünket, másrészt ez egy hatékony megoldás a cég számára is. Emellett fontos, hogy a sokféle beépülő technológiával együtt is egy profitábilis, megtérülő beruházásról beszélünk.

A Schneider Electric épülő dunavecsi gyára. Kép forrása: Schneider Electric

Ezt egyfajta úttörő, iránymutató projektnek is szánják?

G. Á.: A környezetvédelem, a fenntarthatóság a Schneider Electric számára az egyik legfontosabb cél. A gyáron keresztül bemutathatjuk az energiahatékonyságot szolgáló működő megoldásokat, amelyek a jövő ipari létesítményeinek jó példái lehetnek.

Január óta zajlik a beruházás. Melyek azok a főbb állomások, amelyek ebben a folyamatban várhatók és mikorra épül fel a gyár?

S. P.: A beruházás a terveknek megfelelően halad, decemberben az épület átadásra kerül, és várhatóan januárban fogjuk átköltöztetni a jelenlegi technológiát ide Kunszentmiklósról.

Így tehát van egy gyárköltöztetés, de emellett fut az új termék bevezetése is, és sok minden mást is fejlesztünk. Így például bővítjük a környék szennyvíztisztító kapacitását, elkészítjük a bekötőutakat, körforgalmat építünk, illetve az ehhez kapcsolódó közműszakaszokat is felújítjuk, új villamos betáplálási vonalat létesítünk, a bicikliutak egy részét kiegészítjük, hogy kapcsolódjanak a jelenlegi hálózathoz.

Sok olyan tevékenységet végzünk, ami egész Dunavecsének jó.

G. Á.: Az AirSeT termékcsalád kapcsán a fentieket annyival egészítem ki, hogy már elkezdtük az ipari kapacitás felépítését, év végével kis mennyiségben gyártunk ilyen terméket egy terméksoron, a második terméksor felépítése pedig a következő évben fog megvalósulni. 2024 második felére már két terméksor áll rendelkezésünkre, amellyel képesek leszünk az egész európai igényt kielégíteni. Ezt megelőzi még egy beszállító láncbeli lépéssorozat, mert jelenleg a terméknek kínai beszállítói vannak, de most kutatjuk fel a magyar vagy környező országbeli beszállítókat, akik majd ennek a terméknek az alkatrészeit a dunavecsei gyárba fogják szállítani.

Ha már az új terméket, a kén-hexafluorid (SF6) mentes középfeszültségű kapcsolóberendezést említik, számomra megdöbbentő az, hogy ez mennyivel erősebb üvegházhatású gáz, mint a fent már említett szén-dioxid, hiszen 23500-szoros szorzóról van szó, tehát egy kilogramm SF6 ugyanannyi kárt tud tenni a környezetben, mint 23,5 tonna szén-dioxid. Eközben világszerte mintegy 30 millió SF6 gázzal töltött ilyen kapcsolóberendezést használnak, bár a megfelelő leszerelési eljárásokkal ezt elvileg kordában lehet tartani, nem?

G. Á.: Igen, kordában lehet tartani. Van egy széleskörű fluoridtartalmúgáz-szabályozása az EU-nak 2006 óta. Eddig ebből kimaradtak a kapcsolóberendezések, minden más területet szabályoztak, így például nem lehet a teniszlabdában, az ablakok hangszigetelésében, a hűtés-fűtés technológiákat is komolyan szabályozták. A villamosipar eddig azért maradt ki a szabályozásból, mert nem volt az SF6-gáz kiváltására elérhető technológia, de most már van, és már annyira előrehaladtak a gyártók, hogy eljött az ideje annak, hogy újragondolják ezt a szabályozást.

Ez meg is indult tavaly április 5-én, hiszen benyújtotta az Európai Bizottság a mostani rendelet módosítását, és a javasolt új szabályokban nagyon korai dátumok jelentek meg. Nyilván ezelőtt megkérdezték a piaci szereplőket, és mindenki azt nyilatkozta, hogy fel vannak készülve, és hamarosan készen áll a technológia, ki lehet váltani a mostani berendezéseket. Ezen felbuzdulva történt az, hogy tavaly április 5-én benyújtották ezt a módosítási javaslatot. Ebben az szerepel, hogy

24 kilovolt feszültségszintig, ami Magyarországon az esetek döntő többségében van, 2026. január 1-jétől tiltanák az SF6 alkalmazását. Ez egy igen korai dátum.

Még tavaly is azt gondoltuk, hogy ismerjük az EU-t, meglátjuk, mi lesz ebből, de nagyon úgy néz ki, hogy halad ez a történet.

Úgy tudom, hogy négy EP-bizottság szavazása kell ahhoz, hogy átmehessen egy ilyen új irányelv, és idén márciusban ebből kettőn, a környezetvédelmi és a gazdasági bizottságon, már módosítás nélkül átment a javaslat. Nagyjából év végére várjuk azt, hogy kiderüljön, mi kerül véglegesen az új irányelvbe, de a Schneider Electricnél arra készülünk, hogy 2026-tól ezekre az új technológiákra kell átállni.

Az irányelv úgy fog szólni, hogy amint egy gyártónak akárcsak egyetlen lehetséges megoldása van az SF6 kiváltására, onnantól kezdve az adott technológiára tiltva van az SF6-gáz használata. Éppen emiatt igen komoly verseny is kialakult, minden gyártó dolgozik a saját megoldásain.

Ez milyen megoldást takar konkrétan a Schneider Electricnél?

G. Á.: Tiszta levegőt és vákuumtechnológiát ötvöz a megoldásunk, és azért is a tiszta levegő mellett tettük le a voksunkat, mert ez a lehető legkörnyezetkímélőbb gáz. Itt többféle problémával kell foglalkozni, például azzal, hogy a berendezés szigetelése legyen megfelelő, és közben ugyanolyan kompakt méretű legyen, mint a korábbi SF6-os társai. Emellett természetesen az is fontos, hogy ugyanolyan biztonságosak legyenek, mint az eddigi berendezések.

A levegő nyilván nem egy olyan szigetelőanyag, mint az SF6, és

itt kellett egy komoly technológiai fejlesztés, amelynek a lényege a sűrített levegő és a vákuumtechnológia kombinációja lett, nulla üvegházhatási együtthatóval. Mi ebben látjuk a jövőt.

A fejlesztés során figyeltünk arra, hogy a technológiai átalakítás mellett méreteiben, funkcióiban ugyanolyan kapcsolóberendezést kapjunk, mint az eddigiek, sőt a berendezések típusnevei is hasonlók legyenek. Ez azért is fontos, hogy az üzemeltetőknek ne kelljen új kapcsolókészülék típusokat, új megoldásokat, új üzemeltetési rutinokat elsajátítani, hanem egy az egyben úgy tudjanak tovább dolgozni, mint eddig. Nyilván a villamos paraméterekben a szabványos értékeket kell teljesítenünk.

Milyenek eddig a tapasztalatok az SF6-mentes kapcsolóberendezések piacán: az ipari szereplők felőli kereslet az erősebb, vagy az elosztóhálózat üzemeltetők felőli?

G. Á.: Mindkét kör szereplőinek ugyanakkora a felelőssége, hiszen nagyjából azonos felhasznált SF6-mennyiségekről beszélünk. Nyilván az áramhálózati szektor eltérő adottságokkal rendelkezik, mint az ipar, és a szabályozási keretek is jobban kötik a szereplőket. Éppen ezért ebben a körben egy kicsit nehezebben fog menni az átállás, de ezzel együtt is nyitottságot tapasztalunk, érdeklődnek az ebbe a körbe tartozó ügyfeleink is.

A hagyományosan vett ipar sokkal inkább előrehalad ezen a területen, főként a multinacionális cégek tették már meg az első lépéseket. Sok olyan szereplő van, akik magyarországi gyártóegységekkel is rendelkeznek, és amelyeknek vannak önkéntes vállalásaik a karbonlábnyom csökkentését tekintve. Az SF6-mentességre átállás egy jó lehetőség számukra. Itt egy nagyon fontos üzleti mérőeszköz a Greenhouse Gas Protocol nevű nonprofit szervezet besorolási rendszere. Ebben a legelső (Scope 1) besorolásba került az SF6 gáz is: ez az a kibocsátási kategória, amire közvetlen ráhatása van a vállalatoknak, így tehát ezekre elsődlegesen fókuszálnak, hogy minimalizálják. Ezért is van az, hogy bizonyos vállalatok már konkrétan megtették az első lépéseket, elindultak ezen az úton.

A lecserélésre váró kapcsolószekrényeket mikor építették be jellemzően és milyen ütemezést látnak a cserére?

G. Á.: Nagyon eltérő az installált bázis cseréje. Egy ilyen berendezés élettartama 20-30 év is lehet, de előfordulnak ennél öregebbek is. Nagyon vegyes a kép, hogy mi van most telepítve, és ebből mit fognak cserélni. Még mi sem látjuk pontosan az ütemezést, de azt gondolom, hogy elsősorban az új beruházásoknál fognak az SF6-mentes berendezések beépítésére figyelni, illetve az elöregedett berendezések cseréjénél fog ez szóba jönni.

Jól értem, hogy az ipar és az elosztók felőli kereslet erős, illetve uniós szabályozás miatt adott lesz, így valójában attól függ ennek a keresletnek a kielégítése, hogy mikorra készül el a gyár?

S. P.: Igen, valóban így van. Ez az egyik fő oka annak, hogy ennyire gyorsan el kell indulnunk ezzel a gyárral.

G. Á.: A kereslet már növekszik, főleg azon országok felől, amelyek nagyon érzékenyek a klímavédelmi célokra, így például Norvégia, Svédország, a balti országok.

A környezetünk védelme mellett ez az egész kérdés alapvetően az energiahatékonyságról is szól.

Az, hogy a villamosenergia-felhasználás növekedni fog, több energiára lesz szükségünk, nem kérdés. A kérdés az, hogy a rendelkezésünkre álló energiát elég hatékonyan használjuk-e fel. Ebbe a nagy kontextusba kell belehelyezni a fenntarthatósági törekvéseket is, mert a fenntarthatóság nemcsak arról szól, hogy a környezetet megvédem, hanem arról is, amiről ez a fogalom eredetileg szólt, hogy üzletileg egy fenntartható fejlődésről beszéljünk. Abba viszont beletartozik az is, hogy mennyibe kerül a gáz, hogyan állítunk elő megújuló energiából villamosenergiát, és mindezek generálják azokat a technikai eszközöket, amelyeket a Schneider Electric gyárt, illetve fog gyártani, és amiről ez a beruházás is szól.

S. P.:

A fentiek mellett az is lényeges, hogy az energiahálózatok átalakulása miatt szükség van arra is, hogy a hálózatok sokkal okosabbak legyenek.

Ma már rendelkezésre állnak olyan technológiák, amelyek a most üzemelő berendezések telepítésénél még nem álltak rendelkezésre. Különböző digitális eszközökre gondolok. Eddig talán nehezen voltak rávehetők az ügyfelek arra, hogy hozzányúljanak ezekhez a berendezésekhez, okosítsák ezeket. De az SF6-mentes technológiára átállás mellett ez is hatalmas keresletet fog jelenteni, az okoshálózatok „berobbanása”, az igények növekedése, hiszen a hálózatokhoz előbb-utóbb úgyis hozzá kell nyúlni, és akkor már miért ne okos, digitalizált eszközöket építsünk be?

Címlapkép forrása: Schneider Electric, az épülő dunavecsei okosgyár