Enyhe pluszban végzett Amerika

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,1 százalékot esett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,78 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,58 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,11 százalékot esett.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,13 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,34 százalékot eshet.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a tegnapi záróértékük közelében nyithatnak a vezető amerikai részvényindexek.

Mi várható makro fronton?

Japánban inflációs adat érkezik, amely azért különösen érdekes, mert több évtized után most van először érezhető árnyomás az ázsiai nagygazdaságban. Ha a vártnál nagyobb számot közölnek, akkor viszont már nőhet a nyomás a nemrég vezetőváltáson átesett jegybankon, hogy további szigorítást hajtson végre (eddig összesen két lépésben lazítottak a hozamgörbe-kontrollon, de még így is kifejezetten támogató a monetáris politika). Érkezik még brit kiskereskedelmi adat, ami a londoni tőzsdén kereskedők számára fontos elsősorban, de az európai inflációs rangsor is érdekes, kiderül belőle, hogy a júliusi magyar infláció mennyit ver a mezőnyre (spoiler: sokat). Idehaza a devizatartalékok és a pénzügyi számlák közlésére kell figyelni, mindkettőt a Magyar Nemzeti Bank teszi közzé.

2023. augusztus 14. - augusztus 20. Makronaptár Magyar makrogazdaság augusztus 14. hétfő 8:30 MNB Statisztikai mérleg júl. augusztus 15. kedd 8:30 KSH Építőipar jún. augusztus 15. kedd 8:30 KSH Ipar (második becslés) jún. augusztus 15. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció augusztus 16. szerda 8:30 KSH GDP (első becslés) Q2 augusztus 16. szerda 11:30 ÁKK 6 hónapos dkj aukció augusztus 18. péntek 8:30 MNB Pénzügyi számlák Q2 augusztus 18. péntek 8:30 MNB Devizatartalék júl. Nemzetközi makrogazdaság augusztus 15. kedd 1:50 Japán GDP (első becslés) Q2 augusztus 15. kedd 4:00 Kína Ipar júl. augusztus 15. kedd 4:00 Kína Kiskereskedelem júl. augusztus 15. kedd 8:00 UK Munkanélküliség jún. augusztus 15. kedd 14:30 USA Kiskereskedelem júl. augusztus 16. szerda 8:00 UK Infláció júl. augusztus 16. szerda 11:00 EU GDP Q2 augusztus 16. szerda 14:30 USA Lakásépítési engedélyek júl. augusztus 16. szerda 15:15 USA Ipar júl. augusztus 16. szerda 20:00 USA Fed jegyzőkönyv augusztus 18. péntek 1:30 Japán Infláció júl. augusztus 18. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem júl. augusztus 18. péntek 11:00 EU Infláció júl. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,5 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 7,4 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 39,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 3,6 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 4,4 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 474,83 -0,8% -2,0% -0,3% 4,0% 1,5% 34,3% S&P 500 4 370,36 -0,8% -2,2% -3,4% 13,8% 2,3% 53,3% Nasdaq 14 715,81 -1,1% -2,7% -6,3% 34,5% 9,2% 99,5% Ázsiai részvényindexek Nikkei 31 626 -0,4% -2,6% -2,4% 21,2% 8,2% 42,0% Hang Seng 18 326,63 0,0% -4,8% -5,6% -7,4% -8,0% -32,7% CSI 300 3 831,1 0,3% -3,6% -0,9% -1,0% -9,2% 18,6% Európai részvényindexek DAX 15 676,9 -0,7% -2,0% -2,4% 12,6% 15,0% 28,4% CAC 7 191,74 -0,9% -3,3% -1,4% 11,1% 10,2% 34,6% FTSE 7 310,21 -0,6% -4,0% -1,3% -1,9% -2,7% -3,3% FTSE MIB 27 879,35 -1,0% -2,4% -2,5% 17,6% 22,5% 36,6% IBEX 9 278 -0,8% -2,4% -1,7% 12,7% 10,0% -1,5% Régiós részvényindexek BUX 56 470,09 2,2% 1,2% 8,7% 28,9% 31,4% 55,0% ATX 3 125,66 -0,5% -1,5% -1,0% 0,0% 2,7% -4,2% PX 1 361,72 0,0% -0,3% 4,0% 13,3% 9,9% 28,7% WIG20 68 299,81 -0,8% -3,7% -3,4% 18,9% 24,5% 17,5% Magyar blue chipek OTP 14 100 3,2% 1,1% 14,6% 39,5% 56,8% 36,5% Mol 2 696 1,3% 0,6% -13,6% 3,6% -5,8% -1,6% Richter 9 290 1,4% 0,2% 6,4% 11,9% 15,0% 72,4% Magyar Telekom 438,5 0,0% -0,8% 4,2% 29,4% 37,0% 9,4% Nyersanyagok WTI 80,39 1,3% -2,9% 8,4% 0,2% -11,5% 22,0% Brent 84,21 0,8% -2,6% 7,3% -0,8% -10,2% 17,1% Arany 1 895,25 -0,5% -1,0% -3,0% 4,4% 7,5% 60,7% Ezüst 22,68 0,4% -0,9% -8,8% -4,5% 14,9% 54,5% Devizák EURHUF 385,0500 -0,2% 0,4% 3,0% -3,8% -4,6% 19,2% USDHUF 353,5976 0,0% 1,6% 6,2% -5,8% -10,9% 24,9% GBPHUF 451,2300 -0,3% 1,4% 3,8% -0,1% -5,5% 25,4% EURUSD 1,0890 -0,2% -1,2% -3,1% 2,0% 7,2% -4,6% USDJPY 145,8100 0,0% 1,0% 4,8% 9,5% 7,6% 32,0% GBPUSD 1,2757 0,0% 0,2% -2,5% 6,1% 5,9% 0,1% Kriptovaluták Bitcoin 26 642 -7,2% -9,5% -11,6% 60,5% 14,1% 304,9% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,3 0,4% 4,5% 12,9% 12,1% 48,0% 49,1% 10 éves német állampapírhozam 2,68 2,1% 7,0% 9,3% 4,4% 164,0% 774,8% 10 éves magyar állampapírhozam 7,7 1,9% 2,9% 8,5% -16,8% -5,2% 116,3% Forrás: Refinitiv, Portfolio

