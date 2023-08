Március óta nem volt ilyen gyenge az arany - Meddig eshet még?

Portfolio 2023. augusztus 18. 15:30

Március óta nem állt olyan alacsony szinten az arany árfolyama, mint most. Az előző hónapokban a piaci szereplők már a Federal Reserve szigorítási ciklusának végét, és a kamatvágások közeledtét kezdték el árazni, különösen a márciusi bankproblémákat követően. Az elmúlt hetekben azonban továbbra is meglehetősen erős gazdasági adatok érkeztek Amerikából, melyek alapján egyre valószínűtlenebb, hogy egyhamar kamatvágásba kezdene az amerikai jegybank. Ennek hatására a dollár is számottevő erősödésen van túl az elmúlt hetekben, ami igencsak kedvezőtlen hatással van a dollárban árazott nyersanyagokra, így az aranyra is.