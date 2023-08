Egy nagy baj van a legdrágább városi Skodával

A jelenlegi tudásunk szerint a leggyorsabb utcai, városi autó a Skodától most az Enyaq Coupé RS teljesen elektromos, 299 lóerős modellje, amit egy héten és 600 kilométeren át teszteltünk. Ez alatt az idő alatt egyértelműen kijöttek előnyös tulajdonságai: sportosságából fakadóan nagyon kellemes vezetni, a magyar utakra is kiváló, rendkívül feltűnő jelenség és a belső is már más szintet képvisel, mint eddig. Kérdés azonban, hogy az érzékeinkre ható tényezők le tudják-e győzni az autóvásárlók racionális énjét és annak központi mértékét, az árat.

Fontos megjegyezni már a cikk elején a címre reflektálva, hogy a gyorsulás tekintetében hasonló értéket tud felmutatni a Skoda legújabb elektromos modellje, mint a 2 ezres benzines Octavia VRS friss változata. Mindkét modell hivatalosan 6,5 másodperc alatt éri el a 100 km/h-s sebességet (valószínűleg nem véletlenül csinálta így a gyártó). A nem hivatalos tesztversenyek is azt mutatták, hogy a leggyorsabb elektromos Skoda nem sokkal előzi meg, ha egyáltalán megelőzi a benzinmotoros új változatokat. Mindezek közepette tehát nagyjából kijelenthetjük, hogy a Skoda Enyaq kupé változata az egyik, ha nem a leggyorsabb jelenlegi városi Skoda.

KORREKCIÓ: Egy olvasónk jelezte, hogy nem ez a jelenleg kapható leggyorsabb új Skoda a gyártó palettáján. Cikkünk címét ennek megfelelően korrigáltuk, a hibáért olvasóinktól elnézést kérünk. A Superb SportLine 2.0 TSI összekerékhajtású változata 5,2 másodperc alatt van 100-on, vagyis nem az Enyaq RS coupé a leggyorsabb jelenlegi Skoda.

Az viszont biztosan állítható, hogy ez a legdrágább jelenlegi Skoda.

Megjelenés és belső

Ebben a színben (ami hivatalosan a mamba zöld nevet viseli) annyira magával ragadja a tekintetet, hogy a külső jegyek bemutatását muszáj ezzel kezdenünk. A színe miatt egyből a Lamborghini márkacsalád által már régóta alkalmazott zöld szín ugrik be és rákeresve, valóban nagy a hasonlóság például egy Enyaq zöld szín, valamint egy Lamborghini Urus között (ez tulajdonképpen nem is annyira furcsa, hiszen mindkét márka ugyanahhoz a nagy, VW családhoz tartozik). A felületes szemlélő, ha megfelelő sebességgel haladunk el mellette, akár még azt is hiheti, hogy ez egy Urus. Ennek fényében meglepő, hogy az ismerősök körében végzett felmérés során senki sem adta ennek a modellnek azt a nevet, hogy "szegény ember URUS-a", ellenben érkezett szavazat a zöld sáskára, zöldikére, de még a sáskára és sóskára is. Az biztos, hogy ha erre a kupé RS-re esne a választásom, akkor biztosan ebben a színben kérném, emellett más színnek nincs értelme. Még úgy is, hogy az alapos mosás után is minden apró kosz látható marad rajta.

Formavilága egyáltalán nem újdonság, viszont nagyon jól mutat ezzel a színnel, a SUV kupé forma rendkívül divatos manapság, a prémium gyártók közül szinte nincs is olyan márka, amelyik ne rendelkezne egy hasonló típussal (BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen). De most fordult velem először az is, hogy Budapest belvárosában az utcán parkoló kocsihoz visszaérve azt veszem észre, hogy vadidegenek járják körbe az autót és fotózkodnak vele. Gyakorlatilag a csodájára jártak és ha már ott voltam, meséltem is róla.

Kicsit giccsessé teszi, de ehhez a formához és színhez passzol, az autót a LED-megvilágítású kristály dizájn hűtőmaszk, és bár a - az elektromos autóknál kifejezetten fontos szempontnak - fogyasztásnak nem tesz jót, szépen öltözteti az autót a 20 colos kerék, Aero fekete dísztárcsával.

A VW-csoport hasonló kategóriájú autóihoz hasonlóan ez a sportos SUV is egy 13 colos központi érintőképernyős kijelzőt kapott, a kormánykeréknél pedig egy 5,3 colos digitális műszerfalon kaphatjuk meg a lényeges vezetési információkat, amely számomra még mindig nagyon szegényes. Az egyszerűségnek sajnos ára van. A központi nagy kijelző szoftvere könnyen tanulható, azonban használata még mindig nem az igazi, ugyanis a szoftver döcög, nincs meg továbbra sem a tökéletes flow élmény, amihez a mobil-, vagy tabletfelhasználók hozzászoktak. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt 1,5-2 évben sem tudta ezt a hiányosságot megoldani a konszern, ugyanis hasonló gyengeséget tapasztaltunk a normál Enyaq és a VW ID.5 GTX tesztelése során is. Mindenesetre kényelmes a vezeték nélküli összekapcsolódás (Android Auton vagy Apple Carplayen keresztül), és a jelentősebb méretű telefonok helye is tökéletesen ki van találva, külön plusz pont a vezeték nélküli töltés.

Az autó belseje kapcsán fontos még kiemelni a minőségi anyaghasználatot (a sok lakk belső rész ellenére), a szövet műszerfal és az autó színére varrott belső csík, ami megtalálható a sportülésekben nagyon kellemes érzést kelt.

A hatalmas panoráma üvegtető szintén nagyon divatos és meggyőző, a gyakorlatban azonban ennek az árát meg kell fizetni, ha nem is tartósan, de a melegebb nyári heteken. A 30-35 fokos júliusi hőségben (mivel sötétítő felülete nincs) igenis érezni lehet, ahogyan a fejünket süti a nap és az sem teszt jót a komfortérzetünket, amikor az 1-2 órát a napon parkoló autóba ismét beszállunk. A szerencsés vásárlók azonban ez ellen is tudnak némiképp tenni, ha a megfelelő szoftverrel távolról és időben bekapcsolják az állóhelyzeti hűtést.

Vezetési élmény

Dicséretes, hogy ebben az Enyaqban sem kell feltétlenül használni a start-stop gombot indításkor, elég csak a fékre taposni és az apró váltókart irányba tenni.

Villanyautós gyorsulás és vezetés tekintetében nem egy olyan fejletépős élmény, mint egy Tesla, viszont sokkal gyorsabb, mint a normál Enyaq a 8,6 másodperces gyorsulásával, és picit marad csak el a testvér, VW ID5. GTX elektromos modelltől. Az első és a hátsó tengelyen elhelyezett egy-egy villanymotor teszi a dolgát, együttesen így 299 lóerőre és 460 Nm nyomatékra képes az autó.

Sportgombot felesleges keresni, kérés nélkül teszi a dolgát, hogy a vezetője úgy érezze, itt valóban most valami különleges építményben ül, érezni a porcikáiban az RS hangulatot. Taposásra ugrik, kanyarban harap, a városi rázósabb utakon sem pattog, szépen teszi a dolgát a futómű. Egyedül az a fránya fék, annak van olyan hatása, mintha nem egy ilyen modellhez passzoló lenne, elől ugyan tárcsaféket kapott, hátra viszont dobfék került.

A kupé változatot is számtalan vezetéstámogató rendszerrel lehet kérni. Az általunk tesztelt modellben is volt minden földi jó: parkoló csomag mentett parkolás funkcióval, asszisztens csomag adaptív tempomat prediktív funkcióval, holttérfigyelővel, kiállási asszisztenssel, közlekedési torlódás asszisztenssel, vészhelyzet asszisztenssel, Hands-On-Detection funkcióval, sávtartó rendszerrel, környezetfigyelő funkcióval.

De mégis milyen villanyautóként?

Először is azt kell kiemelni - bár apróságnak tűnik, de villanyautóhasználóként fontos szempont lehet -, hogy azzal, hogy a nagy autógyártók is elkezdtek egyedi elektromos autókat alkotni (nem pedig meglévő modelleket átalakítani), végre van helye minden töltőkábelnek, ezért az 570 literes csomagtartót jól ki lehet használni (ez egyébként csupán 15 literrel kevesebb, mint a nem kupéváltozatban).

A lényeges kérdés azonban, mint villanyautó, hogy mennyire élhető, vagyis milyen hatótávra képes és milyen töltési sebességre, és ez a kombó egyáltalán milyen "tankolási" matekot ad ki.

Ezt az autót két alkalommal töltöttem nyilvános töltőn, egyszer egy 50 kW teljesítményű DC-töltőn, másik alkalommal pedig egy 180 kW-os villámtöltőn. Mivel éves előfizetéssel rendelkező különböző kártyákkal nem rendelkezem (ellenben a tartós villanyautósokkal), ezért 350 forintomba került minden kWh felvétele (hasonlóképp az 50-es töltőn is). Ez nemcsak első ránézésre horrorár, de villanyautós csoportokban látva a tapasztalatokat, külföldi töltési árazásokhoz képest is jelentős (persze mondhatják erre a tapasztalt elektromos autósok, hogy miért nem rendelkezem valamilyen flotta kártyával, mert akkor nem 350 forintba kerülne minden kWh, hanem harmadennyibe), valamint az otthoni töltés árához képest is (ami a rezsicsökkentett kategóriában 40 forint alatt van). A kupé Enyaq egyébként akár 135 kW teljesítményű egyenáramú töltés felvételére is képes, bár a tesztutam során nálam ez legfeljebb 75 kW volt. Átszámolva tehát a 350 forintos kWh-s árral, valamint a 23 kWh/100 km átlagfogyasztással, az adódik, hogy minden 100 kilométerem átlagosan 8050 forintba került, ami 610 forintos literenkénti benzinárral 13,2 literes benzinfogyasztást jelent 100 kilométerenként. Ez a töltési megoldás tehát nagyon drága, és egyáltalán nem versenyképes a hagyományos meghajtású autók fenntartási költségével.

Ellenben otthoni töltéssel ennek a töredéke adódik, vagyis mára szinte elmondható, hogy csak és kizárólag azok számára éri meg a villanyautózás, akik rendelkeznek az otthoni töltés lehetőségével.

Ezek fényében kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére, mit tennének, ha felmerülne egy ilyen autó megvásárlása?

Mit gondolsz a Skoda Enyaq Coupé RS-ről?

Éles verseny

Az általunk tesztelt modell ezzel a felszereltséggel 32,5 milliós listaárral bír, az ajánlati ára pedig 28,99 millió forint. Ennek kapcsán is érvényes az a mondásunk, hogy ez nemcsak első ránézésre nagyon húzós, hanem relatíve is. Ha eltekintünk attól, hogy közel 30 millió forintból milyen - nem kategóriatárs - autók megvásárlása jöhet szóba, akkor ezek az alternatívák adódhatnak:

Az Enyaq Coupé iV nem RS, vagyis sportváltozata, ami 21,4 millió forinttól indul a kisebb akksival, a bruttó 80 kWh-s akkumulátoros verzió alapára 23,5 millió forint, míg az RS induló ára 27,3 millió forint. Vagyis a sima Enyaqhoz képest csak a forma 1 millió forintos felárat jelent.

A nem kupé Enyaq hasonló akkumulátor kapacitással 22,6 millió forinttól indul, míg az RS változat 26,5 millió forintnál kezdődik.

Az ID.5 alacsonyabb árú, elérhetőbb verziója, a Pro 23,2 millió forinttól indul, de az Enyaq RS coupéhoz hasonló sportautó szintén 28 millió forinttól kezdődik. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy az Enyaq Coupé RS iV-t a gyártó pont oda árazta be, ahová a "nagytestvérét".

Aki nem az extravagáns formára vágyik, és a sportosság sem kell, azoknak még mindig ott a VW ID.4, ami 22 millió forinttól indul.

A Hyundai Ioniq 5 hasonló akkumérettel rendelkező változatának belépő ára 19,5 millió forint, de a legdrágább fullos verzió is "csak" 24,5 millió forint. A nemrégiben bemutatott (sportosságban az Enyaq kupéval összevethető) Ioniy 5 N verziójának árai még nem ismertek.

A KIA EV6 alapverziója 21,9 millió forintba kerül, de a sportváltozat már ott is borsosabb: az EV6 GT ott is 31,5 millió forintnál indul.

A prémium kategóriában a BMW iX-el kell megküzdenie, melynek induló ára 29,9 millió forint, az iX M60 pedig 47 millió forinttól indul. Ha viszont a BMW-ből nem akarunk nagyot harapni, akkor ott van az iX3 24,5 millió forinttól kezdve.

Ha elektromos autókról van szó, akkor a villám ár-összevetésünkből nem hagyhatjuk ki természetesen a Teslát sem. Az Enyaq kategóriatársa itt a Model Y, ami idehaza 20,1 millió forinttól indul, de a kétmotoros összkerékhajtásos verzió már 23,1 millió forint, a Performance pedig 25 millió forintnál kezdődik.

Ha pedig kinézünk valamennyire a körből, akkor találhatunk akár a gyártónál Kodiaq RS-t, ami 18,9 millió forinttól indul és egyébként 0-100 km/h-ra történő gyorsulása is hasonló. Ehhez képest tehát 9-10 millió forintos pluszról beszélhetünk.

Mindezek fényében jól látható, hogy a vásárlók széles mezőnyben nézegethetnek, amikor ilyen méretű és tudású autót keresnek és ebben a árversenyben az Enyaq Coupé RS iV modell inkább a felső kategóriában helyezkedik el, ha viszont kifejezetten sport SUV kupékat keresünk, akkor relatíve nem is tűnik annyira drágának ez a modell.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Skoda Enyaq Coupé RS valódi elektromos élményautó, gyorsulása nem vad, de nagyon határozott és élvezetes. Sportossága, futóműve kanyarokban és a magyar városi utakon is nagyon penge, egyszerűen jó vezetni, azok számára is, akik sportos élményre vágynak. A legújabb trendeket (elektromos autó, SUV, modern kupéforma) azonban nagyon meg kell fizetni, ami a Skoda, mint gyártó esetében szokatlan és ebből a szempontból finoman szólva is a márka merész húzásáról van szó.

