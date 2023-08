Lefordult az S&P, a Dow 170 pontos mínusszal zárt

Portfolio 2023. augusztus 22. 22:02

A napok óta tartó esés után tegnap jelentős felpattanást láttunk az amerikai tőzsdéken, elsősorban a technológiai részvények vezetésével. Ez utóbbi részben annak is volt köszönhető, hogy a befektetők már készülnek az Nvidia héten esedékes gyorsjelentésére, így tegnap 8,5 százalékot emelkedett a chipgyártó árfolyama. Mindez annak ellenére következett be, hogy az amerikai 10 éves hozam 4,34 százalékig, vagyis 16 éves csúcsra emelkedett. Ezt követően az ázsiai piacokon is nagyrészt emelkedtek, és Európában is határozott pluszban zártak a tőzsdék. A magyar piac ma újabb történelmi csúcsot döntött, Amerikában viszont elromlott a hangulat.