Elképesztő, ami az Opus részvényeinél folyik

Reggel a Portfolio is beszámolt róla, hogy a nyitást követően az Opus részvényei már közel 20 százalékos mínuszban is voltak, miután június óta már csaknem négyszeresére emelkedtek a cég papírjai. Rövid időre a déli órákban úgy tűnt, hogy megállhat az esés, délután azonban újabb kör következett lefelé, a kereskedés egy pontján pedig már több mint 30 százalékos mínuszban is voltak az Opus részvényei. A kiemelkedő forgalom mellett pedig a volatilitás is jócskán megnövekedett.