Lezárták egy nagy magyar naperőmű finanszírozását, jövő év elején indul a termelés

Lezárta a Nyíregyháza melletti sényői 63 MW-os nagy naperőmű beruházás mögötti 37,5 millió eurós projektfinanszírozási szerződést az osztrák Kommunalkredit intézettel az osztrák Green Source fejlesztő, illetve a szintén osztrák Core Value Capital magántőke társaság – közölte a Project Finanance International a Refinitíven.

A beruházás a tervek szerint 2024 elejére lesz üzemképes, azaz elindul majd a hálózatra betáplálás, miután a finanszírozási szerződés nyomán a projekt lényegében elkészült.

A 63 MW-os sényői projekt azt jelenti, hogy majdnem megduplázódik a Green Source eddigi magyarországi naperőmű kapacitása (közel 65 MW), amely a cég honlapja szerint összesen 8 helyszínen található.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával A naperőművek magyarországi előretörésének sokféle következményéről átfogóan szó lesz a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciáján. További részletek:

A bécsi cég egyébként a régióban a 2006-os alapítása óta 820 millió eurót fektetett be, amely nyomán több mint 30 projekt keretében 332 MW-nyi naperőművi kapacitást épített ki Magyarország mellett a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Horvátországban, Oroszországban és Romániában.

A sényői beruházás során a PHH bécsi székhelyű ügyvédi iroda nyújtott jogi tanácsokat. A PHH közleményéből egyébként az is kiderült, hogy magát a kivitelezést a németországi székhelyű Iqony Solar Energy Solutions hajtotta végre, illetve az is kiderült, hogy további négy magyarországi helyszínen is zajlanak még a Green Source-nak naperőművi beruházásai. A közlemény utal arra is, amint arról a CEE Legal Matters is megemlékezett, hogy a Dentons Hungary szakértői is adtak tanácsot a Kommunalkreditnek a magyar jogi keretekről.

Címlapkép forrása: MTI/Rosta Tibor. Fotovoltaikus panelek az MVM Zöld Generáció Kft. 23,97 megawatt (MW) csúcskapacitású új naperőművében Szeged határában 2023. március 21-én. A 9,4 milliárd forintos beruházás költségeiből 3,575 milliárd forintot fedezett uniós és hazai támogatás.