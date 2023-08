Problémák vannak a magyar elektromosautó-piaccal

2023 első hat hónapjában Magyarországon meghaladta a 2918 darabot az újonnan forgalomba került elektromos személyautók száma, ami közel 29 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A forgalomba helyezett mennyiség sosem volt ennyire magas fél év alatt, ami részben a globális trendeknek és a hazai elektromos autók iránti növekvő érdeklődésnek tudható be.

Ugyanakkor ezt az optimista képet ellentétes irányú trendek is árnyalják. Az új elektromos autók rendeléseinek száma ugyanis jelentősen csökkent az idén, több márkánál is, és akár 50 százalékos vagy még nagyobb visszaesésről beszélnek a forgalmazók. A probléma gyökerei több irányban keresendők. Az egyik az árnövekedés, ami különösen érezhetővé vált a villanyautók piacán. Emellett nincs jelenleg állami támogatás a vásárlók vagy cégek számára, és a magas kamatkörnyezet, valamint az infláció is elbizonytalanítja a potenciális vásárlókat.

Mindez arra utal, hogy bár a villanyautók népszerűsége nő, az átlagmagyar számára még mindig meglehetősen költséges választásnak számítanak. Az alacsonyabb árkategóriákban pedig különösen mély visszaesés figyelhető meg, ami azt jelzi, hogy a vásárlók inkább a prémiumkategóriába tartozó, drágább modellek iránt érdeklődnek. A piaci irányt a növekvő vásárlói igények és az árak alakítják, de a gazdasági helyzet javulása és a bizonytalanság csökkenése elengedhetetlen a vásárlási kedv növekedéséhez. Azonban ezeknek a pozitív változásoknak még nincsenek egyértelmű jelei.

