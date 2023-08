Egy százalék feletti mínuszban zártak az amerikai piacok

A szerdai piaczárást követően közzétette második negyedéves gyorsjelentését a Rába. Az időszak során a vállalat mintegy 19,7 milliárd forintos árbevételt ért el, ami az elmúlt 20 legmagasabb második negyedéves eredménye. Az árbevétel mellett pedig a profitabilitás is nőtt, annak ellenére, hogy a vállalatnak még mindig magas beszerzési árakkal, valamint folyamatosan növekvő munkaerő költségekkel kell megküzdenie. Az eredmények is azt igazolják, hogy a vállalalat reorganizációs törekvései működnek, ennek megfelelően pedig a befektetők érdeklődését is felkeltette a Rába, olyannyira, hogy csütörtökön a reggeli piacnyitást követően már közel 30 százalékos pluszban is voltak a vállalat részvényei.