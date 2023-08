Épülhet a magyar-szlovén földgáz interkonnektor és jön majd a regionális áramtőzsde is

A bledi stratégiai fórumra Szlovéniába látogató Szijjártó Péter azt jelentette be kedden délután Facebook-oldalán , hogy véglegesítették szlovén kollégájával az energia terén történő együttműködési megállapodást, amely értelmében zöld jelzést kapott a magyar-szlovén földgáz interkonnektor építése. Azt is jelezte a külgazdasági és külügyminiszter, hogy a jövő év elején létrejöhet a magyar-szerb-szlovén regionális áramtőzsde is, illetve egy másik posztban azt jelezte , hogy tárgyalt bolgár kollégájával, akinek köszönetet mondott a Török Áramlat megfelelő üzemeltetéséért, illetve azért, hogy Bulgárián keresztül tudunk zavartalanul hozzájutni a Paksi Atomerőmű orosz fűtőelemeihez.