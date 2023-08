Új egyetemi képzés indul: biztosítási tanácsadók szerezhetnek oklevelet szeptembertől

Új mérföldkőhöz ért a biztosítási szakma képzési rendszere: 3 rangos magyar egyetem is elindítja biztosítási- és pénzügyi szaktanácsadói szakirányú képzését. Elsőként szeptembertől a győri Széchenyi István Egyetemen indul el a felsőszintű oktatás, 2024. februártól pedig a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez - derül ki a kezdeményező, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. közleményéből.

A közlemény szerint a képzésre elsősorban azért van szükség, mivel biztosítási szektor jelenleg a magyar nemzetgazdaság 2,2 százalékát teszi ki, az eddig kihasználatlan lehetőséget pedig a piaci verseny élénkítésével, a biztosítási penetráció növelésével, valamint ezzel összhangban a mind magasabban képzett tanácsadók számának növelésével szándékozik elérni a biztosítási szakma. A biztosítási piacnak – mint számos más gazdasági ágazatnak is – óriási szüksége van a fiatal tehetségek bevonzására. A biztosítási szakma átlagéletkora jelenleg 55 év, a 30 év alatti biztosítási tanácsadók aránya mindössze 7 százalék - írják.

Közel másfél évvel ezelőtt a Hungarikum Alkusz kezdeményezése által elindult a Dunaújvárosi Egyetemmel, a győri Széchenyi István Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, valamint a többségi magyar tulajdonban álló CIG Pannónia Csoporttal a közös munka melynek eredményeként

Az együttműködő felek közösen egyeztetett szempontrendszer alapján kidolgozott szakirányú továbbképzést valósítanak meg.

A közlemény szerint ezen együttműködés célja kettős:

egyrészt a minőségi oktatás révén a biztosítási szakma méltó szintre emelése,

másrészt konkrét gyakorlati ismeretek átadásával az egyetemi oklevél megszerzése által a képzett szaktanácsadók hitelessé és sikeressé válása, ezzel összhangban pedig az ügyfelek legmagasabb szinten történő kiszolgálása.

Az együttműködésben résztvevő biztosítók szakemberei közvetlenül vettek részt a biztosításszakmai képzés tematikájának kidolgozásában, a tantárgyleírások tartalmának elkészítésében, valamint aktív szerepet vállalnak az oktatásban is. Segítséget nyújtanak az egyetemi szakoktatók betanításában, illetve a záróvizsgákon, vizsgabizottsági elnökként és/vagy tagként is részt vesznek. Az oktatási tevékenység mellett a Hungarikum Alkusz szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosít a képzést végző fiatalok részére.

Az első képzés 2023 szeptemberében indul a győri Széchenyi István Egyetemen, melyhez 2024 februárjában csatlakozik a Dunaújvárosi és Miskolci Egyetem is. A győri egyetemen induló biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói 2 féléves képzés levelező tagozaton végezhető el, online képzési formában. A jelentkezés előfeltétele bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Az együttműködő felek nyitottsággal fogadják a képzési rendszerhez csatlakozni kívánó további felsőoktatási intézményeket is.

Címlapkép forrása: Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.