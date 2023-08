Drámai jóslat: Magyarországnak ideje felkészülni a modern emberiség legnagyobb katasztrófájára

Molnár László meteorológus, a hosszú távú előrejelzések kutatója a 24.hu -nak adott nagyinterjút az AMOC tengeráramlat leállásáról, a már szemünk előtt zajló és felgyorsuló klímakatasztrófáról, az emberi civilizáció összeomlásáról. Molnár szerint geomérnöki egy ideig lehet javítani a helyzeten, de jobb, ha felkészülünk: az életünk drasztikusan meg fog változni a közeljövőben, a megelőzésre fordított energia már kárba vész. Korábbi kutatások a 22. századra valószínűsítették, azonban egy új kutatás eredménye szerint pár évtizeden belül leállhat az AMOC, amelynek a mérsékelt égövi klímát köszönhetjük. Ha a leállás bekövetkezik, gyakorlatilag két évszakunk lesz, és míg nyáron nem lesz ritka a 40 fok feletti hőség, addig télen 30 fok alatti fagy is lehet Európában, ezért a folyók kiszáradására mellett modern ember által még nem látott pusztító árvizek jönnek majd. Molnár több gondolatot is megfogalmazott azzal kapcsolatban, hogyan kell felkészülnünk Magyarországon a mezőgazdaság jelenlegi formájának megszűnésére, illetve a folyók szélsőségessé válására.

A klímaváltozás búgócsigája

A koppenhágai egyetem kutatói júliusban publikálták a Nature tudományos folyóiratban a tanulmányukat, amely szerint a Föld éghajlatát döntően befolyásoló AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) tengeráramlat az évszázad közepére valószínűleg leáll.

Molnár László meteorológus a 24.hu-nak adott interjújában megjegyezte, hogy tanulmány szerint ez az esemény 95 százalékos valószínűséggel, vagyis szinte biztosan meg fog történni 2025 és 2095 között.

A dán kutatók, Peter és Susanne Ditlevsen helyes módszertannal és jó adatokkal dolgoztak, a következtetéseik sajnos helytállók

- állapította meg Molnár, aki több mint 20 éve aktívan foglalkozik meteorológiával. 2017-ig az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ) osztályvezetőként dolgozott, majd kutatási fókuszát a hosszú távú előrejelzésekre helyezte át, jelenleg a kiderül.hu munkatársa.

A korábbi hivatalos kalkulációk azt mutatták ki, hogyha be is következhet az AMOC – vagyis az Észak-atlanti bukóáramlás – leállása, az csak a viszonylag távoli jövőben, a 22. században várható. Két éve egy IPCC-jelentés még azt mondta, 10 százalék alatti az esélye annak, hogy ez ebben az évszázadban megtörténhet, Molnár azonban hangsúlyozta: létezik a tudománynak is egyfajta evolúciója, egyre pontosabb adataink vannak, és a tanulmány többek közt azért jelent áttörést, mert az első alkalom, hogy konkrét dátumot láthatunk.

És ez azt jelenti, hogy a klímaváltozás drámai fordulatai nem a távoli jövőben zajlanak majd, hanem a jelenben, a szemünk előtt, ezért most kell kezdenünk vele valamit

- fogalmazott.

Molnár kiemelte, teljesen más időskálában kell gondolkodnunk a hétköznapi dolgokhoz képest, és a krízist egy búgócsiga mozgásához hasonlította:

Mindez nem lineáris időskálán zajlik, holott általában lineárisan gondolkozunk. (...) A búgócsiga viszont sokáig megy egy helyben, és aztán viszonylag gyors a lebukása, tehát gyorsan átjut az egyik stabil állapotból – az egy helyben forgásból – egy másik stabil állapotba, az oldalán fekvésbe. Így működnek a környezeti jelenségek is: nem lineárisak, nem egyenletes kifutásuk van, hanem varianciájuk, ezért meglepődünk a gyors végkifejleten.

Az áramlatok szerepe

Az áramlatok szerepe kapcsán az interjúban elhangzik, hogy az Észak-atlanti bukóáramlás léte vagy nemléte az egész Föld éghajlatát meghatározza. Az északi és déli félteke között energia-átvitelre van szükség az éghajlat kiegyenlítődése érdekében, és az energia hetven százalékát a légkör, harminc százalékát az óceán viszi át. Ha az óceánban valami probléma lesz, akkor a légkörnek kell átvennie ezt a szerepet - jegyezte meg a meteorológus. A Golf-áramlatot egészen más hajtja, mint a bukóáramlást, a Golf-áramlatot a Föld forgása hajtja.

Bár a Golf-áramlat megtartja ezt a szállító funkciót, Molnár arra figyelmeztet, hogy ez egyszerre jó és rossz hír, mivel az AMOC gyakorlatilag a Golf-áramlat folytatása. Ha nagyon lelassul vagy leáll, akkor ott, ahol át kéne vennie a szállító funkciót, feltorlódik a meleg víz, és a tenger túlmelegszik.

Egyébként ezek az események zajlanak már most is, ezért következett be a durva floridai hőhullám. Szinte felforrt a víz Floridánál, mert torlódik a Golf-áramlat meleg vize, nem továbbítódik a sarkkör irányába. A bukóáramlást, vagyis az AMOC-ot nem a Föld forgása hajtja, hanem az úgynevezett termohalin cirkuláció. De most az a helyzet, hogy Grönland rohamosan olvad, és ez az egész rendszer működését megzavarja

- mutatott rá.

A mérsékelt égöv, valamint a négy évszak apcsán Molnár megerősítette: meglétük nagyrészt annak tudható be, hogy még működik az óceáni szállítószalag.

Ahhoz képest, ahogy lassulás történt, a leállás – mint a búgócsiga esetében – nagyon gyors lesz. Nem néhány hét alatt, mint a Holnapután című filmben, de néhány év alatt lezajlik, mint a dán kutatók kimutatták, feltehetően még a mi életünkben

- folytatta.

És ez szorosan összefügg a széndioxid-kibocsátás növekedésével. Légkörkutatók végeztek egy vizsgálatot, ami azt derítette ki, hogy mi lenne, ha a légköri széndioxid-koncentráció a négyszerese volna annak, mint az iparosodás előtti időszakban volt. Akkor négy év kéne az AMOC lassulásának kezdetétől a teljes leállásig. Most a kétszeres értéknél tartunk

- árulta el Molnár.

Fordulópont

Bámuljuk a búgócsigát, az áhítat elmúlt, most már a hoppá van. Még nem a juj-állapot, de fontos, hogy mivel nem lineáris a folyamat, nincs hátra újabb hetven év (durván a múlt évszázad közepétől láthatjuk az AMOC lassulását), innentől gyorsulnak az események

- mondta,

A meteorológus ismertetése szerint legutóbb 2 millió éve volt akkora széndioxid-koncentráció a Földön, de akkor 4-5 fokkal volt melegebb a klíma a jelenleginél, és ezt is el fogjuk érni nagy valószínűséggel, csak most olyan gyors a folyamat, hogy egyelőre nem tudott megolvadni az Antarktisz meg Grönland.

Csakhogy ennek is megtörtént a fordulópontja 2012-ben, akkor ugyanis már túlzottan olvadt, elkezdett eső esni a tengerparton, és 2016-ra döbbenetes mértékű olvadás indult. Négy év kellett csak hozzá, és az olvadás nagyon felgyorsult. Most pedig ott tartunk, hogy minden felfordul, olyan hőmérsékleti adatsorokat látunk, amik arról tanúskodnak: nagyon nagy a baj

- jelentette ki.

A meteorológus határozottan állítja: az Európai Unió által 2050-re kitűzött másfél fokos klímacélt el lehet felejteni.

Milyen élet vár ránk?

Molnár elmondása alapján drasztikus változásokat fogunk tapasztalni, és szerinte szinte bár már közhelyesen hangzik, de igaz, hogy „az időjárás egyre szélsőségesebb válik”, mert akkor

olyan szélsőségek jönnek, amikhez képest semmiség, hogy nemrég a nyár közepén 19 centis jégdarabok hullottak Olaszországban.

A Golf-áramlat egész Európára és Magyarországra is hatással van: télen fűti a kontinenst, nyáron hűti. Ha az AMOC leáll, a Golf-áramlat észak-atlanti ága le lesz vágva, ám a déli ág megmarad, és ott felhalmozódik a meleg víz. Az lesz a következmény, hogy az északi félgömb összességében lehűl. A Brit-szigetek térségében és Skandináviában 6–8 fokos lehűléssel kell számolni éves átlagban, ez télen 12–14 fokos is lehet.

Molnár elmondta: az északi sarkvidék jege biztosan regenerálódni fog, "de ezt nem fogjuk megköszönni".

A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A MOSTANI ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETNÉL 2–3 FOKKAL HIDEGEBB LESZ, ÉS EZ NAGYON SOK, HISZEN ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETRŐL VAN SZÓ.

Ez egyes időszakokban kegyetlen lehűléseket okoz majd, nem lesz ritka a tartós fagy és az akár mínusz húsz- vagy harmincfokos hideg sem. Csupán egy ilyen év volt a múlt évszázadban, 1942-ben, amikor az elődeink a Don-kanyarban haltak meg, akkor például Baján rekordot mértek, mínusz 34 fok volt. Minden tél hasonló lesz néhány évtized múlva

- figyelmeztet Molnár.

Olyan teleink lesznek, amikor befagy a Duna újra. Cserébe viszont olyan nyarak jönnek, amikor nem 32 fokos, hanem akár 45-48 fokos hőségektől szenvedünk

- fogalmazott.

A meteorológus hangsúlyozta, hogy a folyóink, főleg az árterületeink nincsenek felkészítve olyan árhullámokra, amik ilyen helyzetből következnek,

mivel amikor a nagyon hideg télből egy rövid, pár hetes vagy akár csak néhány napos átmenet után – amit tavasznak már nem is nagyon lehet nevezni – átmegyünk egy nagyon forró nyárba, az azzal jár majd, hogy sokkal több hó és jég fog felhalmozódni télen az Alpokban, és az rettentő gyorsan fog elolvadni.

Tehát olyan jeges áradások lesznek, amit a modern ember még nem látott

- írta le várakozásait.

Molnár úgy véli, gyakorlatilag két évszakunk lesz, tél és nyár, a mérsékelt övi klíma megszűnik:

Trópusi klímánk lesz nyáron, és sarkvidéki klímánk télen.

Mivel az egész civilizációnk a mérsékelt égövi klímára van berendezve, ezért Molnár szerint nagy valószínűséggel az várható, hogy megszűnik jelen formájában a mezőgazdaság, így az élelmiszer-ellátás, és olyan drasztikusan, hogy ezt a folyamatot növénynemesítéssel és génmódosítással már nem fogjuk tudni utolérni.

Elmondása szerint a Föld élelmiszerkosarainak nevezett helyek – az USA és Kanada középső nagy alföldi régiói vagy a Csernozjom-régió Oroszországban és Ukrajnában – használhatatlanok lesznek gabonatermesztésre.

Mit kell tenni Magyarországon?

Vannak olyan rövid tenyészidejű fajok, mint a sárgarépa, a zöldborsó meg a retek, amiket valószínűleg lehet majd termeszteni, csak át kell hozzá alakítanunk az étrendünket. Meg az életmódunkat, hiszen ez a megváltozott klíma a jelenleginél is nagyobb energiaszükséglettel jár majd: télen fűteni és nyáron hűteni kell. A Kárpát-medencében is csak rövid tenyészidejű növényeket lehet majd termeszteni, amik abban a forróságban – öntözés mellett – megélnek

- mondta el.

Úgy látom, hogy már nem a megelőzésre kell fordítani az energiáinkat, mert az kárba vész

- összegezte.

Magyarországon például a lehető leggyorsabban le kell szigetelni minden épületet, de vastagon. A másik sürgető kérdés a víztározás. Állandó és hatalmas víztározókat kell építenünk, amikből öntözni lehet könnyen, nem száz kilométerekre elszállítva a vizet. A téli olvadékvizet megtartani, az ország keleti felén főleg, mert nyáron a Tisza szinte biztosan kiszárad majd

- fogalmazta meg javaslatát.

A Dunában lesz víz, de a viselkedése a mostani vízjáráshoz képest is szélsőségessé válik, néha apadásokkal, máskor óriási árhullámokkal. A Dunán is nagy árvíztározókat kell építeni, ami óriási beruházás, de bele kéne vágni minél hamarabb. A harmadik pedig: rengeteg üvegházat építeni, amiket geotermikus energiával kellene fűteni. Ez nyilván nagyon magas zöldségárakat fog eredményezni, de legalább lesz zöldség. Már vannak amúgy geotermiával meghajtott üvegházak Magyarországon, csak egyelőre nagyon kevés

- tette hozzá.

Mennyi időnk van erre?

Molnár hangsúlyozta: a kutatók az ötvenes éveket jelölték meg legvalószínűbb időpontként, de ez nem úgy fog bekövetkezni, hogy addig semmi, és aztán hirtelen ránk szakad az egész, "már most is kapunk elég kemény kóstolókat".

Én úgy gondolom, hogy már a következő évtizedben lesznek próbaverziói ennek a katasztrófának, vagyis megjelenik egy-egy nagyon hideg hónap télen, és a nagyon nagy meleg nyáron.

- vélekedett meteorológus.

Azzal kapcsolatban, hogy miért nem terjedtek el még az úgynevezett bolygómérnöki megoldások, amelyekkel az időjárást, a csapadékot, a besugárzást képesek vagyunk befolyásolni, így válaszolt a 24.hu kérdésére:

A geomérnöki tevékenység jelenleg csak azért nem folyik nagy léptékben, mert még mindig nem fáj eléggé az éghajlatváltozás az emberek nagy részének

Hozzátette:

Tehát el kell jönni az időpontnak, amikor a helyzet már elég sok embernek fáj, ráadásul a gazdag társadalmakban.

Szerinte az egyik fő vonal a kalcium-karbonát, vagyis a mészkő, amely fehér, így visszaveri a napsugárzást.

Nagyon apróra, lisztállagúra őrölve kell fölvinni a sztratoszférába néhány millió tonnát, és folyamatosan pótolni, ahogy kiürül. Ennek megvan a technológiája, és nagyságrendileg nem is olyan drága. Körülbelül 50 milliárd dollár lenne éves szinten, tehát ez abszolút megléphető az emberiségnek, a globális GDP-hez képest elhanyagolható összegről van szó

- vázolta.

Molnár szerint ez önmagában nem oldaná meg a problémát, de átmenetileg sokat javítana a helyzeten.

Évről évre többet kell fölvinni. Tehát lehet, hogy 20–30 évig megoldást jelent, de nem tovább. Évről évre nőni fog a mennyiség, amit föl kell cipelni valahogy léggömbökkel, Boeingekkel, harci repülőgépekkel, hiszen közben az erősödő üvegházhatást csak egyre több mészkőporral tudjuk ellensúlyozni

- állította.

Nem fogjuk látni, olyan kis koncentrációban lesz a mészkő a levegőben. Egy kicsit pirosabbak lesznek a naplementék. Persze ehhez is, mint mindenhez, rengeteg fosszilis energiát kell elégetni, ami növeli a felmelegedést. Ahogy egyébként minden olyan tevékenység, amit az úgynevezett zöld átállás érdekében teszünk, úgy kezdődik, hogy még több és még több szén-dioxidot bocsátunk a légkörbe

- írta le.

„Az emberiség maradéka később még talán újrakezdheti”

Molnár szerint "nincs megnyugtató megoldás, tények vannak". Kiemelte: hiába 98,4 százalék a tudományos konszenzus abban a tekintetben, hogy mi okozza az éghajlatváltozást és mik a következményei; de azzal kapcsolatban is van kutatási eredmény, hogy az embereknek mindössze 6-7 százaléka van tudatában mindennek.

A személyes véleményem, hogy keresztül kell mennünk egy borzasztó krízisen. Bekövetkezik majd a civilizációnk összeomlása – iszonyú emberáldozat árán, sok faj eltűnésével. De ez egy köztes folyamat

- jelentette ki.

Hozzátette: az AMOC sem végleg áll le, csak néhány száz évre, de addig legalább kevesebb lesz a kibocsátás, valamint a szén-dioxid jelentős része és gyakorlatilag az összes metán kiürül a légkörből, és akkor, mondjuk 300 év múlva, egy sokkal alacsonyabb átlaghőmérsékleten újra beindul magától.

Csak az nekünk rettenetesen hosszú idő. De azért nincs vége a világnak: az emberiség, pontosabban az emberiség maradéka később még talán újrakezdheti, tanulva az elődök hibáiból.

- jósolta Molnár.

Címlapkép: Az Atlanti-óceán északi részének tengerfelszíni hőmérséklete 2021. március 8-án. Kép forrása: European Union, Copernicus Marine Environment Monitoring Service