Újdonságot vezet be az OTP Magyarországon - Szembeszállnak az adathalászokkal

Portfolio 2023. augusztus 30. 11:26

Új azonosítási módszert vezetett be az OTP a contact centerében az ügyfeleinek: a mobilapplikáción keresztül küldött push-üzenet segítségével is azonosíthatják magukat a bankkal kapcsolatba lépő ügyfelek. A Magyarországon újdonságnak számító azonosítási módot még idén a kimenő hívásoknál is bevezetik.