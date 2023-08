Horror áramszámla jött az MVM-től, de sztornózták

Öt évig elmaradt az áramdíj szerepeltetése a számlán a korábbi szolgáltatóváltás nyomán, aztán az éves leolvasás után a minap 37,7 millió forintos áramszámlát kapott a Telex egyik olvasója, de a hosszas utánajárás után a történet vége az lett, hogy ezt sztornózták, mert előtte már befizette az elmaradt áramdíjak 380 ezer forintos tételét. Ugyanez az olvasó a gázszámla terén is kálváriát járt be a hosszas személyes ügyintézés során, amelynek a vége az lett, hogy a 400 ezres gázszámlából az MVM 370 ezret elengedett.

A cikk kitér az átalányban fizető gázfogyasztók problémás helyzetére is, ha az éves leolvasásuk a tavaszi hónapok óta volt, mert elfogyhatott már az éves kedvezményes rezsikeretük, így beléphetett a számlaképbe a 7,5-szeres gázár. Ezzel kapcsolatban azokra a vádakra is reagáltatták az MVM-et, miszerint szakmai informatikai hiba állhat a számlázási anomália mögött, de a cég határozottan jelezte, hogy nem ez az ok, azaz a számlázási rendszer rendben működik.

Az MVM összességében azt tanácsolja az érintett 90 ezer ügyfélnek, hogy kérjék a 12 havi részletfizetési lehetőséget, amelyet automatikusan megadnak egy friss jogszabályi változás miatt. Emellett a cikk szerint többféle megoldást is kínálnak, amelyek összességében akár kedvezőbb alternatívát jelenthetnek (pl. részmennyiség módosítása, diktálásra átállás stb.). A szolgáltató szerint tehát érdemes az ügyfélszolgálatot megkeresni, mert az ügyintézőkkel az adott ügyfélnek leginkább megfelelő, számára legelőnyösebb számlázási és fizetési módot segítenek kiválasztani.

Címlapkép forrása: Peter Dazeley via Getty Images