Kevesebbet érhetnek azok a vállalatok, amelyek nem figyelnek oda a környezetvédelemre

A nemzetközi befektetésekhez kapcsolódó döntéseknél már egyre inkább beépítik a fenntarthatósági szempontokat. Egy felmérés szerint a válaszadók több mint fele számolt be arról, hogy az ESG átvilágítás során tett lényeges megállapítások miatt törölték az ügyleteket, sőt a befektetők közel kétharmada akár jelentős felárat is fizetne az ESG prioritásainak megfelelően működő vállalatokért - derül ki a KPMG kutatásából.

Bár Magyarországon még csak most készítik az első ESG jelentéseiket a nagyvállalatok – közülük is elsősorban a tőzsdei cégek – a globális piacon már kifejezetten ESG fókuszú átvilágítást végeznek cégek adás-vételi ügyleteinél. A kutatás készítőjének megfigyelése szerint azoknak, akik nemzetközi befektetőket keresnek, tudatosan fel kell készülniük idehaza is az ESG szempontok alapján is fenntartható vállalat kialakítására. A tanulmányhoz a szerzők 200 amerikai ESG-szakembert kérdezett meg, köztük vállalati befektetőket, pénzügyi befektetőket és fúziók finanszírozására specializálódott cégeket.

A KPMG kutatása szerint a szakemberek csaknem háromnegyede (74%) már beépítette az ESG szempontokat az M&A menetrendjébe, és a válaszadók 46%-a az ESG kockázatokat jelölte meg az átvilágítás elvégzésének legfőbb okaként, második ok a befektetők által támasztott elvárások (19%), és ezt követte a szabályozási követelményekre való felkészülés (14%).

A kutatás az ESG átvilágítási folyamat során tett megállapítások lehetséges következményeit is vizsgálta:

A válaszadók több mint fele jelezte, hogy az ESG-vel kapcsolatos negatív megállapítások megakadályozhatják az üzletkötést (51%),

(51%), vagy további feltételeket eredményezhetnek (52%),

eredményezhetnek (52%), 44% pedig azt mondta, hogy az értékelés értékcsökkenéshez vezethet.

A válaszadók 53%-a mondta, hogy az ESG átvilágítás lényeges kritikai megállapításai az ügyletek törléséhez vezettek,

az ügyletek törléséhez vezettek, 42%-uk pedig azt mondta, hogy vételárcsökkentést eredményeztek.

Bár a kedvezőtlen, lényeges megállapítások befolyásolták vagy törölték az üzleteket, a tanulmány azt is megállapította, hogy

a befektetők több mint 60%-a hajlandó lenne prémiumot fizetni olyan esetekben, ahol magas a vállalat ESG-érettsége,

illetve ha összhangban van a saját ESG-prioritásaikkal. Közülük minden harmadik szerint a prémium összege meghaladhatja az 5%-ot.

A kutatás azt mutatja, hogy az ESG átvilágítás gyakorisága várhatóan növekedni fog. A befektetők csaknem háromnegyede (72%) szerint a jövőben az ügyletek több mint 20%-ánál fognak ESG-átvilágítást végezni, míg az elmúlt két évben kicsivel több mint felük (56%) tette ezt, és több mint negyedük (27%) az ügyletek több mint 80%-ánál fog ESG-átvilágítást végezni, míg az elmúlt két évben csak 16%-uk tette ezt.

Az ESG-átvilágítást végző szakemberek előtt álló legfontosabb kihívásokat közöl a legtöbben (59%) a megbízható adatok hiányát nevezték meg a legnagyobb kihívásnak, és csaknem ugyanennyien (56%) beszámoltak arról is, hogy nehézséget jelentett az ESG-átvilágítás értelmes alkalmazási körének kiválasztása. A tapasztalatok szerint az érdekeltek nem értik eléggé, hogy mit jelent az ESG-átvilágítás, és nehezen számszerűsítik a megállapításokat.

Címlapkép forrása: Getty Images