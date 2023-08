Kezd talpra állni a megtépázott egykori fintech-sztár, de az áhított cél még messze van

A vállalat összességében 9,2 milliárd svéd korona (843,5 millió dollár) nettó működési eredményről számolt be, ami 21%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az idei félévben nyereséget nem sikerült elérni, a cég pedig 2,1 milliárd svéd korona nettó veszteséget könyvelt el ebben az időszakban. Ez 67%-os csökkenést jelent a 2022. január-június közötti 6,4 milliárd koronához képest. A Klarna ugyanakkor közölte, hogy az első félévben egy hónapon át nyereséges volt.

A hitelezési veszteségek, amelyek megmutatják, hogy a vállalat mennyit veszít az ügyfelek nemteljesítésén, 39%-kal csökkentek: 2,9 milliárd koronáról 1,8 milliárd koronára.

A BNPL (Buy Now Pay Later) cégek lehetővé teszik a vásárlók számára, hogy a fizetést egy későbbi időpontra halasszák, vagy részletekben vásároljanak termékeket kamatmentes hitelre. Ezek a cégek úgy tudnak nulla kamatozású hiteleket kínálni, hogy a tranzakció után a kereskedő, nem pedig a vásárlók fizetnek díjat - de a kamatlábak emelkedésével a BNPL finanszírozási modellje is bizonytalanná vált.

Sebastian Siemiatmkowski, a Klarna vezérigazgatója és alapítója korábban azt nyilatkozta a CNBC-nek, hogy a vállalat 2023 második felében tervezi elérni a nyereségességet. Siemiatmkowski arra is utalt, hogy a 2022-es agresszív költségcsökkentési stratégia - amely több száz elbocsátással járt - teljesítetta a hozzáfűzött reményeket. A Klarna tavaly májusban minden tizedik alkalmazottját elbocsátotta.

A Klarna tavaly 85%-ot veszített a piaci értékéből, így a vállalat értékelése 46 milliárd dollárról 6,7 milliárd dollárra zuhant. Nem jártak jobban a cég versenytársai sem: a PayPal, az Affirm és a Block árfolyamai szintén meredeken zuhantak a technológia részvények tavalyi széleskörű kálváriája során. A Klarna akkoriban a romló makrogazdasági feltételeket, köztük a magasabb inflációt, az emelkedő kamatlábakat és a fogyasztói hangulat megváltozását tudta be a veszteségek okának.

Címlapkép forrása: Getty Images