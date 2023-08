Nagy dolgokra készül a kormány a lignitvagyonnal, a Mol pedig lítiumkitermelésbe kezd!

MTI | Portfolio 2023. augusztus 31. 15:33

Az ország területén lévő nyersanyag kincset ki kell termelni, fel kell használni, mert "ott hagyni bűn, nem felhasználni hiba" – többek között ezt hangsúlyozta a Mátra környéki óriási lignit vagyon kapcsán Steiner Attila energiaügyi államtitkár és Riz Gábor, a magyarországi lignittermelés növeléséért, a villamos energia- és a lakossági fűtési célú energiaellátás biztonságáért felelős miniszteri biztos a 73. bányász országos központi ünnepségén Kardoskúton. Steiner Attila azt is jelezte, hogy vizsgálják egy szivattyús tározó erőmű esetleges telepítésének lehetőségét is. A Mol Magyarország ügyvezető igazgatója, Bacsa György pedig azt jelentette be, hogy az olajtársaság Pusztaföldváron jövőre próba lítium-kitermelést indít, feltehetően a magyarországi akkumulátorgyártási kapacitások felfutásától nem függetlenül. Bár a közeli nyékpusztai gázkitermelésről is szó esett, de az MTI tudósítása szerint a közelmúltbeli szokatlanul sok környékbeli földrengés nem került szóba a beszédekben.