Óriásit ment a mesterséges intelligencia, de az igazi csodához még többre lesz szükség

Lassan túl vagyunk az első generatív AI-robbanás zentijén, ami pedig most következik az az, hogy az üzleti szereplők megpróbálják megtalálni azokat a területeket, ahol a technológia legtöbb hasznot tudja nyújtani a számukra. A potenciális használati esetek rendre gyűlnek, ám a cégvezetőknek meg kell bírkózniuk azokkal a kihívásokkal is, amelyek a technológia implementácójával járnak. Cikkünkben összegyűjtöttük, mire érdemes odafigyelni a bevezetési projektek végrehajtásakor, illetve milyen általános szempontokat érdemes figyelembe venni ahhoz, hogy vállalatunk a lehető legtöbbet hozza ki a mesterséges intelligenciából.

Digitális asszisztens a cégnél

Amikor a ChatGPT tavaly november végén berobbant a köztudatba, szinte mindenki megismerkedhetett a generatív mesterséges intelligencia fogalmával. Emlékeztetőül álljon itt a Gartner technológiai kutatócég definíciója:

A generatív AI létező tartalmakból új tartalmakat képes előállítani, amelyek tükrözik a képzési adatok jellemzőit, de nem ismétlik meg azokat. Ezek a különféle újszerű tartalmak lehetnek például képek, videók, zene, beszéd, írott szöveg, szoftverkód, vagy akár terméktervek is.

A ChatGPT felbukkanásával a technológiai vállalatok hirtelen elképesztő összegeket kezdtek önteni az AI-fejlesztő kutatólaborokba és startupokba, az óriási érdeklődés pedig a tőzsdei árfolyamokban is megmutatkozott.

A generatív modellek folyamatosan fejlődnek, és képzésük, valamint üzemeltetésük óriási számítógépes kapacitást igényel. Tulajdonképpen bonyolult matematikai összefüggéseken alapuló, robusztus predikciós algoritmusokról van szó, amelyek egyik legnagyobb előnye, hogy az emberi nyelvet (vagyis nem számítógépes programnyelveket) használva irányíthatjuk őket.

Emiatt a technológia üzleti felhasználási lehetőségei rendkívül szerteágazóak. Csak hogy néhányat említsünk: a vállalatok pénzügyi előrejelzéseket és szcenárióelemzéseket készíthetnek a generatív mesterséges intelligenciával. Ez a technológia prediktív lába, de az egészségügyi diagnosztikában is jól alkalmazható: a már sok helyen pilot üzemmódba kapcsolt AI-asszisztensek diagnózisra, kezelésre és utógondozásra vonatkozó ajánlásokat készítenek, amelyek jó kiindulási alapot jelentenek az egészségügyi szakemberek számára. A kiskereskedelmi cégek pedig a készletezési és szállítási tervek elkészítéséhez használhatják a technológiát.

Az implementáció realitása

A generatív mesterséges intelligencia a Gartner szerint egy általános felhasználású technológiává válik hasonlóan a gőzgéphez, a villamosáramhoz és az internethez. A kutatócég szerint a technológia körüli lelkesedés csak akkor hagy majd alább, amikor beköszönt az “implementáció realitása” - más szóval: amikor megjelennek a bevezetéshez kapcsolódó nehézségek. Az AI hatása azonban egyre szerteágazóbb lesz, azáltal, hogy az emberek egyre több helyzetben alkalmazzák majd a munka és a mindennapi élet során.

Az “implementáció realitása” nagyon sok olyan kihívást tartogat, amelyeket a vállalatoknak meg kell ugraniuk ahhoz, hogy valóban kiforrott és termelékeny technológiát tudhassanak a magukénak. Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan szempontot, amelyeket a generatív AI-projekteket felügyelő vállalatvezetőknek érdemes észben tartaniuk a sikeres bevezetés és üzemeltetés érdekében.

Az első lépés a vállalati adattárház rendbetétele, hiszen értelemszerűen nem várhatunk el használható outputokat megbízható és jó minőségű képzési adatok nélkül. Ha például egy AI-alapú terméktervező szoftverről beszélünk - amely több ezer iteráció generálására képes pillanatok alatt - abba olyan pontosan meghatározott adatokat kell betáplálni mint például a felhasználók által elvárt teljesítményjellemzők, a gyártási folyamatok adatai és a gyártási mennyiség.

A generatív AI éppen annyira működik jól, amennyire jó minőségűek a képzési adatok, de a részrehajlás és a pontatlanság kockázata mindig fennáll. Ha a gép hallucinál - amely még mindig túl gyakran fordul elő - a tévedés elsőre nem mindig tűnik fel mindenkinek. Emiatt fontos kihangsúlyozni az alkalmazottak és a felhasználók felé, hogy a mesterséges intelligencia válasza mindig irányadó és sosem előíró jellegű.

Rendkívül fontos szempont az adatbiztonság is. A Revealing the True genAI Data Exposure Risk című kutatásban több mint 10 000 alkalmazottnál vizsgálták meg, hogyan használják a mesterséges intelligenciát a munkahelyen. A jelentésből kiderült, hogy a munkavállalók legalább 15%-a használja munkához a ChatGPT-t és más generatív AI-eszközöket.

PROBLÉMÁS UGYANAKKOR, HOGY A MODELLEL MEGOSZTOTT ADATOK NEGYEDE ÉRZÉKENY VÁLLALATI INFORMÁCIÓNAK MINŐSÜL, és az ALKALMAZOTTAK 4%-A HETENTE ILLESZT BE ÉRZÉKENY ADATOKAT EZEKBE AZ ALKALMAZÁSOKBA, AMI NÖVELI AZ ADATSZIVÁRGÁS KOCKÁZATÁT.

Egy értékesítési vezető például, aki mesterséges intelligenciát használ a negyedéves teljesítményről szóló vezetői összefoglaló elkészítéséhez, nem biztos, hogy felméri mivel jár, ha a dokumentum generálásához valós üzleti adatokat használ fel. A felhasználók egy jelentős része nem csupán prompt utasításokkal dolgozik, hanem adatokat is beilleszt a szöveggeneráláshoz - állapította meg a tanulmány. Ilyenkor azonban érzékeny adatokat osztanak meg a mesterséges intelligenciával.

A LEGFONTOSABB, HOGY AKÁR A MAGÁNÉLETBEN, AKÁR MUNKÁBAN HASZNÁLJUK, CSAK OLYAN INFORMÁCIÓT OSSZUNK MEG A modellekkel, AMIT AZ INTERNETEN IS NYILVÁNOSAN MEGOSZTANÁNK.

Kihívást jelenthet, hogy az alapmodell nagy, de általános adathalmazokon lett betanítva, és emiatt nem ismeri a vállalatspecifikus feladatokat. Ezen az úgynevezett Retrieval Augmented Generation (RAG) eljárás segíthet. Ez a keretrendszer a természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességeket külső információkkal kombinálja, csökkentve a pontatlan információk, illetve a "hallucinációk" előfordulásának esélyét.

A korábbi módszerekkel ellentétben a nagy nyelvi modelleknek (LLM) köszönhetően az információ kinyerése a nagyobb adathalmazból promptokra egyszerűsödik. Az LLM-ek megjelenése előtt a szükséges információ kinyeréséhez munkaigényes módszerekre, például az adatok felcímkézésre volt szükség. Az új módszerrel sokkal könnyebb lesz majd piaci elemzéseket készíteni, hiszen az aktuális információt - például újságcikkekből, szaklapokból - a rendszer pillanatok alatt meg tudja találni. Hasonlóképpen, a reklám- és marketingügynökségek is használhatják a digitális eszközt a reklámszövegek, helyszínek és dátumok kategorizálására, megkönnyítve a hatékony tartalomindexelést és az eszközök újrafelhasználását.

A "fekete doboz" jelenségből eredő átláthatatlanság gyakran kelt bizonytalanságot a felhasználókban. Ráadásul, ha egy összetett lekérdezésre adott pontatlan válasszal szembesülünk, a hiba eredetének megállapítása is komoly fejtörést jelent. A folyamat szisztematikus lebontása nagyban segíthetné a hibakeresési eljárást. Itt jön a képbe a Reason and Act (ReAct) keretrendszer, amely megoldást kínál ezekre a kihívásokra. Az új paradigma célja, hogy a modell el tudja magyarázni az "érvelését" - vagyis azt, hogy jutott el az adott megoldásig - nyelvi eszközökkel is. Ezt a modellt alkalmazza több mesterséges intelligenciával működő oktató szoftver is. Egy matematikai probléma megoldásának elsajátításához ugyanis nem elég csupán a végeredményt közölniük a felhasználóval, hanem a levezetést is pontosan el kell tudniuk magyarázni.

A fentieket összefoglalva, a vállalatok szinte biztosan szembe fogják találni magukat bizonyos akadályokkal, ám ezek a jelek szerint sok esetben legyőzhetőek, és az AI érdemben segítehti a működésüket.

