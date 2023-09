Történelmi rekordot döntött a magyar tőzsde augusztusban

Ugyan a tőzsdékre a nyári hónapokban a visszafogottság jellemző, a Budapesti Értéktőzsde kiemelkedő hónapot zárt. A BÉT elsődleges részvénymutatója, a BUX index 4,5 százalékos növekedést követően 55 775 ponton fejezte be a hónapot, amely a havi záróértékeket tekintve történelmi rekord. Az erős forma az azonnali részvénypiac forgalmában is tükröződött: összesen 286,8 milliárd forint értékben zajlott a kereskedés, amely 12,5 milliárd forint értékű napi átlagnak felel meg. A legnépszerűbb részvények sorrendjében továbbra sem történt változás, az OTP, a Richter és a Mol zárt az élen, 166,7, 40,1 és 33,6 milliárd értékű forgalommal, míg a brókercégek mezőnyében az Erste, a Wood & Company és a Concorde vezette a mezőnyt.

A nemzetközi tőkepiacok, az előzetes várakozásoknak megfelelően, visszafogott augusztust zártak. Többek között az amerikai tőzsdeindexek is mérsékelt formát mutattak, amely szintén alátámasztja az elemzők abbéli vélekedését, miszerint a hónapot az 1950-es évek óta főként a csendes eredmények jellemzik. Mindezek mellett a mesterséges intelligencia továbbra is meghatározó tényező a tengerentúli piacokon, az Nvidia például arról számolt be, hogy amennyiben továbbra is ilyen erősek maradnak az eredmények, az tovább fűtheti a technológiai cégek előretörését.

A globális összképpel szemben a hazai tőkepiac élénk formát mutatott augusztusban, a BUX index, folytatva az előző hónapok tendenciáját, tovább emelkedett. A mutató több alkalommal is napi rekordot döntött - legmagasabb napi záróértékét, 57 228 pontot augusztus 24-én érte el - végül pedig júliushoz képest 4,5 százalékkal növekedve, 55 775 ponton zárta az augusztust, amely történelmi rekordnak tekinthető a havi zárásokat tekintve.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A legnagyobb, 166,7 milliárd forint értékben az augusztusi hónapban is az OTP részvényeivel zajlott a kereskedés, őt követte a Richter és a Mol: a gyógyszeripari társaság 40,1 milliárd, míg az olajvállalat 33,6 milliárd forintos forgalommal zárta a hónapot. A mid-capek közül a 4iG, az Opus és az Appeninn emelkedett ki, előbbi kettő 20,4 és 19,9 százalékos, utóbbi 26,8 százalékos részvényárfolyam-növekedéssel.

Az azonnali részvénypiac forgalma az idei év eddigi legmagasabb értéket hozta, 286,8 milliárd forintot tett ki (duplikáltan 573,6 milliárd), amely egy kereskedési napra vetítve 12,5 milliárd forintot jelent.

A befektetési szolgáltatók versenyében augusztusban nem történt változás a megelőző hónaphoz képest, így ismét az Erste foglalta el az első helyet, 153,9 milliárd forinttal. Őt követte a Wood 129,1 milliárd, a Concorde pedig 106,6 milliárd forinttal.

A piaci részesedéseket tekintve, az Erste a piac 26,8 százalékát, a Wood 22,5 százalékot, míg a Concorde 18,6 százalékot fedett le. Ez azt jelenti, hogy a három legnagyobb szereplő a teljes forgalom 67,9 százalékát bonyolította.

A befektetési szolgáltatók forgalmi megoszlásának teljes listája az alábbiak szerint alakult augusztusban.

Az árupiac nyárias hónapot zárt: a szekcióban 96,8 millió forint értékben zajlott a kereskedés, amelyet 36,3 százalékban a fenntartható takarmánykukorica, 33 százalékban a fenntartható takarmánybúza és 27,5 százalékban a fenntartható takarmányárpa tett ki.

Címlapkép forrása: BÉT