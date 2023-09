Megérkezett a Lidl legújabb nagy dobása

Az elmúlt napok arról szóltak, hogy új világ jön az elektromos autósok számára a nyilvános töltőpontokon, ugyanis a Lidl hamarosan megszünteti az ingyenes töltés lehetőségét. Időközben kiderültek a kWh felvételének árai, és a diszkontlánc itt is egy okosat húzott.

Hosszú évek ingyenessége után a Lidl is bevezeti nyilvános töltőoszlopain a fizetési kötelezettséget a villanyautóval rendelkezők esetében. Erről a korábbi napokban mi is beszámoltunk:

Az elektromos autós közösségi oldalakon elérhető csoportokban terjedő, a felhasználási feltételeket hirdető Lidl-plakátról kiderülnek az új világ részletei.

A töltést az új rendszerben már nem lehet elindítani majd a Lidl eCharge applikációból, helyette a Lidl Plus alkalmazásból, a Lidl weboldaláról vagy roamingon keresztül férhetnek hozzá a villanyautósok a töltőkhöz. A lényeg pedig az árazás, és ebben a tekintetben húzott nagyot a Lidl, ugyanis

a Lidl Plusz alkalmazáson keresztül - a töltés típusától függően - 22, illetve 25%-kal olcsóbban lehet tölteni, mint a weboldalon keresztül.

A töltési díj a Lidl Plus alkalmazással indítva: AC töltőn 149 Ft/kWh, DC töltőn 179 Ft/kWh. A Lidl weboldaláról indítva: AC töltőn 199 Ft/kWh, DC töltőn 229 Ft/kWh.

Vagyis bár a Lidl bevállalja, hogy megszünteti az ingyenes töltés lehetőségét (és ezzel azt kockáztatja, hogy az eddig ingyen töltő villanyautósok egy része már nem a diszkontláncot fogja választani mindennapos bevásárlásaira), de egyúttal igyekszik megédesíteni a drágítást (ami nagyon sok elektromos autósnak lehet fájdalmas), azzal, hogy nem kevés díjkedvezményt ad az - egyébként akciók tömkelegét és kedvezményes kuponokat kínáló - Lidl Plus appon történő töltés esetén. Ezzel kettő legyet üthet egy csapásra akár: beszedi a villamos áram díját az elektromos autósoktól, de arra is ösztönzi őket, hogy használják az applikációt, azt az applikációt, amelyen keresztül meg tudja őket szólítani (akciók, értesítések, akciós újságok, kuponok, stb.), és ezáltal vásárlásra ösztönzi a villanyautós célközönséget. Az okostelefonok uralmával ugyanis a digitális világ, a digitális eszközök és személyre szabott értesítések sokkal inkább képesek megszólítani a vásárlókat. És a diszkontláncnak nem is lesz annyira nehéz dolga, hiszen a villanyautós elkezdi használni a töltés miatt az applikációt, onnan már csak egy karnyújtás, hogy bevonzza a lánc a közeli üzletbe.

Fontos megemlíteni, hogy ezek az árak szeptember 5-étől érvényesek. A tájékoztatón pedig az is szerepel, hogy a Lidl Plus alkalmazáson keresztül indítandó töltés esetén 5000 forintot zárul a lánc a megadott számlaszámon, a zárolási összeg elérésével pedig a töltés automatikusan megáll. A töltés újraindítható a limit elérését követően.

A Lidl lépése után már csak a Penny Marketnél tudnak széles körben ingyen tölteni az érintettek. A Pénzcentrum épp néhány nappal ezelőtt készített egy átfogó körképet, hogy a kiskereskedelmi láncok milyen stratégiát folytatnak az elektromos autót használókkal szemben. A Penny ingyenes töltését leszámítva a Lidl fentebb bemutatott - elsősorban Lidl Plus appon keresztül érvényes - árai igencsak versenyképesek, minden más szolgáltatóhoz képest az egyik legalacsonyabb árat kínálják. Ha csak a másik diszkontlánc, az Aldi parkolóiban alkalmazott díjtételekkel vetjük össze, akkor a Lidl a most közölt áraival épp ezek alá ment (ott ugyanis 199 forint a kWh-nkénti ár, és egy idő után percdíjat is felszámol az E.On mint szolgáltató).

Egyébként az Aldinak is nagy tervei vannak a töltőállomások terén, erről korábban a Portfolio is írt:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 29. Leleplezte terveit az Aldi: autótöltőket telepítenek szerte az országban

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images