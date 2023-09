Fekete Péter: nemzeti bajnokokat építünk

A gyors növekedést a konszolidáció időszakának kell követnie a 4iG-nál, de ha adódik lehetőség, nem kizárt, hogy a technológia vagy az űripar területén, vagy a Nyugat-Balkán távközlési piacain tovább növekedjen a vállalat - mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Fekete Péter, a cégcsoport vezérigazgatója. A vezetékes és mobil infrastruktúra monetizálásának lehetőségeit jelenleg is vizsgálja a cég, amit részben az eladósodottság csökkentésére fordítana. Az akvizíciókból eredő szinergiahatások már látszanak, és Fekete Péter azt is elmondta, hogy mennyire volt jó üzlet a Vodafone felvásárlása.

Vodafone, DIGI, Invitech, Antenna Hungária, albán és montenegrói terjeszkedés, csak hogy néhányat említsünk a 4iG akvizíciós körútjáról. Várhatók további felvásárlások vagy véget ért az aktív akvizíciós időszak?

Valóban egy nagyon mozgalmas időszakon vagyunk túl. Két év alatt 15 akvizíciót zártunk le, amelyek értéke meghaladja a 3 milliárd eurót. Az általunk megvalósított program a növekedés ütemét és az akvizíciók számát tekintve is példa nélküli sikertörténet a közép-kelet-európai régióban. Informatikai rendszerintegrátor vállalatból regionális technológiai és infokommunikációs vállalatcsoporttá fejlődtünk. 2018-ban, amikor csatlakoztam a 4iG-hez még csak 350 munkavállalónk volt, ma pedig már meghaladja a 8000 főt, akiknek több mint a kétharmada az elmúlt másfél évben, az akvizíciókkal érkezett a cégcsoporthoz. A gyors szervezeti növekedést ezért a konszolidáció időszakának kell követnie. Tehát az üzleti folyamataink összehangolása, a hazai leányvállalatainkban rejlő üzleti potenciál szélesebb kiaknázása, a hatékonyságnövelés érdekében a vállalatai struktúránk átalakítása, valamint a csoporton belüli szinergiák maximális kihasználása az elsődleges célunk. Nem tartom kizártnak, hogy a technológiai és űripar területén, illetve a Nyugat-Balkán távközlési piacain akár további akvizíciókkal is növekedjünk. Amennyiben lesz a portfóliónkhoz illeszkedő lehetőség ezekben a szegmensekben, azt meg fogjuk vizsgálni.

Júniusban jelentette be a 4iG, hogy értékesíti a DIGI mobil infrastruktúráját. Mire fordítják ezt az összeget? Milyen további lehetőségek vannak az infrastruktúra monetizálására?

A hálózati eszközök folyamatos bővítése, vagy az 5G adatkapcsolat fejlesztése jelentős összegeket emészt fel, ezért a távközlési vállalatok többsége törekszik vezetékes és mobilinfrastruktúrája részben vagy egészben történő értékesítésére, hogy ezeket a forrásokat azután újabb fejlesztésekre fordíthassák. Ahogyan május végén bejelentettük, magunk is vizsgáljuk a magyarországi vezetékes infrastruktúránk, valamint a nyugat-balkáni passzív mobil infrastruktúránk szétválasztásának és monetizálásának lehetőségeit. Ez a munka jelenleg is zajlik a csoport transzformációját támogató stratégia előkészítésével együtt, a világ legnagyobb infrastruktúra befektetőinek jelentős érdeklődése mellett. A DIGI hálózati eszközeinek és toronyhálózatának értékesítését nem csak az egyszeri bevétel motiválta, hiszen a tranzakcióval megszüntettük a magyarországi mobilhálózatunkban feleslegessé vált párhuzamos kapacitásainkat is. Ennek köszönhetően pedig javul a DIGI működési eredménye, az eszközöknek az üzemeltetésére és fenntartására fordított működési költségekkel már nem kell számolnunk. Az összesen 68 milliárd forint értékű ügylet a DIGI korábbi akvizíciójának megtérüléséhez is hozzájárul, ami 2022-es forint-euró árfolyamon számolva közel 232 milliárd forintot tett ki. Az infrastruktúra eladásból származó bevételeket a vezetékes és mobil hálózataink fejlesztésére, illetve adósságállományunk csökkentésére fordítjuk majd.

Hogy alakul az üzleti együttműködés a Rheinmetallal, milyen konkrét eredmények vannak?

A Rheinmetallal közös IT vállalatunk az idei évben kezdte meg működését. A célunk, hogy a társaság rövid időn belül alkalmassá váljon a Rheinmetall csoport nyugat-európai vállalatainak informatikai kiszolgálására az üzemeltetéstől az ipari informatikai fejlesztésekig. Ennek mielőbbi teljesülését a Rheinmetall németországi anyavállalatánál is kiemelt prioritással kezelik, így gőzerővel zajlik a munkavállalók toborzása és a szervezet építése, miközben a közös vállalatunk már a Rheinmetall Zalaegerszegen működő gyalogsági harcijármű gyárának is nyújt informatikai szolgáltatásokat. A Rheinmetall szakembereivel emellett további együttműködési lehetőséget vizsgálunk, védelmi célú digitalizációs lehetőségektől az UAV eszközök fejlesztéséig.

Az év elején lezárult az albán vállalatok egyesülése, hogy halad a társaságok átalakulása és a márkaváltás? Milyen beruházásokat vitt véghez a 4iG Albániában és mik a további tervek?

A jogi egyesüléssel az albán társaságaink átalakulása gyakorlatilag lezárult. Piacvezető konvergens vállalatot hoztunk létre, amely a vezetékes hang- és internet szolgáltatásoktól, a televíziós és mobilszolgáltatásokig jelen van Albániában. Az összeolvadás jótékony hatásai már az első félévben is látszanak, a vállalat eredménytermelő képessége szignifikánsan javult. A ONE márka bevezetését március közepén indítottuk el az országban, a teljes márkaváltás nagyjából év végéig lezárul. Az elmúlt időszakban fejlesztettük mobilhálózati lefedettségünket is, amely a lemodernebb Ericsson technológiával működik. A fejlesztéseknek köszönhetően a finn Omnitele elemző cég vizsgálata szerint leányvállalatunk, a ONE Albania rendelkezik a legjobb mobilhálózattal az országban, amelynek teljesítőképessége eléri az észak-európai szolgáltatókét. A minőség javítása, és a lefedettség növelése érdekében folyamatosan fejlesztjük optikai hálózatunkat is, ennek köszönhetően az elmúlt időszakban a ONE Albánia megháromszorozta hálózati átviteli kapacitását.

Egy hónappal ezelőtt szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG és Montenegró miniszterelnöke az ország digitális fejlesztését célozva. Mi áll az együttműködés hátterében? Milyen beruházásokat tervez a 4iG Montenegróban?

A megállapodás hátterében egy kölcsönös, mindkét fél számára előnyös megállapodás áll, amellyel lezártuk a ONE Montenegro által még az előző tulajdonos időszakában indított jogi eljárásokat és vitás ügyeinket. Ezzel nem csak kapcsolatunkat rendeztük a montenegrói kormánnyal, hanem új kapukat nyitottunk a helyi jelenlétünk további növeléséhez. A megállapodás egy olyan hosszú távú partnerség első lépése, amelynek köszönhetően a 4iG csoport a későbbiekben részt vehet a montenegrói közszolgáltatások digitalizálásában, a kormány által tervezett okos város projektekben és az 5G hálózat további fejlesztésében, illetve számos olyan területen, amelyek informatikai és távközlési megoldásokat érintenek. Első lépésben egy közös szakértői bizottságot hozunk létre, amelynek célja, hogy megvizsgáljuk az együttműködés lehetséges területeit és irányait.

Az országban kiemelkedő sávszélességű 5G rádiófrekvenciával rendelkezünk és folyamatosan fejlesztjük mobilinfrastruktúránkat. Ennek köszönhetően a kiemelt tengerparti desztinációkban a turisztikai szezon kezdetére már mindenhol elérhető volt 5G hálózatunk.

A Vodafone számaival együtt a 4iG az idei első félévben nyilvánvalóan nagyot nőtt tavalyhoz képest, de mi várható az év második felében?

Azt gondolom, hogy a lendület mindenképpen megmarad, a társaság bevételei és jövedelemtermelő képessége a cégcsoport átalakulásával jelentősen növekednek a következő negyedévekben is. Elértük azt a kritikus méretet, amellyel beléptünk a legnagyobb hazai vállalatok közé. A fejlődés az előző évhez, évekhez képest most lesz igazán látványos, hiszen először zárunk majd olyan évet, amikor minden leányvállalatunk teljesítménye megjelenik majd a konszolidált beszámolóinkban. Ugyanakkor az akvizíciós hitelek kapcsán az árfolyamok alakulása, emellett pedig számos, többségükben szintén az akvizícióinkhoz kapcsolódó egyszeri tételek, mint az értékcsökkenési leírások, a távközlési különadó, az energiaárak alakulása, vagy a Vodafone eszközeinek átértékelése, amely az IFRS szabályok szerint kötelezően végzendő, kedvezőtlen irányba befolyásolhatják a társaság számviteli eredményét, ami azonban nem tükrözi a csoport valós jövedelemtermelő képességét. Ez egyértelműen látszik a frissen közzétett féléves számainkból is: kiemelkedő EBITDA mellett a cégcsoport készpénztermelő képessége az első hat hónapban 47 milliárd forintra rúgott és a működési cash-flow több, mint 74 milliárd forint volt. Mindez egyértelműen biztosítja az eredményes működésünket, valamint a konszolidált adósságszolgálat teljesítését.

A féléves eredmények a Vodafone 5 havi számait is tartalmazzák amelyben kifejezetten pozitívan nyilatkoznak a Vodafone EBITDA és eredmény hatásairól. Eközben múlt héten jelent meg a társaság egyedi beszámolója is, amiben viszont jelentős, 51 milliárdos veszteséget jelentettek a Vodafone-nál. Miből adódik a különbség?

Az IFRS és a magyar számviteli törvény különbözősége más szempontból vizsgálja a vállalatok teljesítményét, ráadásul a magyar számviteli rendszer szerinti elszámolás a társaság teljes évi, 2022. április 1. - 2023. március 31. közötti időszakát tartalmazza, aminek jelentős, 10 havi része az előző tulajdonoshoz köthető. Ezzel szemben a 4iG féléves konszolidált gyorsjelentésében kizárólag a Vodafone a tulajdonosváltása utáni, tehát a február 1. – június 30. közötti eredményei jelennek meg. A Vodafone Magyarország 51 milliárdos előző pénzügyi veszteségét többségében egy anyavállalati hitel kamatelszámolása okozta, ami 39 milliárd forinttal rontotta a társaság eredményét. Emellett további negatív hatást gyakorolt az eredményre a távközlési extraprofit adó, illetve néhány kisebb tétel mellett az energiaárak elszállása. Ezen egyszeri tételek nélkül a Vodafone 1,7 milliárd forintos eredményről számolhatott volna be.

Mennyiben járult hozzá a Vodafone a cégcsoport eredményeihez? A januári tulajdonosváltás óta hogyan alakult az eredményesség?

A Vodafone az akvizíció zárását követő 5 hónapban több, mint 42 milliárd forinttal járult hozzá a csoport konszolidált EBITDA-jához és ugyanezen időszak alatt több, mint 17 milliárd forinttal növekedett a társaság adózás előtti eredménye az előző év azonos időszakához képest. Tehát ha fogalmazhatok így, ég és föld a különbség. Szigorú költséggazdálkodás mellett, és a csoporton belüli szinergiák jobb kihasználásával a Vodafone-ban további jelentős növekedési potenciált látunk.

Mire számítanak a bevételeknél, a profitabilitásnál?

Először is a részvényesi érték szempontjából nagyon fontos az eredmény növekedése. A növekedést hosszútávon szeretnénk biztosítani, tehát a szükséges beruházásokat és működési költségeket sem fogjuk megspórolni. Az eredmény emelkedése a bevétel növekedéséből és a marzsok javulásából jöhet. Az utóbbi a működésünk optimalizálásával automatikusan jelentkezik. Jelenleg zajlik a csoport üzleti stratégiájának véglegesítése, amely erősen növekedésorientált. Ahogy korábban elmondtuk, nemzeti bajnokokat építünk, ennek eléréséhez rendelkezésre áll minden szükséges hozzávaló: megfelelő szervezet, kiváló szakemberek, valamint egyedülálló termék és szolgáltatás portfólió. Utóbbi azt jelenti, hogy infrastrukturálisan a teljes vertikumban jelen vagyunk a földben lévő kábeltől a mobiltornyokon lévő eszközökön keresztül a műholdas technológiáig bezárólag, amelyet jelentős adatközponti kapacitás támogat. Ezeken képesek vagyunk bármilyen informatikai, telekommunikációs szolgáltatás nyújtására országhatáron átnyúlóan.

Hol látszanak már szinergiahatások?

A bevételi számokban már látszanak a csoporton belüli együttműködések első jelei. Magyarországon a szolgáltatások értékesítése vállalatokon átívelően, összehangoltan zajlik. Ugyanakkor erősen fókuszálunk az országhatárokon átívelő tudástranszferen, illetve termékeink és szolgáltatásaink értékesítésén. Számos példát tudnék említeni, most csak néhányat emelnék ki. Ma már az Invitech biztosítja a ONE Albániának a DDoS elleni támadáshoz az informatikai szolgáltatásokat, a 4iG IT üzletága szintén az albán leányvállalatán keresztül értékesíti a magyar fejlesztésű és gyártású intelligens zebra megoldásait, az első gyalogátkelő helyet már át is adtuk Tiranában. A montenegrói és albániai hálózati, valamint 5G fejlesztéseink magyar szakembereink bevonásával és szaktudásukon alapul. Az első féléves gyorsjelentésben kimutatott 95 milliárd forintos EBITDA-t még komolyabb szinergiahatások nélkül értük el, amelyek a csoport integrációját követően fogják éreztetni a valódi hatásukat. Tehát a célunk, hogy tovább növeljük a csoport jövedelemtermelő képességét, árbevételét és profitabilitását, amit az üzleti folyamataink további racionalizálásától, illetve a cégcsoport transzformációjától várunk. Ennek megfelelően új működési modellt készítünk elő, amelynek során vizsgáljuk a tagvállalataink eddig önállóan működő üzleti területeinek integrációs lehetőségeit, a szervezeti és üzleti működésben rejlő szinergiák jobb kihasználásának lehetőségét, és ahogyan korábban említettem, a hazai vezetékes és külföldi hálózati- és mobilinfrastruktúra konszolidálásának, illetve monetizálásának lehetőségeit is. A tervezési fázis a terveink szerint októberben zárul.

A felvásárlásokat nagyrészt külső forrásból, hitelből, vállalati kötvények kibocsátásából fedezte a vállalat, ezért hatalmasra duzzadt a 4iG adósságállománya. Az eladósodottság jelenlegi mértéke mennyire optimális a cég működése szempontjából?

Az eladósodottság a gyors növekedés velejárója, ugyanakkor a növekedés a bevételeinkben, a csoport magasabb jövedelemtermelő képességben is megjelent. Hatalmasat nőtt a működési eredményesség és kimagasló a csoport működési cash-flowja, jelentős a pénzeszköz állomány. A hitelek növekedése ellenére pedig a független hitelminősítő intézet a Scope egy osztályzattal felminősítette a 4iG kibocsátói besorolását (BB stabil kilátással), amellyel egy időben javította a 4iG már kibocsátott kötvényeinek adósságbesorolását is. Ha a csoport adósságállományát vizsgáljuk, nem csak a hitelállomány abszolút mérete számít. Az NKP programban kibocsátott kötvényeink, és a Vodafone akvizíciója kapcsán bevont források alacsony kockázatú, hosszú lejáratú hitelek, amelyek esetén 2026-ban kezdődik meg a tőketörlesztési periódus. Tehát az elkövetkező két évben kell azokat a lépéseket megtennünk, amelyek tovább javítják eredményeinket, növelik a csoport cash-flowját, EBITDA-ját.

Változás jelentettek be a vezetőségben, miért döntött így a vállalat, mi áll a háttérben? Mi lesz az új vezetők feladata, mit vár a cég tőlük?

A vezetőváltások oka részben az, hogy szeretnénk felkészülni a csoport átalakítására, és megerősíteni azokat a területeket, amelyeken a jövő évi transzformáció mellett további növekedést várunk. Nem csak a felsővezetői szintek erősítjük, hanem a vállalat minden irányítási területén komoly szakmai múlttal rendelkező vezetőkkel bővültünk az elmúlt egy évben. Emellett nagyobb figyelmet kívánunk fordítani innovációs és technológiai folyamatainkra, az üzleti informatikára, az űripari és hálózati működési tevékenységünkre is. Ezért döntöttünk úgy, hogy általános vezérigazgató-helyettesként Blénessy Lászlóra bízzuk a technológiai terület irányítását. Büszkék vagyunk arra, hogy Bányai Tamás, és Mohamed ElSayad személyében pedig két, a távközlési iparban elismert szakember csatlakozott a vállalatainkhoz. Mindketten jelentős hazai és nemzetközi vezetői múlttal, valamint nagy tapasztalattal rendelkeznek a márkabevezetés, kereskedelem és carve-out területeken. Bányai Tamás a Vodafone vezérigazgatójaként, Mohamed ElSayad pedig a 4iG stratégiai és kereskedelmi igazgatójaként támogatja majd a csoport transzformációját.

Bár az utóbbi hetekben feljebb került a részvény árfolyama a korábbi „tetszhalott” állapotából, de a részvényesek az elmúlt években nem sokat profitáltak abból, hogy óriásira nőtt a cég. Mikor lehet jóval feljebb az árfolyam? Önök szerint a mostani árfolyamszinteken mit áraznak a befektetők? Az osztalékfizetés mennyire prioritás?

A részvényesi érték maximalizálása is az egyik legfontosabb célunk és továbbra is elkötelezettek vagyunk az osztalékfizetés mellett. Ugyanakkor a csoport egy növekedésintenzív időszakban van, amikor a felvásárlásokhoz kapcsolódó egyszeri tételeknek, illetve a finanszírozási költségek megnövekedésének vannak negatív hatásai. A célunk, hogy rövid távon csökkentsük az EBITDA-ra vetített adóságállományt, növeljük az üzleti hatékonyságot és a csoport jövedelemtermelő képességét, a transzformációt követően pedig egy hatékonyabb és átlátható szervezetet hozzunk létre. Mindezektől pozitív hatást várunk az osztalék és az árfolyam tekintetében is. Habár a piaci szakértők és a befektetők is elismerték a 4iG csoport gyors növekedését a távközlési szektorban, ugyanakkor ez lesz az első gazdasági évünk, amikor ennek fundamentális hatásai is érvényesülnek majd a társaság működésében, illetve láthatóvá válnak beszámolóinkban. Tehát alapvetően pozitívan tekintünk az az előttünk álló időszakra, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy piaci kapitalizációban is mielőbb visszaköszönjön a valós cégérték.

A képek forrása: 4iG