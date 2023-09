Megérkezett az Alfa Biztosító: a klímaváltozás itt van, egy-két hónap alatt a feje tetejére állhat az egész év

Portfolio 2023. szeptember 07. 12:25

A VIG csoport Kelet-Európát tekinti fő piacának, nem véletlen, hogy a terjeszkedés során is elsősorban ebben a régióban gondolkodtak – hangzott el az Alfa Biztosító mai sajtótájékoztatóján. Az Aegon-Alfa névváltás egyben stratégiai változásokat is hoz, igyekeznek minél inkább elmozdulni a klasszikus biztosítási tevékenységtől. Az alapkezelőnek nemzetközi szerepet szánnak, Zatykó Péter elnök-vezérigazgató pedig kitért arra is, hogy bár sokat veszthet a biztosító a jövő márciusi lakásbiztosítási kampány miatt, állnak elébe a versenynek.