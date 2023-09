Kiderült, hol tart Magyarország a mesterséges intelligencia forradalomban

A mesterséges intelligencia itt lesz velünk a következő 10 évben, aki nem foglalkozik ezzel, el fogja veszíteni a versenyelőnyét - mondta Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója az SAP NOW Hungary 2023 konferencián, ahol az AI vállalati felhasználása volt a fókuszban. A hazai cégek elsősorban a termelésben, marketingben, ügyfélkapcsolatok területén várnak jelentős AI-hatást, míg a hagyományosan humán területeken, mint a jog és a HR, ódzkodnak a mesterséges intelligencia használatától. Meskó Bertalan jövőkutató szerint a generatív AI igazi áttörést hoz az emberiségnek, a szakember szerint ez a legfontosabb technológia az internet feltalálása óta.

Banking Technology 2023 A mesterséges intelligencia banki felhasználásáról is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

A legnagyobb találmány az internet óta

Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója a rendezvényt megnyitó előadásában kifejtette, hogy a mesterséges intelligencia, mint technológia, már régóta létezik, de a kérdés, hogy mi az, amit most jobban tudunk csinálni most, mint 10 éve. Az egyik, az adatok tárolása, a másik, hogy rendelkezésre áll a számítási kapacitás.

A mesterséges intelligencia itt lesz velünk a következő 10 évben, aki nem foglalkozik ezzel, el fogja veszíteni a versenyelőnyét.

Meskó Bertalan jövőkutató a megnyitót követő keynote előadásában arról beszélt, szerinte a generatív AI hogyan fogja az egészségügyet és általánosságban az életünket, a vállalatok működését felforgatni. A szakember szerint ez a legfontosabb technológia az internet feltalálása óta.

Jövőkutatóként az AI el fogja venni a munkámat, de nem is lehetnék ennél boldogabb

– mondta.

A mesterséges intelligencia fogalmát három szinten értelmezhetjük: az első szint, amikor a gép az emberi intelligencia szintjét mutatja, akkor is, ha csak egy szűk terület feladatát tudja elvégezni, például röntgenfelvételeket elemez, vagy írásbeli kérdésekre válaszol előre betanított adatok alapján. Most ezen a szinten tartunk. A második szint az általános AI, amely az emberek szintjén lesz képes összetett feladatoat elvégezni, kiszámítani. A harmadik szint pedig a szuperintelligencia, ami az emberiség teljes tudását leképezi, és akár veszélyes is lehet az emberiség számára.

Meskó szerint az első és második szint között minimum tízévek telnek majd el. A generatív AI áttörést jelent, mert minták rekreálásával tulajdonképpen újat alkot. Viszonylagos kreativitást mutatnak az AI megoldások, ezt eddig csak emberekről tudtuk elképzelni.

A ChatGPT megreformálta azt, hogy az egészségügyben kutatni lehet. Lebontja kis egységekké, tokenekké a szövegeket, nagy hatékonysággal jósolja meg azon tokenek szekvenciáját, amit a legjobb válasznak gondol. A ChatGPT, a generatív AI tényleg hallucinál is, van olyan is, amikor megkérdezzük, kitalál forrásokat, ahonnan a hallucinációt vette. A veszélyekről szólva kifejtette, hogy egy orvosi felhasználásnál egy szó eltérés élet és halál között dönthet, tehát nagy a tét.

1997-ben szuperszámítógép verte meg Garri Kimovics Kasparov sakkvilágbajnokot. Ekkor feltették a kérdést, minek sakkozna bárki, ha egy számítógép a legjobb sakkozó? Ma 600 millióan sakkoznak, a sakkozók és edzők is használnak AI-t, ugyanez vár a vállalati felhasználásra is.

A mesterséges intelligencia nem érti a szavakat, a lépéseket, vagy magát a sakkot, viszont elképesztően kreatív lépéseket tud javasolni. A ChatGPT unimodális, de a jövő a multimodális mesterséges intelligenciáé.

AI a hazai nagyvállalatoknál

A rendezvény az AI témakörére fókuszáló kerekasztal beszélgetéssel folytatódott, amelyen Pecsenye Roland (MBH Bank) elárulta, hogy banknál első lépében a belső működésben, adatelemzésben használták az AI-t- Házon belül az a cél, hogy a felhalmozott adat és üzleti tudáshalmazt elemezve javítsák a működést, illetve például egy ügyfélbeszélgetésben, ténylegesen az ügyfél helyzetét javítva tudjanak tanácsot adni. A bankszektorban a személyes ügyfélidő erősen csökken, az AI emberi mimikát is tud elemezni, erre Pecsenye szerint támaszkodni kell. A GDPR és a személyes adatok védelme is fontos, ilyen érzékeny adatokat nem publikus felhőbe töltenek fel, hanem limitált, hermetikusan elzárt környezetekben tárolják és dolgozzák fel.

Az információ és a tudás terjedési sebessége az AI-jal tovább gyorsul, szerinte nem biztos, hogy profitorientált vállalatoknak AI-alapkutatással kellene foglalkozni: „nekünk arra kell figyelni, hogy az AI alkalmazását minél gyorsabban hozzuk házon belülre” - mondta.

Pintér Szabolcs (SAP) a kerekasztalon elmondta, hogy a vállalati eredmények globális előrejelzését már mesterséges intelligencia segíti elkészíteni, néhány százalékos eltérésekkel lehet előre tervezni. Blénessy László (4iG) elmondta, ma már a távközlésben szinte minden területen jelen van a felhő és az AI. Jó példa, hogy amikor a karbantartások megelőzésére koncentrálnak, olyan AI ágenseket használnak, amelyek mintákat ismernek fel, és olyan eseteket jeleznek előre, amelyeket normál struktúrában nem tudtak volna előre jelezni. A vállalat egyes területein, ahol a stressz miatt magasabb a fluktuáció, például a call centerekben, mentorbotokat használnak, amelyek különböző kontextusok megértése mentén javasolnak válaszokat. Az AI figyelembe veszi, hogy az ügyfélnek mik voltak a fizetési, vásárlási szokásai, milyen szavak hangzottak el a beszélgetésben, mit érezhet az ügyfél, és segíti a call centerest a jó irányba terelni az ügyintézést.

Az IT-piacon az AI jelenség olyan, mint a tűz vagy a kerék vagy a gőzgép, ha nem használjuk ki azt az előnyt, amit a társadalom számára jelent, le fognak maradni. Ez egy versenyszelekciós kérdés, és abban is segíthet, hogy hogyan lehet az IT-szektorban jellemző kínzó szakemberhiányra megoldást találni. A4iG-nál AI-alapú tesztelési eljárásokat vezettek be, ez egy olyan feladat, ami nagyon erőforrásigényes: a jó termék minimum fele tesztelés. Az emberi hozzáadott értéket az eredmény kontrolljában, és nem a „nagy tömegű billentyűzet kopogtatásban” látják.

Mátrai Károly (MVM) kifejtette, hogy az MVM egy hagyományos energetikai cég, a vezető technológiákhoz másképpen állnak, az iparági sajátosságok miatt náluk 5-10 éves késéssel jönnek a boomok. Ezt a rést azonban össze kell húzni, az MVM-et új pályára állítják jelenleg. A felhő technológiát és az AI-ban rejlő lehetőségeket keresik: szerinte az AI-jal a munkerő problémákat meg kellene enyhíteni. Bízik benne, hogy a munkavállalók a favágó munkát elhagyhatják, és érdemi munkát végezhetnek. Az MVM 100 vállalatcsoportból áll, vállalati konszolidáció előtt állnak, aminek egyik eszköze lehet a felhő technológia is. Szintet akarnak ugrani digitalizációban, informatikában, ami az ESG célok elérésében is segíthet.

AI trend Magyarországon

A kerekasztalt követő sajtótájékoztatón az SAP Hungary SurvAI elnevezésű, magyar piacon elvégzett kutatásának eredményeit ismertette Pintér Szabolcs ügyvezető igazgató. A csaknem 300 vállalati vezetővel készült felmérés szerint a cégek elsősorban a termelésben, marketingben, ügyfélkapcsolatok területén várnak jelentős AI hatást, míg a hagyományosan humán területeken, mint a jog és a HR, ódzkodnak a mesterséges intelligencia használatától.

A felmérés célja az volt, hogy megmutassa, a vállalatok miként viszonyulnak a mesterséges intelligenciához, milyen területeken számítanak AI-indukálta változásra, erre milyen eszközökkel készülnek, valamint függ-e a hozzáállásuk a cégük méretétől, az iparágtól vagy a digitalizáltság fokától.

Az eredmények szerint az ügyfélkapcsolatok, a termék- és szolgáltatásfejlesztés és a termelés területén lesz a legnagyobb impaktja a mesterséges intelligenciának, míg a HR és a jog területen kisebb hatása lesz a vállalatokra.

A megkérdezettek 55% szerint a mi számos területen 3 éven belül kiválthatja a humán erőforrást a vállalatoknál. A manuális munkákat már most automatizálták robotokkal, a low code no code megoldások itt vannak, ez másfajta fejlesztést tesz lehetővé. Pintér Szabolcs szerint a fejlesztők sokkal többet fognak a specifikálni. Az interfészek helyett pedig például egy digitális

A válaszadók többsége (70%) tisztában van az AI-jal kapcsolatos tudása korlátaival, ahogy azzal is, hogy az AI nem új dolog, eddig is jelen volt az üzleti rendszerekben (60%). A vállalatok vezetői azt is felismerik, hogy van feladatuk az AI megismerésével, használatával kapcsolatban, és nem értékelik túl saját cégeik képességeit. Kétharmaduk inkább pozitív, de csupán 20 százalékuk gondolja, hogy saját cégük valóban eredményes, és vezető az AI-használatában az adott területen.

A megkérdezett vállalati döntéshozók körében is kimutathatók azok a félelmek, amik a hétköznapokban is jellemzik az AI-diskurzust: az „elveheti a munkánkat” (55%), vagy hogy olyan célokra fordíthatják az AI-t a digitális nagyvállalatok, ami morálisan megkérdőjelezhető (63%), itt is megjelent.

A SurvAI arra is rámutatott, hogy a kisebb cégek inkább kiszolgáltatottságként élik meg az AI-jal teli jövőt. 50 fő alatti cégeknél lényegesen borúsabbak a válaszok minden szakterületre vonatkozóan. Hasonlóan polarizált a vélemény, ha árbevétel tekintetében választjuk ketté a válaszadók körét.

A kutatás a forrás és a tudás kérdéskörére is kiterjedt. A válaszadók többsége túlnyomórészben saját forrásaira számít (55%) a jövőbeni AI-fejlesztések finanszírozására, de külső forrásként hitelt (20%) vagy uniós pénzt (30%) is megjelöltek. Azt is megmutatta a felmérés, hogy az SAP felhasználók tudatosabban állnak a mesterséges intelligenciához: körükben 80 százalék körüli azok aránya, akik lehetőséget látnak, és valódi árbevételi hatást is remélnek az AI használatától.

Banking Technology 2023 A mesterséges intelligencia banki felhasználásáról is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Címlapkép forrása: Getty Images