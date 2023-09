Ki nem találnád, melyik ország jár az élen a digitális banki csatornák használatában

Érdekes módon nem egy nyugati ország áll az élen a digitális banki csatornák használatát tekintve: az első hely ugyanis Törökországé, de talán még meglepőbb, hogy a második helyen pedig Nigéria áll - derült ki a Portfolio Követeléskezelési trendek 2023 konferenciáján tartott előadásból. A második szekcióban szó volt arról is, hogy a ChatGPT milyen szerepet tölt be az üzleti életben.

A Portfolio Követeléskezelési trendek 2023 konferenciájának második szekcióját Győrfi Gábor, a QUALCO üzletfejlesztési igazgatója nyitotta meg, és egyebek mellett a modern követeléskezelés digitális csatornáiról beszélt:

A szakértő kiemelte, hogy a gazdaságnak fontos eleme a hitelpiac , így amennyiben az nem működik megfelelően, annak széleskörű hatása lesz.

Főleg a hitelpiac új szereplőire (például fintechek) igaz, hogy a végrehajtásokról teljesen másképp gondolkodnak, mint a hagyományos követeléskezelők.

10 év alatt rengeteget változott a piac kommunikációja: már nemcsak a végrehajtó küld levelet, hanem az ügyféltől is folyamatosan új információkat várnak, hiszen a követeléskezelőnek egyre több adatra van szüksége. A lehetőségek szélesedésével pedig nőtt az ügyfélélmény is.

Győrfi Gábor ezután egy meglepő statisztikát mutatott be:

Törökországban használnak az emberek a legnagyobb arányban digitális banki szolgáltatásokat, a második helyen Nigéria áll, mindkét országban a penetráció 80% feletti.

Mindeközben például az Egyesült Királyságban csak 50% körüli.

Egy végrehajtónál is fontos az ügyfélélmény, így az applikáció minősége is. A telefonálgatás és az emailezgetés helyett érdemes egy ügyfélportált nyitni a követeléskezelőnek, hogy az adósok a saját adataikat tudják kezelni. Ez nem jelenti azt, hogy minden emberi munkát ki lehet váltani gépekkel, de akár jelentősen is lehet könnyíteni és gyorsítani a folyamatokon.

A következő előadást Kondé Bálint, a Microsoft Magyarország adat és mesterséges intelligencia megoldás szakértője tartotta meg, és a ChatGPT üzleti életben betöltött szerepéről beszélt:

A technológia GDP növekedést hoz : az elmúlt évszázadokban mindenhol megfigyelhető volt ez a trend, a következő ugrást pedig a mesterséges intelligencia hozhatja.

A generatív MI tulajdonképpen egy képességhalmaz új adatok generálása, amelynek jellemző interfésze egy chatrobot.

amelynek jellemző interfésze egy chatrobot. A mesterséges intelligencia önmagában nem segít: kell hozzá az is, hogy a megfelelő módon és időben használjuk. Míg a jelenlegi applikációk működésükben korlátozottak, a jövőben olyan intelligens applikációk is várhatók, amelyek például természetesen tudják majd használni az emberi nyelvet, és folyamatosan új funkciókkal bővülnek majd.

A szoftverfejlesztési munka unalmasabb részétől búcsút lehet venni: a kódok 46%-át már mesterséges intelligencia írja.

