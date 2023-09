Most szabadulhat el a bika a német tőzsdén?

Az előző napokat kivárás jellemezte a vezető európai tőzsdéken. Nem véletlenül, hiszen a némiképp csalódást keltő augusztusi inflációs számok, valamint az Európai Unió legnagyobb gazdaságának egyre romló kilátásai igencsak feladták a leckét az Európai Központi Bank döntéshozóinak a csütörtöki kamatdöntést megelőzően. Az EKB végül kisebb meglepetésre 25 bázisponttal, 4 százalékra emelte az irányadó rátát, emellett pedig a Kormányzótanács erős kijelentést tette arra vonatkozóan, hogy a mostani lehetett az utolsó emelés a mostani szigorítási ciklusban. Ennek hatására az euró gyengülni kezdett, a vezető európai részvényindexek pedig felpattantak. A lendület kitart a hét utolsó kereskedési napján is, a német DAX index pedig máris kulcsfontosságú szinthez ért.

Nincs több emelés?

Az EKB alapvetően arra számít, hogy ugyan az infláció fokozatosan csökken, de továbbra is túl magas szinten maradhat, az EKB szakértőinek szeptemberi euroövezeti makrogazdasági prognózisában 2023-ban 5,6 százalékos, 2024-ben 3,2 százalékos, 2025-ben pedig 2,1 százalékos átlagos inflációval számolnak. 2023-ra és 2024-re tehát felfelé, 2025-re pedig lefelé módosították a prognózist. Aktuális értékelésében pedig a Kormányzótanács úgy fogalmazott, hogy az irányadó kamatlábak olyan szinteket értek el, amelyek ha megfelelően hosszú ideig fennmaradnak, úgy lényegesen hozzájárulnak majd ahhoz, hogy az infláció visszatérhessen a kitűzött 2 százalékos célhoz.

Ez a mondat pedig az első komoly utalás volt arra, hogy a csütörtöki volt az utolsó kamatemelés, ezt pedig lényegében Christine Lagarde, az ekb elnöke is megerősítette a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón.

Az események nagyobb hullámot vetettek, különösen a devizapiacon, hiszen az euró erőteljesen gyengülni kezdett a dollárral szemben, miközben az európai részvényindexek kisebb csapkodás után végül felfelé vették az irányt.

Kulcsszinten a DAX

A német DAX index április óta többnyire a 15 600 és 16 000 pont között elhelyezkedő sávban mozgott. Ebből a sávból májusban, júniusban, valamint július végén is megpróbált kitörni az index, sőt, utóbbi esetben még új történelmi csúcsra is ért, 16 528 pontra, még július 31-én. Mindhárom esetben azonban viszonylag hamar visszatértünk az említett sávba, az előző napokban pedig rövid időre már úgy tűnt, hogy eleshet a sáv alját jelentő 15 600 pontos szint is. Az EKB kamatemelése, és az azt követően elhangzottak azonban érezhetően megnyugtatták a befektetőket, így úgy tűnik, hogy ismét az emelkedésé lehet a főszerep.

A mai emelkedésnek pedig azért is lehet különösen nagyobb jelentősége, mivel a reggeli réssel történő felfelé nyitással már az alábbi grafikonon általunk kék színnel jelölt 50 napos mozgóátlag felett mozog a DAX, amely júniusban és júliusban még támaszként, augusztusban és szeptemberben pedig ellenállásként szolgált a lélektani szempontból fontos 16 000 pontos szint közelében.

Egyértelmű fordulatról, esetleges kitörésről az említett sávból azonban csak a 16 000 pontos szint áttörését követően lehet beszélni, azzal azonban, hogy az EKB lényegében kijelentette, hogy a csütörtöki volt a mostani szigorítási ciklus utolsó emelése, egyértelműbb választ kaptak a befektetők, így egyel kevesebb bizonytalansággal kell szembenézniük, emellett pedig a tavalyi évvel ellentétben a kontinens energiabiztonsága sem kell, hogy nagyobb kihívást okozzon, hiszen a vártnál melegebb időjárás mellett a kontinens gáztárolói is 90 százalék feletti telítettségen vannak a téli időszak kezdete előtt, így fundamentálisan nyitott lehet a tér a további emelkedés előtt.

Ha pedig már emelkedés, amennyiben a 16 000 pont fölé emelkedik a DAX, úgy első körben a 16 250 pontos szinteken lévő rés betöltésére lehet érdemes figyelni, amely szintek áttörését követően jó esélyek mutatkozhatnak akár arra is, hogy új történelmi csúcsra emelkedjen a német benchmark. Ehhez azonban mindenképpen arra van szükség, hogy a következő hetekben stabilan 16 000 pont fölött maradjon a DAX.

Ha pedig már 16 000 pont, ezen szint felett maradnia már háromszor sem sikerült az indexnek az utóbbi hónapokban, így amennyiben ezúttal is hasonló lesz a forgatókönyv, úgy könnyen folytatódhat a sávozás a 15 600 és 16 000 pontos szintek között.

Amerikára sem árt figyelnünk

A tavalyi évben már láthattuk, hogy az erős amerikai dollár milyen szinten tud nyomást helyezni a tőzsdékre. Fontos kiemelni, hogy ugyan az EKB már befejezettnek tekinti a kamatemelést, Amerikában még korántsem ilyen egyértelmű a helyzet, és az elmúlt napokban is igencsak vegyes adatok láttak napvilágot: amíg a kiskereskedelmi forgalom a vártnál nagyobb mértékben nőtt augusztusban, addig a termelői és fogyasztói árak esetében is a vártnál nagyobb volt a növekedés üteme, ami kihívás elé állíthatja a Fed döntéshozóit a következő időszakban, hiszen az Egyesült Államok gazdasága sokkal ellenállóbnak mutatkozik a kamatemelésekkel szemben mint az európai gazdaság, így lehet még tér további szigorítás előtt.

A két vezető jegybank különböző hozzáállásával pedig könnyen elképzelhető, hogy tovább erősödik az amerikai fizetőeszköz az euróval szemben is, ami nyomás alá helyzetheti a globális piacokat, még ha nem is olyan mértékben mint a tavalyi évben, amikor a dollár paritás alá erősödött az euróval szemben.

Ha pedig már dollár, akkor érdemes kiemelni, hogy a dollár index is ellenállásba ütközhet a 105 pontos szintek közelében, miután zsinórban 8 hete erősödött az amerikai fizetőeszköz azt követően, hogy július végén már a lélektani szempontból fontos 100 pontos szint közelében is járt az index.

Címlapkép forrása: Copyright 2011 Juan Pelegrín via Getty Images