Orbán Viktor a Deutsche Telekom vezérével tárgyalt - Itt a megállapodás

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ma a Karmelita kolostorban fogadta Timotheus Höttgest, a Deutsche Telekom vezérigazgatóját és Rékasi Tibort, a Magyar Telekom vezérigazgatóját. A Magyar Telekom vállalta, hogy 2024-2027 között összesen 123 milliárd forintot kíván vezetékes és mobilhálózat-fejlesztésére fordítani, a magyar kormány pedig megerősítette, hogy a hírközlési szolgáltatókat terhelő közműadó fizetési kötelezettséget 2024 januárjától és a távközlési pótadót 2025 januárjától megszünteti.

Mindig izgalmas esemény az, amikor a Deutsche Telekom vezetője, Tim Höttges Magyarországra látogat, a távközlési cég esetleges magyar tulajdonba kerülésével kapcsolatban rendszerint akkor erősödnek fel a pletykák, amikor a Deutsche Telekom vezérigazgatója Orbán Viktorral tárgyal. Höttges 2019 márciusában is tárgyalt a magyar miniszterelnökkel, nem sokkal később, júliusban jelentették be, hogy a 4iG megvásárolhatja a T-Systemset. Most felvásárlási pletykák nincsenek, viszont sűrűsödnek a DT-vezér Magyarországi látogatásai. A DT első embere legutóbb idén júniusban is járt a Karmelitában. Most, mint akkor is, többek között a digitális fejlesztésekről volt szó:

Közös Nyilatkozatot írt alá a Magyar Kormány és a Magyar Telekom, melyben megerősítették, hogy folytatják hosszútávú együttműködésüket Magyarország digitális átalakítása érdekében.

A Magyar Telekom jelenleg több, mint 3,5 millió otthon és vállalkozás számára kínál gigabites sebességet, és 60%-ra növelte lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettségét.

A Magyar Telekom azt vállalja, hogy további 1 millió háztartást lefedő gigabitképes sávszélességet biztosító vezetékes hálózatot építi ki 4 év alatt és ezzel 2027 év végére 4,5 millió magyar otthon, illetve vállalkozás számára teszi elérhetővé a vezetékes gigabit képes hálózati infrastruktúrát. Továbbá felgyorsítja az 5G lefedettség kiépítését, melynek eredményeként 2026-ra a lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettséget közel 99%-ra növeli.

Az csak az angol nyelvű sajtóközleményből derült ki, hogy

A fenti kötelezettségvállalások teljesítése érdekében a Magyar Telekom a 2024-2027 közötti időszakban összesen 123 milliárd forintot kíván vezetékes és mobilhálózat-fejlesztésére fordítani.

A magyar kormány pedig megerősítette szándékát arra vonatkozóan, hogy

a hírközlési szolgáltatókat terhelő közműadó fizetési kötelezettséget 2024 januárjától és a távközlési pótadót 2025 januárjától megszünteti.

Az infrastruktúra kiépítése mellett a Telekom a magyar kormánnyal együttműködve támogatja a digitális technológia integrálását, a digitális megoldások fejlesztésének és elterjedésének ösztönzését a magyar mikro-, kis- és közepes vállalatok számára. A felek megállapodtak, hogy közös programok révén segítik a vállalkozások digitális integrálását annak érdekében, hogy a vállalkozások – a kiberbiztonsági, adatbiztonsági és adatvédelmi szempontok érvényesülése mellett – kihasználják a felhő alapú szolgáltatásokban és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, tevékenységeiket az adatalapú információk elemzésével tegyék hatékonyabbá. Emellett a Telekom elősegíti a magyar oktatási intézmények és kutatóközpontok kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységét, folytatja és kiterjeszti együttműködéseit Magyarország legkiválóbb felsőoktatási intézményeivel, valamint törekszik a kiemelt iparvállalatok 4G/5G technológián működő automatizált megoldásainak kielégítésére.

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója kiemelte: „A Magyar Telekom fontos szerepet vállal Magyarország digitális fejlesztésében annak érdekében, hogy a lakosság, a vállalkozások és a nagyvállalatok számára elérhetővé tegye a digitális világ nyújtotta előnyöket és lehetőségeket. Legfontosabb célunk, hogy a digitális világba való belépés lehetőségét megteremtsük Magyarország lakosai és a hazai gazdaság szereplői számára, melyet befektetésekkel, hálózatépítéssel és edukációval támogatunk. Ez a cél összhangban van a magyar kormány szándékával, ezen az úton haladunk tovább egy erős, hosszútávú partnerségben.”

„A magyar kormány kiemelt célja a magyar gazdaság termelékenységének és versenyképességének növelése, ezért alapvető fontosságúnak tartjuk támogatni azokat a beruházásokat, amelyek a magyar gazdaság fejlődését szolgálják.” - erősítette meg Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter.

Timotheus Höttges, a Deutsche Telekom vezérigazgatója elmondta: „Európa vezető távközlési szolgáltatójaként a Deutsche Telekom a modern társadalom minden polgárának digitális partnere. Méltányos piaci és versenyfeltételek mellett készek vagyunk növelni a befektetésünket az új generációs hálózatokba és a modern technológiai infrastruktúrába. Örömünkre szolgál, hogy ezekkel a beruházásokkal fontos szerepet tölthetünk be a magyar társadalom további digitalizációjában".

A Magyar Telekom árfolyama ma 0,7 százalékot emelkedett, ezzel a legjobban teljesítő a hazai blue chipek között. Idén már 41 százalékot emelkedett az árfolyam, alig elmaradva az OTP 46 százalékától.

A sajtóközlemény megjelenése után nagyot emelkedett a Magyar Telekom árfolyama, jelenleg 7 százalék pluszban áll, de volt már közel 11 százalék pluszban is, 527 forintig emelkedtek a jegyzések, olyan magasan utoljára 2017 februárjában állt az árfolyam. Vélhetően a Magyar Telekom 123 milliárd forintos fejlesztési tervének és a magyar kormány különadó csökkentési tervének szól az emelkedés.

