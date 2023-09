Nagy változás jön a szerződéseknél a telefon-, tévé- és internetszolgáltatások esetében

MTI 2023. szeptember 17. 10:15

Újabb mérföldkőhöz érkezett az e-bejelentő szolgáltatás: újdonság, hogy a telekommunikációs szolgáltató cégek is csatlakoztak az e-bejelentőhöz, így a telefon-, a televízió- és az internetszolgáltatással kapcsolatban is be lehet jelenteni az adatváltozást egy felületen - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, György István a Facebook-oldalán vasárnap.