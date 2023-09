Lecsaptak a magyar hatóságok a Heinekenre, súlyos bírságot fizethet a sörgyártó

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) befejezte vizsgálatát a holland tulajdonú sörgyártó vállalat, a Heineken piactorzító magatartásával kapcsolatban, és 15 millió forintos bírságot szabott ki rá. Az intézkedés az úgynevezett "sörtörvény" nevű jogszabály érvényesítésének része, amely célja az italválaszték bővítése és a szektorban gyakori kizárólagossági megállapodások visszaszorítása - derül ki a versenyhatóság közleményéből.

A GVH vizsgálata szerint a Heineken olyan feltételekkel alakított ki együttműködést egy fővárosi vendéglátóhellyel, amelyek gyakorlatilag kizárólagosságot eredményeztek a cég számára a sör értékesítésében. Ez ellentétes volt az új kereskedelmi szabályozás előírásaival, amelyeknek értelmében a fogyasztóknak több választási lehetőséget kell biztosítani, és más sörgyártóknak is esélyt kell adni a versenyben való részvételre.

A magyar sörpiac torzult helyzetének előzménye, hogy a versenyhivatal már lassan tíz éve vizsgálta a sörpiacot és jutott arra, hogy a nagy sörgyártók kötbéres szerződésekkel - amelyek kötelező értékesítési volumenért cserébe akár ingyen vagy pénzért is adtak sört a vendéglátóhelyeknek - "letarolták" a kocsmákat és az éttermeket. A 2011-es és 2015-ös vizsgálatokkor a GVH felfigyelt a problémára és beavatkozott a hazai sörpiacba. A szervezet megállapította, hogy a Heineken, a Borsodi, a Dreher és a Pécsi Sörfőzde is élt a trükkös módszerrel. Ezt követte két éve a magyar sörtörvény, amely kötelezővé tette, hogy kisüzemi söröket is csapon tartsanak a szórakozóhelyek.

A mostani, Heinekenre is kiterjedő - de 2022 elején négy másik eljárással együttt elindított vizsgálatban - a GVH Versenytanácsa figyelembe vette azt is, hogy a Heineken már korábban is megszegte a versenyjogi előírásokat, és ezért most visszaesőnek minősült.

Emellett a cégnek arra irányuló szándéka is kiderült, hogy a kisebb piaci szereplők térnyerését akadályozza meg, és elkerülje az új szabályozás következményeit.

A bírság mellett a GVH megtiltotta a Heinekennek a jogsértő magatartás folytatását, és kötelezte a sörgyártót arra, hogy hozzon létre egy belső megfelelési programot. Ez a program biztosítani fogja, hogy a Heineken üzleti feltételei ne ösztönözzék a vendéglátóhelyeket a jogszabályi korlátok átlépésére. A program minden olyan vendéglátóhelyre vonatkozik majd, amely üzleti kapcsolatban áll a sörgyártó céggel, és várhatóan hatással lesz a piac egészére.

A GVH ugyanakkor a vizsgált vendéglátóhelyet üzemeltető Woda Bt-t is figyelmeztette, és arra kötelezte, hogy alakítson ki versenyjogi előírásoknak megfelelő belső eljárásrendet.

