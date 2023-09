Egyetlen orosz gázmolekulát sem vettünk - Rákaptak a csehek az amerikai LNG-re

Az orosz-ukrán háború kitörése után ez az LNG-terminál volt az első Európában, amit újonnan adtak át, és az évi 8 milliárd köbméternyi kapacitásból a csehek évi 3 milliárdot kötöttek le 5 évre, és ebből 2 milliárd köbméternyi már megérkezett 21 LNG-hajó segítségével (ez a tavalyi éves cseh gázfogyasztás mintegy 27%-a), a fennmaradó 1 milliárd pedig várhatóan év végéig befut.

A CEZ közleményénben Daniel Beneš, a vállalat vezérigazgatója rámutat, hogy az eemshaveni LNG-kikötőbe érkező

Hajók többsége az Egyesült Államokból, louisianai és texasi terminálokról indul. Emellett fokozatosan bővítjük a beszállítói listánkat, így Dél-Amerikából és Afrikából is érkeztek hajók. Az év végéig további kilenc hajó érkezésére számítunk.

A terminál építésekor és a kapacitások lekötésekor külön szerződéses feltétel volt, hogy azon keresztül ne lehessen orosz cseppfolyós földgázt venni, és éppen ezért hirdeti most a közlemény azt, hogy ez sikerült is. A csehek egyébként az orosz gázról tényleg teljesen le is váltak, ugyanis a cseh ipari minisztérium júliusban azt közölte, hogy az első félévi gázimport fele Norvégiából érkezett, a másik fele pedig LNG-szállítmányok formájában részben Hollandia és Belgium irányából.

A mostani CEZ-közleményben Jozef Síkela ipari miniszter többek között azt emelte ki, hogy a cseh gáztárolók már 97%-ban tele vannak és „így jól felkészültünk a következő fűtési szezonra”.

Az elmúlt hetekben egyre intenzívebb téma az Európai Unióban az, hogy a cseppfolyós orosz LNG-t is ki kellene tiltani, mert képes már a kontinens meglenni nélküle. Legutóbb pár napja éppen Kadri Simson energiaügyi biztos jelentette ki újra, hogy Európában búcsút kell mondania az orosz LNG-nek, részben a spanyoloknak címezve üzenetét.

