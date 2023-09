Meglépte Oroszország: korlátozások jönnek a benzin-és dízelexportra

A belföldi piac stabilizálása érdekében Oroszország ideiglenes korlátozásokat vezetett be a benzin- és dízelolajexportra - derül ki a kormány csütörtöki közleményéből. A lépés célja a motorüzemanyagok engedély nélküli "szürke" exportjának megfékezése, és a fogyasztói árak csökkentése. A döntést a benzin és a gázolaj közelmúltbeli hiánya és árrobbanása közepette hozták meg, és a kormány az üzemanyag-exportra kivetett tiltó vám bevezetését is fontolgatja a súlyosabb üzemanyagválság megelőzése érdekében.

A korlátozások részletei egyelőre nem világosak, de az energiaügyi minisztérium jelezte, hogy a motorüzemanyagok engedély nélküli "szürke" exportjának megfékezésére szolgálnak.

A kormány úgy véli, hogy ezek az átmeneti intézkedések segítenek majd az üzemanyagpiaci kínálaton, ami a fogyasztói árak csökkenéséhez vezet. Azt is fontolóra veszik, hogy az üzemanyag-exportra magasabb vámot vetnek ki. A korábban kiszivárgott értesülések szerint 12-39-szeresére (!) tervezi emelni az orosz energetikai minisztérium az orosz finomított olajtermékek exportvámját október 1-től jövő júniusig, hogy ezzel drasztikusan visszafogja az exportot.

Oroszország az elmúlt hónapokban benzin- és gázolajhiánnyal küzdött, ami az üzemanyagok nagykereskedelmi árainak emelkedését okozta.

A kiskereskedelmi árakat azonban ellenőrzés alatt tartották, hogy a hivatalos inflációs rátákhoz igazítsák őket. Ez a helyzet különösen nagy kihívást jelent Dél-Oroszország egyes részein, ahol az üzemanyag elengedhetetlen a termények betakarításához.

Az üzemanyagpiac feszültségeihez több tényező is hozzájárult, többek között az olajfinomítók karbantartása, a vasúti szűk keresztmetszetek és a rubel gyengülése, amely ösztönzi az üzemanyag-exportot. Ezen kihívásokra válaszul Oroszország szeptember első 20 napja alatt közel 30%-kal - mintegy 1,7 millió tonnával - csökkentette tengeri dízel- és gázolajexportját az augusztusi azonos időszakhoz képest.

Az üzemanyagpiaci helyzet további stabilizálása érdekében a kormány növelte a motorbenzin és a gázolaj kötelező szállítási mennyiségét az árutőzsdéken. Emellett a mezőgazdasági termelők üzemanyag-vásárlásainak napi szintű nyomon követését is bevezették, és szükség esetén azonnali kiigazításokat hajtanak végre.

Az ügy azért fontos magyar szemmel is, mert a fenti durva exportvám emelés a különféle olajtermékeket eltérítheti például az ázsiai piacokról, így az ottani relatív termékhiány Európában is felhajtja az árakat. Ez főleg az egyébként is dízelhiányos szegmensben okozhat áremelkedést/zavarokat a mi régiónkban is.

