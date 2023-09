Itt a várva várt kamatdöntés, reagál a piac

Portfolio 2023. szeptember 26. 14:06

Ma 14 órakor érkezett a kamatdöntés, ahol a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 13 százalékos alapkamatot a Monetáris Tanács. A jegybank a monetáris politikai eszköztár egyszerűsítését is ígérte mára, így további izgalmakat tartogathat a közlemény és a délutáni háttérbeszélgetés. Az előre nem bejelentett fejleményekből sincs hiány, reggel ugyanis Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter kijelentette, hogy a kormány egy új bankadó kivetése helyett a hitelezés újraindítását várja el bankszektortól. Erre a hírre még nem reagáltak érdemben a befektetők, az az értesülés viszont komoly ralit indított be az OTP-nél, hogy a nagybank is versenyben van egy eladó lengyel pénzintézet, a VeloBank megszerzéséért.



A magyar tőzsdén tehát remek ma a hangulat az OTP emelkedésének köszönhetően, Európában azonban folytatódik az esés, a határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint pedig az amerikai tőzsdék is mínuszban nyithatak.