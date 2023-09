Itt vannak a konkrét számok: ennyi aszpartámos kólát ihatunk naponta biztonságosan

Nagy port kavart, hogy az elterjedt mesterséges édesítőszer, az aszpartám júliusban felkerült a WHO listájára, mint potenciális rákkeltő anyag. A lépés világszerte aggodalmat váltott ki a fogyasztókban, ugyanis a köhögéscsillapítóktól kezdve a fogkrémekig mintegy 5000 termékben megtalálható.

A rákkeltő hatás négyszintes besorolásából a harmadikba tartozik az aszpartám, ami azt jelenti, hogy lehetséges karcinogén, korlátozott bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy az emberekben rákot okozhat.

Ezzel veszélyességét tekintve egy szinten áll például egyes savanyított zöldségekkel és az aloe verával, erősebb bizonyítékok vannak arra, hogy a forró italok, vagy fodrászként dolgozni veszélyesebb. Első szintű besorolást kapott többek között a dohányzás és a napsugárzás.

Az Economist cikkében hozzáteszi, hogy az, hogy a WHO a potenciális veszélyes kategóriába sorolta, az aszpartámot, nem jelenti azt, hogy abban a mennyiségben, amit naponta rendszerint fogyasztunk, kockázatot hordoz. A szervezet rákkutató ága szerint testsúly kilogrammonként 40 mg aszpartám fogyasztása még biztonságos.

Ez azt jelenti, hogy egy 60 kilogrammos embernek naponta több mint 12 doboz diétás kólát kellene meginnia ahhoz, hogy a benne lévő aszpartám kockázatot jelentsen.

A tanulmányoknak, amelyeken a WHO következtetései alapulnak, vannak korlátai, például, hogy csak az édesítőszeres italokat használták a kutatásokhoz, amelyeknél pozitív korreláció mutatkozott az italok és a májdaganat között, de nem zárható ki, hogy ebben torzítás vagy zavaró tényezők vannak. Három másik kutatás is napvilágot látott, ami a rágcsálókban a tumorok kialakulására talált bizonyítékot, de a WHO megkérdőjelezte a tanulmány megbízhatóságát. Emellett a szervezet nem talált bizonyítékot arra, hogy az aszpartám károsítaná a DNS-t vagy a kromoszómákat, ami rákot okozó sejtmutációkat alakítana ki.

Több vállalat lecserélte az utóbbi években az aszpartámot, többek között a PepsiCo az Egyesült Államokban, de több tényezőt is figyelembe kell venni egy ilyen lépésnél, például az édesítőszer árát, a feldoglozási lehetőségeket és az ízt. Utóbbi különösen fontos, például 1985-ben, amikor a Coca-Cola megváltoztatta a receptúráját, több mint 40 ezer hívást és levelet kapott. Sok márka úgy érezheti, hogy az aszpartám a legjobb választás még mindig és egyelőre nincs égető bizonyíték arra vonatkozóan, hogy aggódniuk kellene a fogyasztóknak - írja az Economist.

