Megjelent az AutoWallis zöld allokációs és hatás jelentése

Az AutoWallis eddig 6,6 milliárd forint összegben bocsátott ki zöld kötvényeket a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében, mely összegből azóta a tervezés és előkészítés alatt állók mellett több zöld beruházást is sikeresen megvalósított.

Ezek közül kiemelkedik a Jaguar és Land Rover tavalyelőtt átadott budapesti autókereskedése és szolgáltató központja, valamint a Sixt tavaly átadott vecsési műszaki bázisa.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetői kapcsolatok és ESG igazgatója a jelentés publikálása kapcsán elmondta, hogy az AutoWallis nemcsak beruházásainak zöldítése, hanem a fenntartható működés fókuszba helyezése, valamint szolgáltatásainak környezettudatosabbá tétele iránt is elkötelezett, ennek volt egyik fontos mérföldköve a nemrég bejelentett Share Now autómegosztó akvizíciója is. Hozzátette: folyamatosan keresik az olyan projekteket, melyekkel a meglévő ingatlanállomány energiahatékonyságát tovább tudják javítani. Ennek érdekében készülnek az ingatlanok energiaauditjai, így folyamatosan döntenek az energiahatékony működést támogató újabb beruházásokról.

Az AutoWallis árfolyama ma 0,4 százalékot esett, míg idén 17,5 százalékos pluszban van a papír.

