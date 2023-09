Megnyugodhatnak a filmrajongók, véget ért a példátlan sztrájk Hollywoodban

Szerdán véget ér a hollywoodi írók több hónapja tartó sztrájkja, miután a WGA (Writers Guild of America) szakszervezet és a stúdiók szövetsége, az AMPP (Alliance of Motion Picture and Television Product) véglegesítették a munkaszerződést. A szervezet olyan nagy stúdiókat foglal magában, mint a Disney, a Paramount, az Universal, vagy a Warner Bros. Discovery.

A megállapodás 2026 májusáig szól és minimum 5 százalékos béremelést tartalmaz a szerződés ratifikálásakor, amit 2024-ben és 2025-ben további béremelések követnek, 4, illetve 3,5 százalékos mértékben. A streaming tartalomra vonatkozóan pedig egy új bónuszt is bevezetnek a nézettségi adatok függvényében.

Az előzetes megállapodás tartalmazza azt is, hogy a mesterséges intelligencia nem írhat, vagy nem írhat át anyagokat és a mesterséges intelligenciával generált szöveg nem minősül forrásanyagnak.

A szakszervezeti vezetők megszavazták, hogy ma nyugati parti idő szerint éjjel 00:01 perckor felfüggesztik a sztrájkot.

Hollywood idén 63 év óta először nézett szembe kettős munkabeszüntetéssel, mivel júliusban a színészek csatlakoznak az írók májusban kezdett sztrájkjához, ami jelentős fennakadást okozott a film- és televíziós produkciókban.

