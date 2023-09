Tényleg ellepik az olcsó importhúsok a hazai boltokat?

Az import húsok szerepére vonatkozóan maga az Agrárminisztérium is elismerte a Pénzcentrum kérdésére, hogy a magyar agrárgazdaság és agrárpolitika érdeke is a nemzetközi piacok jó működése és a külkereskedelemben való aktív részvétel. Sőt, hozzátették, hogy van olyan termék, amelyből nem vagyunk képesek jó áron biztosítani a hazai fogyasztás kielégítését, ott egyre többször találkozhatunk külföldi forrásból származó élelmiszerrel.

Laptársunk több alapvető élelmiszert megvizsgált, hogy honnan érkeznek pontosan a hazai boltokba és megkérdezte a hazai szereplőket, hogy szortimentjük mekkora részét terítik hazai forrásból.

Ebből kiderül, hogy csirkemellből túlnyomórészt hazai kapható, de itt-ott megjelentek román és görög származási helyek is, trappista sajtokból szinte csak magyar termék található, míg a tejek is többségében magyarok, de előfordulnak szlovák termékek is a kínálatban. Vöröshagymából és fokhagymából viszont nagy mennyiség import.

