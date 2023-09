Új világ jön a banki csalások kezelésénél Magyarországon

Egyre több a csalás, a trendet most kell megtörni, ezért az MNB ajánlást adott ki a bankoknak a visszaélések észlelése, kezelése és megakadályozása témájában. Az ajánlás egyes elemei több lépcsőben, 2024. január 1-, szeptember 1. illetve 2025. március 1-től – lépnek életbe.

Most kell lépni

Az MNB a felügyeleti tevékenysége keretében értékeli az ajánlásnak való megfelelést, röviden úgy is összegezhető, hogy melegen ajánlott. Az ajánlások a tapasztalatok alapján sikeresek.

A visszaélési arányok a teljes pénzforgalomhoz képest nagyon alacsonyak, ma 3 milliárd körüli elektronikus tranzakció zajlik Magyarországon évente, a csalási arányokat tekintve még mindig Európa élmezőnyébe tartozunk. A csalási volumen ugyanakkor gyorsan nő, az idei második negyedévben 6 milliárd körüli sikeres visszaélés történt az elektronikus (nem kártyás) pénzforgalomban.

A fraud ajánlás célja, hogy most, mielőtt nagyobb problémává válna a csalások mértéke, lépjenek a szereplők, mert látjuk a trendeket

– mondta Luspay Miklós, az MNB Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságának igazgatója az ajánlásról tartott háttérbeszélgetésen.

Mi lesz az ajánlásban?

Az új jegybanki szabályozás szerint elvárás, hogy a pénzforgalmi keretszerződésben és azt megelőző ügyféltájékoztatásban a visszaélések kapcsán el kell különíteni azabban érintett ügyfél esetleges súlyosan gondatlan (kirívóan ésszerűtlen, szinte szándékos) magatartását az egyszerű gondatlanságtól. Nem lehet gyengíteni a jogszabályokhoz képest a piaci szereplőkre vonatkozó kárviselési szabályokat, s az adott ügyfél magatartását egy konkrét esetben annak körülményei alapján és nem általánosan kell megítélni.

Az ügyfél és a szolgáltató közti telefonos vagy egyéb hangalapú kommunikációnál az intézményeknek célszerű keresztazonosítást alkalmazni. Ennél legalább 3 kérdésre részben az ügyfél, részben a szolgáltató ügyintézője ad választ a beszélgetésben, így mindkét fél azonosítható. Ha pedig visszaélés történt, a bankoknak, egyéb intézményeknek olyan elektronikus kommunikációs csatornával kell rendelkezniük, amelyen az érintett ügyfelek várakozás nélkül bejelenthetik, vagy visszavonathatják a nem általuk adott megbízást.

A piaci szereplőknek az informatikai rendszerekben naplózással kell rögzíteniük az ügyfelek fizetési műveleteit, s a visszaélések kivizsgálásához szükséges eseményeket is. Így mindkét folyamat utólag is rekonstruálható lesz. A jegybank azt is előírta, hogy ha az ügyfél kéri, az intézményeknek haladéktalanul ingyenesen elektronikus értesítést kell küldenie, ha fizetési számlája egyenlege, illetve személyi hitelesítési, értesítési adatai megváltoztak (műveletmegfigyelési üzenet).

A pénzügyi intézményeknek az adathalászat megelőzésére a biztonságtudatosságot erősítő ügyféledukációs stratégiát kell kidolgozniuk. Kiemelt helyen és módon (pl. honlapjukon, sms vagy push-üzenetekben) rendszeresen és közérthetően – pl. infografikákkal, rövid videókkal – tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az aktuális visszaélések típusairól. Fontos a figyelemfelhívás akkor is, ha az intézmény új IT-rendszert vezet be vagy a réginél jelentős módosítást, cserét hajt végre.

A visszaélési módokat vizsgálva látszik, hogy az adathalászat a leggyakoribb elkövetési mód, a visszaélések közel 72 százaléka zajlik így. Biró Gabriella, az MNB Informatikai felügyeleti főosztályának főosztályvezetője kifejtette azt is, nem lehet azt mondani, hogy aki adathalász támadás áldozata lett, az biztosan súlyosan gondatlanul járt el. Az eseteket egyedileg kell kivizsgálnia a bankoknak.

Az MNB elvárja, hogy az intézmények által – a fizetések értékénél, darabszámánál – alkalmazott műveleti értékhatárok igazodjanak az ügyfelek fizetési szokásaihoz, miközben akadályozzák meg az ettől eltérő tranzakciókat. Legyen ingyenes lehetőség az értékhatárok átmeneti és állandó elektronikus (erős ügyfélhitelesítéssel történő), illetve telefonos (keresztazonosítással végezhető) módosítására.

A jegybanki ajánlás emellett kitér az erős ügyfélhitelesítés elemeit biztosító többfunkciós készülékek kockázatainak mérséklésére, a visszaélésekkel kapcsolatos műveletmegfigyelő mechanizmusokkal kapcsolatos szabályokra, illetve az ügyfelek által jóvá nem hagyott fizetési műveletek helyesbítési kérelmére is. Utóbbi kapcsán leszögezi: az intézményeknek egyedileg kell vizsgálniuk az adott művelet teljesítésének körülményeit. Önmagában nem utasíthatják el az ügyfél igényét azért, mert pl. egy kártyás fizetési művelet annak PIN-kódjával történt, vagy arra hivatkozva sem, hogy a tranzakció kapcsán az adott fogyasztó elektronikus eszközére küldtek sms vagy push-üzenetet.

Ha az ügyfél új, nem bankkártyás fizetési eszközt (pl. mobil- vagy netbank) igényel, regisztrál vagy használ először, az MNB elvárja, hogy a pénzügyi intézmény küldjön megerősítő üzenetet neki erről, s biztonsági okból alkalmazzon erős ügyfélhitelesítést. Ha az intézmény újonnan ilyen szolgáltatást bocsát ügyfele rendelkezésére, erről ne az új elektronikus csatornán keresztül, hanem egy másik kommunikációs csatornán értesítse a fogyasztót.

Luspay Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy jön a központi visszaélésszűrő rendszer (KVR), ami nemzetközi szinten is újdonságnak számít. Ez a rendszer mesterséges intelligencia alapon működik, nagy adatmennyiséget folyamatosan monitorozva ad visszajelzést a tranzakciókról, vizsgálva az átutalási mintákat. Nem csak az egyes bankok, hanem a teljes bankszektor egyben látja a tranzakciókat. Ez óriási fejlesztés lesz banki oldalról is, és a Giro (MNB) oldalán is, a beszállítók képesek ezt a rendszert szállítani.

A háttérbeszélgetésen a kincstárnál megjelent csalási esetek kapcsán elhangzott, hogy ezek a fajta támadások eddig nem voltak jellemzőek, idén először észlelték őket, és úgy tudni, hogy vizsgálják a MÁK rendszereinek védelmét megerősítő lépéseket.

