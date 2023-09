Eddig is felforgatta a mesterséges intelligencia a bankok világát, de most jön még csak a java

Hamarosan új világ jöhet a bankoknál: bár még csak laboratóriumi környezetben tesztelik, egyre több területre szivároghat be a generatív AI - derült ki a Finshape Digital Banking Club Budapest elnevezésű rendezvényén. A panelbeszélgetésen szó volt arról is, hogy milyen munkafolyamatot válthat ki a mesterséges intelligencia, és ha egy ilyen projekt élesedik, megengedhetjük-e a generatív AI-nak, hogy hibázzon.

A panelbeszélgetés keretein belül Pereczes János, az MBH Bank ügyvezető igazgatója, Kisfalvi Bence, az OTP Bank agilis transzformációért felelősvezetője, Tóth Miklós AI szakértő és Vitályos Áron, a Finshape Hungary ügyfélkapcsolatokért felelős vezetője tárgyalta meg az AI jövőjét Hanniker Sára, a Finshape Hungary adatinnovációért felelős vezetőjének moderálásában.

Mi az a generatív AI modell, mi a helyzete, jövője?

Tóth Miklós elmondta, hogy az AI modelleket nem szabad túlgondolni: „nem csillagrombolót kell építeni”, azaz a grandiózus elképzelések helyett egy bankszektorban kockázatmentes projekteket kell elindítani, amelyek nem járnak együtt nagy engedélyeztetési követelményekkel. Egy ilyen projekthez még csak nagyobb tervezési fázis sem kell, gyorsan el lehet ezeket indítani.

Kisfalvi Bence a kérdésre reagálva elmondta, hogy egy magyar nyelvi modell elkészítése nem annyira egyszerű: főleg azért, mert nincs elég írott anyag magyar nyelven. A szakember hozzátette, hogy 2023-ban már nem is feltétlenül a chatbotokat értjük a generatív AI alatt. Kisfalvi szerint a generatív AI még laboratóriumi fázisban van, azaz a szervezeteken belül általában csak egy csapat foglalkozik vele, még nem terjed át a vállalat többi részére.

Hanniker Sára elmondta, hogy az MBH Bank különböző AI modelleket tervez bevezetni a munkafolyamatokban. Pereczes János elmondta, hogy ezek – a többi szervezethez hasonlóan - az MBH-nál is csak laboratóriumi körülmények között működnek. A szakértő szerint innováció nélkül egy bank nem lehet sikeres: ennek az első lépése az új technológiák, mint például a generatív AI bevezetése. Ezzel nem az a cél, hogy teljesen kiváltsunk egyes munkafolyamatokat,

hanem a cél az, hogy ezeket 30-40%-kal hatékonyabbá tegyük.

A szakember szerint a publikus modellekkel nagyon nehéz egyelőre még a 90-95% pontosság elérése is, illetve sok kockázat is felmerül ezekkel kapcsolatban.

Milyen use casek vannak a bankoknál?

Vitályos Áron elárulta, hogy a bankszektorban egyelőre több a kérdés, mint a válasz: egyelőre kevés helyen van arra kapacitás, hogy a mesterséges intelligencia világában elmélyedjenek. A modellek bevezetését olyan területeken kell elkezdeni, ahol relatíve alacsony a kockázat, azaz nem dolgoznak érzékeny adatokkal, valamint nem történik kapcsolat az ügyfelekkel.

A szakember a use caseket 4 nagy kategóriába sorolta:

Chatbot különböző dokumentumokban való keresésre, Személyes pénzügyi tanácsadás az ügyfeleknek, Chatbot különféle szolgáltatások használatához (pl. átutaláshoz) Az ügyfélinterakciók kezelése, Kockázati profilok megítélése.

Hanniker Sára elmondta, hogy a Finshape-nél a legtöbb idő az adatok strukturálásával és kezelhetővé tételével megy el. Tóth Miklós ezt megerősítette: a legtöbb helyen rengeteget kell foglalkozni azzal, hogy rendszerezzük az adatokat és azokat feldolgozóvá tudjuk tenni.

Kisfalvi Bence elárulta, hogy az OTP Bank nyelvi modellt épít, így a use-casek is ilyen területekről érkeznek. A mesterséges intelligencia korszakának még csak az elején járunk, így maguk a munkavállalók még nem tudják, hogy mire lehet használni – ehhez az is hozzájárul, hogy a legtöbb bank a generatív AI megjelenésével rögtön letiltotta azokat a dolgozók között. Pereczes János szerint a bankárok már tudnák mire használni az AI-t, ezekhez azonban limiteket kell rendelni. A szakértő szerint négy területre kell bevezetni először a mesterséges intelligenciát: marketing, IT, kockázatkezelés, és az ügyfélszolgálat.

Mikor lesz felelős és megbízható a generatív AI?

Tóth Miklós szerint az indítás gyors, de mire megbízható lesz, az több évbe is telhet. A legfontosabb viszont az, hogy nem szabad megvárni, ameddig az AI 100%-os pontossággal fog működni: azt kell megnézni, hogy a feladatokat az embernél jobban tudja elvégezni, nem azt, hogy soha ne hibázzon. A legnagyobb különbség itt az, hogy az ember felelősségre vonható, míg a gép nem.

Címlapkép forrása: Portfolio