Meggyilkolták egy ígéretes tech-startup vezérigazgatóját

Megölték Pava LaPere-t, egy 26 éves tech-startup alapító-vezérigazgatóját. LaPere a Forbes 30 legígéretesebb fiatal tech-vállalkozójának listáján is szerepelt.

Meggyilkolták az EcoMap Technologies tech-startup vezérigazgatóját. A 26 éves Pava LaPere-t egy lakásban találták vérbe fagyva, Baltimore városban - számol be a Forbes.

A gyilkossággal a 32 éves Jason Dean Billingsley-t vádolták meg, egy frissen szabadlábra helyezett férfit, akit szexuális bűncselekmények miatt is köröztek. Billingsley-t őrizetbe vették a hatóságok.

Még vizsgálják a hatóságok a startup-vállalkozó halálának körülményeit. Eddig annyi biztos, hogy Pava LaPere halálát verés okozta és nem volt a vállalkozó lakásában erőszakos behatolásnak nyoma.

Pava LaPere cége, az EcoMap Technologies vállalati adatkezeléssel, chatbotokkal foglalkozott. Ügyfelük volt több nagyobb cég mellett a Facebook anyavállalata, a Meta is. A Forbes felrakta korábban LaPere-t a „30-an 30 alatt” listájára is, melyen ígéretes, fiatal vállalkozókat és cégeiket mutatják be.

