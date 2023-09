Jön a BÉT első eurós részvénykibocsátása, napokon belül indul a jegyzés

Euróalapú részvénybevezetés jön a Budapesti Értéktőzsdén, a 18 kiskereskedelmi bevásárlópark portfóliót tulajdonló és üzemeltető Shopper Park Plus Zrt. új törzsrészvények forgalomba hozatalát, és törzsrészvényeinek bevezetését tervezi a BÉT Prémium kategóriájába. A lakossági befektetők 2023. október 9-től jegyezhetnek részvényeket az OTP Bank Nyrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazók közreműködésével.

Ambíciózus tervekez tűzött ki a budapesti tőzsdére készülő Shopper Park Plus, hosszabb távon a kelet-közép-európai régió egyik legnagyobb kiskereskedelmi bevásárlópark portfólióját tulajdonló és üzemeltető, ezáltal a térség egyik meghatározó szereplőjévé kíván válni. Jelenleg a vállalat portfóliójában 14 magyarországi és – leányvállalatokon keresztül – 4 csehországi ingatlan található, amelyeket 2022 júniusában vásárolt meg. Az összesen több mint 320 ezer m2 bruttó bérelhető területen közel 600 üzlethelyiség osztozik, az átlagos kihasználtsági ráta 95 százalék fölötti.

A tőzsdei bevezetéssel párhuzamosan a vállalat 21-53 millió eurós, euróban denominált nyilvános forrást kíván bevonni újonnan kibocsátott törzsrészvényeivel beruházási és akvizíciós tervei finanszírozásához - derül ki a Concorde tájékoztatójából.

A Shopper Park Plus már a 2022-es ingatlanportfólió-akvizíciót követően elindította az előkészítő folyamatot annak érdekében, hogy még az idén be lehessen vezetni a BÉT Prémium kategóriájába a kiskereskedelmi bevásárlópark-portfóliót tulajdonló társaságot nyilvános forgalombahozatal és részvényjegyzés keretében. A részvények sikeres tőzsdei bevezetését követően tervezetten szabályozott ingatlanbefektetési társasági formában működne tovább a vállalat.

A jegyzés sikeres lebonyolításával a Shopper Park Plus meg kíván felelni a BÉT Prémium kategóriában való tőzsdei megjelenés összes követelményének.

A Shopper Park Plus többségi részvényese a kereskedelmi ingatlanok piacán tapasztalatot szerzett Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alap. Az Adventum Csoporthoz tartozó befektetési alapok összesen 700 ezer négyzetmétert meghaladó iroda és kereskedelmi ingatlant tulajdonolnak, ami 1 milliárd euró fölötti kezelt vagyont jelent.

Ha sikeres lesz a kibocsátá, ez lesz a BÉT első euróban denominált részvénykibocsátása. A magyar tőzsdén jegyzett vállalatok közül jelenleg a Graphisoft Park részvényeivel lehet euróban kereskedni, miután februárban a cég áttért az eurós jegyzésre.

A Shopper Park Plus újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvényei 2023. október 9-én 09.00 órától 2023. október 20-án 14.00 óráig jegyezhetőek euróban lakossági befektetők számára. Az intézményi értékesítésben résztvevő hazai befektetők számára az ajánlati időszak 2023. október 16-án 9.00 órakor kezdődik és 2023. október 20-án 18.00 órakor fejeződik be. Az OTP Bank Nyrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. forgalmazóként vesz részt a részvényjegyzésben. A Shopper Park Plus újonnan kibocsátott törzsrészvényeinek jegyzésére az OTP Private Banking és az OTP Global Markets, valamint a Concorde lakossági ügyfelei jogosultak.

A lakossági befektetők 11,5 eurós maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot a részvényekre.

A részvényjegyzéshez a jegyezni kívánt részvények ellenértékével megegyező összegnek a forgalmazók valamelyikénél vezetett számlán az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg rendelkezésre kell állnia. A végleges árat az értékesítés lezárását követően a kibocsátó a forgalmazókkal történt egyeztetést követően az ársávon belül határozza meg. Ha a kialakuló végleges ár a maximális árnál alacsonyabb lesz, a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítésre kerül - derül ki a cég közleményéből.

