Nem áll le a Gloster: új piacok felé tör

Akvizíció segíti a számokat

Júniusban tizedik, eddigi legnagyobb avkizícióját jelentette be a Gloster, aminek zárása bár csak a féléves zárást követően fejeződött be, de a most közzétett beszámolóban már az akvizícióból fakadó és az anélkül kalkulált növekedési adatokat is feltünteti a vállalat.

A Gloster nettó árbevétele 24 százalékkal növekedett 2023 első félévében, a megvásárolt P92 IT Solutions számaival viszont 70 százalékkal, 4,4 milliárd forintra nőtt, amiből a külföldi értékesítésből származó bevétel pedig 170 százalékkal, 2 milliárd forintra emelkedett. Az akvizíció hatása mellett a cég organikus növekedési mutatói is kiemelkedőek a terhelt piaci környezetben – derül ki a Gloster közleményéből.

az akvizícióval az idei első félévben a vállalat túlteljesítette 2025-ös stratégiájában megfogalmazott, az export árbevételek arányára vonatkozó céljait.

A P92 számaival a külföldi árbevétel a teljes árbevétel 45,2%-át adta, ami magasabb, míg a célkitűzés 2025-re, ami 30-40 százalék volt. Szemben a bázisidőszaki 28 százalékos értékkel.

A Gloster féléves számai Megnevezés 2022H1 2023H1 "2023H1 P92-vel" változás (mFt) 2023H1/ 2022H1 % változás P92-vel 2023H1/ 2022H1 % Értékesítés nettó árbevétele (mFt) 2613 3242 4434 629 24% 1821 70% ebből: belföldi 1872 2299 2431 427 23% 559 30% ebből: külföldi 741 943 2003 202 27% 1262 170% ebből: rendszeres 1708 2108 3240 400 23% 1532 90% EBITDA 301 306 426 5 2% 125 41% Adózott eredmény 144 8 149 -136 -94% 5 3% EBITDA-marzs 11,5% 9,4% 9,6% Export árbevétel aránya 28,4% 29,1% 45,2% Rendszeres árbevétel 65,4% 65,0% 73,1% Forrás: Gloster

Ugyancsak a korábban kitűzött stratégiai céloknál nagyobb mértékben, 90%-kal, 3,2 milliárd forintra emelkedett a rendszeres árbevételek értéke az idei első félévben a PS2 számaival. Ezzel már a Gloster Csoport hosszútávú teljesítésű, megújuló szerződéseiből származó bevételek aránya elérte a 73 százalékot a teljes árbevételhez viszonyítva, ami alig marad el a társaság 2025. év végére kitűzött stratégiai céljai közt megfogalmazott 75%-os aránytól – közölte a cég.

A növekvő árbevétel mellé bővülő EBITDA is párosult: ezen a soron a Gloster 426 millió forintot ért el 2023. első félévében, ami 41 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakában mutatott számokhoz képest, szintén nagyrészt a P92 akvizíciójának köszönhetően.

Ha a P92-vel nem számolunk, 2 százalékos EBITDA-növekedést mutatott fel a vállalat az előző év azonos időszakához képest.

Az organikus adózott eredményt és az EBITDA marzsot az akvirált 10 cég integrációjával, az IFRS átállással és a tőzsdei kategória váltás előkészítésével kapcsolatos egyszeri kiadások csökkentették.

Fontos kiemelni azonban, hogy ezek a tételek a 2024. első féléves eredményt már semmilyen mértékben nem befolyásolják majd – tette hozzá a vállalat.

Az üzletágak

A növekedés motorja az első félévben is a Nemzetközi szoftverfejlesztés üzletág volt, amelynek nettó árbevétele a legutóbbi akvizíciót is beleszámítva +156%-kal bővült, ami jelentősen javítja a teljes cégcsoport profitabilitását. ​Ezen kívül erős időszakot zárt a Gloster Cloud üzletága is, amely annak ellenére tudott felmutatni 38%-os növekedést, hogy árbevétele elsősorban a jelenleg inkább stagnáló, belföldi piacról érkezik - közölte a cég.

A Gloster a P92 akvizíciójával jelentősen növelte a létszámát is, hiszen a cégcsoportban a teljes foglalkoztatottság ezáltal megközelítette a 350 főt a tavalyi első félévben regisztrált 202 főhöz képest.

Mi jön most?

A társaság igazgatóságának elnöke a negyedéves számokat kommentálva kilátásba helyezte, hogy új piacok felé nyit a vállalat:

Amellett, hogy a következő időszakban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a csoporton belüli szinergiák kihasználására, folytatjuk az akvizíciós növekedési stratégia megvalósítását, tovább erősítjük a jelenlétünket azokon a piacokon, ahol már aktívak vagyunk, és elkezdünk új, prémium piacok felé nyitni, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Skandinávia

– emelte ki Szekeres Viktor, a Gloster igazgatósági elnöke.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio