Nem áll le a növekedési sztori az Opus Globalnál

Portfolio 2023. szeptember 30. 07:01

A nagy volumenű akvizíciók egyelőre leálltak az Opus Globalnál, de a növekedés nem, masszív bevételnövekedésről számolt be a vállalat az április-júniusi negyedévre gyorsjelentésében és az EBITDA szintjén is kétszámjegyű bővülést tudott felmutatni a vállalat. Kiemelkedően teljesített az ipari termelési szegmens az építőipar gyengélkedése ellenére, és az energetika üzletág bevételei is megugrottak, bár utóbbinál a költségek elszállása következtében zuhant az eredményesség.