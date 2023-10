Alaposan elromlott a hangulat, megreccsentek a tőzsdék

Amennyire jól indult az év első fele a tőzsdéken, úgy romlott el a piaci hangulat a harmadik negyedévben. A szezonálisan gyenge augusztus-szeptemberi időszak ezúttal is bizonyította, hogy az év ezen részében jellemzően silányak a részvénypiaci hozamok, bár azért a szezonalitásnál többről volt szó. Az olajárak meredek emelkedése elkezdte fűteni a várakozásokat, hogy az infláció legyőzése a vártnál nehezebb, és hosszabb folyamat lehet a jegybankok számára, miközben a kötvényhozamok emelkedése is nyomás alá helyezte a tőzsdéket. Tekintettel az elmúlt hónapok eseményeire, most a szokásos éves olvasat helyett a harmadik negyedévre fókuszálva néztük meg, hogy mi mozgatta a különböző eszközök árfolyamát.